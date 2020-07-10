地盤工涉北角襲擊福建翁　官指事主證供矛盾多　被告罪名不成立

去年9月15日市民在港島區發起反修例活動，地盤工被指當晚在北角用鋁棍襲擊一名七旬福建漢，糾纏期間再抓傷對方手背。地盤工早前否認普通襲擊罪受審，裁判官崔美霞今（10日）於東區裁判法院指，福建父子的證供多處矛盾、互不吻合，又與涉案錄影不符，裁定被告罪名不成立，並判他獲得訟費。

被告梁國偉 （39歲）否認於去年9月15日在北角英皇道益新洋樓襲擊顏加星（72 歲）。他散庭後表示「多謝支持」。

事主稱現場無人惟相片有人

崔官裁決時分析指，事主與兒子顏原成不可信及不可靠，拒絕信納兩人供詞。事主曾說現場不見其他人持棍，惟法庭留意到照片顯示一名灰衣男子舉棍指向行人路的人群，而該男與事主父子距離最近，兩人理應會看到他。

事主又道，雙方爭持期間拗斷鋁棍，其左手背遭被告用右手抓傷。崔官則指出，他同時稱對方的右手一直拿著一節斷棍，質疑被告如何能抓傷他。

被告梁國偉涉在北角襲擊福建父子，經審訊後被裁定罪名不成立。(林樂兒攝)

錄影帶不見事主所述動作

崔官續謂，事主兒子供稱被告從後由上而下打父親的手，並用力捉手腕致滲出血絲；但事主從未述及以上舉動，錄影也不見這些動作。此外，事主兒子堅稱沒有搶棍，但被拍到伸手捉棍拉扯。

法庭認為被告在混亂、發生暴力事件的現場逗留兩小時，又持棍與他人糾纏，行為可疑；然而案中無證據能證明他襲擊事主，遂裁定罪名不成立。

被告取得訟費

辯方隨即申索訟費，並指被告看到有人用棍施襲，才奪去武器保護地上的另一人，而控方已一早把傳媒的片段交予控方。控方反對訟費申請，法庭最終判被告獲訟費。

案件編號：ESCC2670/2019