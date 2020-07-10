全港學校下周停課　小五呈分試照考　校長稱約13人一班考確保安全

新冠肺炎疫情在一周內持續升溫，教育局局長楊潤雄今日 （10日）宣布，全港中小學及幼稚園將於下周一（10日）起提早放暑假，學校可視乎實際情況安排重要考試，包括小五呈分試。中小學界均認為，局方容許校方彈性處理考試是合適決定。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，小五呈分試關乎學生來年升中派位，重要性與「DSE有得揮」，不少家長及學生均希望預期舉行。他以其校為例，下周僅小五生回校應考，更會特別安排一班學生分散到兩至三間課室應考，相信可大大減低傳播風險，確保學生健康安全。

全港中小學及幼稚園將於下周一起提早放暑假，學校可視乎實際情況安排重要考試。（資料圖片）

中小學自5月27日起分階段復課，不過，隨著本周疫情加劇，教育局局長楊潤雄今日 （10日）宣布，全港中小學及幼稚園將於下周一起提早放暑假。就學界的考試安排，學校可選擇預期下周舉行小五呈分試；亦可選擇延期至9月舉行。至於中三至中五的考試，學校同樣可以選擇於下兩周內舉行考試後才放暑假。

小學校長: 將一班分散到兩、三間課室考試

中小學界均認同局方容許學界彈性安排考試。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，小五呈分試影響學生升中派位，重要性與「DSE有得揮」，不少家長及學生均希望如期舉行。他以其校聖公會聖雅各小學為例，隨著其他年級停課，下周僅小五生回校應考，學校人流將會更疏落；校方會特別安排每班學生分散到兩至三間課室應考，變相約13人一班考試，相信已可大大減低傳播風險，確保學生健康安全。他指，若有家長因擔心疫情而缺考，校方亦會接納個別家長的要求。

暑假補課改網上進行 傾向取消謝師宴保留畢業禮

獅子會中學校長、津貼中學議會當然執委林日豐表示，由7月起至7月中，均有不少學校舉行期終考，相信大部份均希望可完成中三至中五考試後才放暑假，因為中三考試涉及高中選科，中五考試則有助預備下屆文憑試。他指，學校會按復課指引，例如保持座位之間1.5米距離，或可特別安排學生分批上下午考試，確保學生在安全情況下應考。

香港青年協會李兆基書院校長、中學校長會主席連鎮邦亦同意，相信考試為靜態活動，傳播風險較低，只要做足防疫措施，各校會預期安排考試。他指，其校初中生今日已完成考試，高中生則仍上課，7月底才舉行考試，在停課安排下未有太大影響，中五生的補課則改以網上形式進行。

中六畢業禮於明日如期舉行

至於學校會否舉辦畢業禮及謝師宴，張勇邦與連鎮邦則傾向不舉行謝師宴，因進食時除下口罩風險較高。連鎮邦說，其校中六畢業禮於明日如期舉行，但會一改以往慣例，中四及中五生不會出席觀禮。張勇邦指，相信各校傾向保留這個重要場口，而其校畢業禮已於7月初舉行，學校特別安排部份出席人士到課室看直播，減少主場地禮堂的人數。

7月10日，教育局局長楊潤雄宣布，全港學校7月13日（周一）開始停課。（高仲明攝）

楊潤雄又表示，教育局曾與考評局商討明年中學文憑試安排，雖然難以決定抽起部份考核範圍，但會否調節考試問題，相信考評局有專業決定。

考評局回覆查詢指，早前已宣布精簡十個科目的SBA要求，減少課業數量；至於2021年文憑試各個甲類科目公開考試部分的考核範圍及模式，則會維持不變。連鎮邦表示，考評局縮減考核範圍有難度，因各校課程編排不一，例如部份科目課題有學校會先在中四教授，但另一間學校則可以中六才教授，故精簡SBA已有助減輕學生工作量。不過，他認為，因應疫情對教學的影響，考評局可認真考慮調節下屆考題的深淺度，但如何調節則應交由考評局專業判斷。