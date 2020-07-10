新冠肺炎｜新界南警員曾光顧彬記粥麵店　獲安排家工作等檢測結果

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，其中坪石邨彬記粥麵店出現感染群組，有多人確診。警方證實一名隸屬新界南總區重案組的警務人員，曾經光顧彬記粥麵店，該名警員沒有出現病徵，正等候檢測結果，警方已安排該名警員在家工作，並在相關地方進行徹底清潔和消毒。

坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」爆發疫情，至今已有多名職員及顧客確診。（資料圖片／鄺曉斌攝）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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警方回覆查詢表示，一名隸屬新界南總區重案組的警務人員曾光顧坪石邨彬記粥麵店，該人員沒有出現病徵，但已遞交檢測樣本予衞生防護中心，正等候檢測結果。管方已安排該名人員留在家中工作，並已經按指引於相關地方進行徹底清潔和消毒，以保障人員的健康。

警方續指，一直密切留意有關「2019冠狀病毒病」疫情的發展，並提醒同事留意自身健康狀況，如有任何不適，需立即呈報並求醫。警方亦與其他政府部門保持緊密聯繫，會適時向人員發放最新資訊。如有人員確診，警方會積極配合衞生署跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，包括主動提供有關人員最近工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者接受檢疫。