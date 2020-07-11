新冠肺炎・最新｜修訂28確診33初步　演藝學院多一人初確診曾返校

本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日新增29宗確診、33宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情比3月更嚴重。未及初步確診，本港累計1,433人染疫。 一名入境處深圳灣口岸職員確診，住慈正邨正安樓，未必因工作感染；北角雋妍教育中心一名七歲學童確診；德望學校再多一名學生確診。

新冠肺炎｜張竹君：疫情以來最嚴重 憂慮書展 籲在家工作

新冠肺炎｜增62宗確診或初確診 有患者疑坪石爭鮮被「咳」客傳染

新冠肺炎｜33初步確診 雋妍教育7歲生染疫 老闆確診有過百學生

【19:45】演藝學院學生會公布，指校方電郵內提及確診同學的密切接觸者已經初步確診，該校友上星期曾返回學院，不排除有校內傳播風險。

【18:33】衞生防護中心澄清，早前編號為#1427的38歲馬鞍山莎莎女員工，其檢測結果不確定，需要再化驗。今日新增確診數修訂為28宗。原#1433編號患者，將改為#1427。

+ 23 + 22 + 21

【17:15】張竹君呼籲，有病徵的人士，如喉嚨痕癢、小小咳嗽等，要主動看醫生，不要等待派檢測樽。

「我哋問啲個案，無論小朋友定大人，都好多節目。可能有推廣活動，好吸引，住下酒店、食飯，要諗下是否要繼續。」

書展如果繼續舉行要小心，避免不戴口罩。公司可考慮是否推在家工作。

【17:00】張竹君：有疫情以來最嚴重，比3月趨勢更厲害，3月酒吧群組多為輸入個案，未進入社區，現好多居民、老人家、的士司機、老人院、學校，比較擔心，嚴重好多，爆發緊，如果感染控制意識，仲好多活動，爆發可能更嚴重。

水泉澳邨明泉樓收集18個環境樣本，全部呈陰性。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：廣華醫院，一名在廚房工作的員工的家人確診，員工無病徵，安排入住檢疫中心，最後7月10日返工，廚房已徹底清潔。

【16:45】張竹君：33個初步確診，「初步陽性好多，有啲同之前個案相關」。

25歲男，#1383的男友，旺角MOKO工作，曾與同事打邊爐。

22歲男，#1296教琴，他是1296朋友，7月8日入檢疫中心。

43歲女，女是13歲，在德望上學，未問到個案關連。

二人是的士司機，無去新發、彬記，分別為66歲男，71歲男。

#1313的女兒，11歲，在林文燦英文小學讀書，7月8日入檢疫中心，7月9日發燒。

7歲男，#1390開了北角雋妍教育中心，去該中心補習，未問到#1390有無教他，學生也有去其他地方，包括南華會劍擊、銅鑼灣MINI MIND英語學習中心。北角雋妍教育中心群組，與染疫老闆接觸到妻子及其他三四位老師，已入檢疫中心，正在索取學生資料，看看要不要入檢疫中心，就算不用也要留口水。

57歲男，7月2日、3日去過新發茶餐廳。

27歲男，入境處人員，深圳灣口岸工作，有戴口罩，有同同事在飯堂午膳，住慈正邨正安樓，7月8日肚痛，最後上班日是7月7日。源頭未必是工作地點。

48歲女，住慈正邨正安樓，多去慈雲山街市，去過翠河用膳。

89歲男，住彩輝邨彩華樓，一人只在樓下行下，無高危因素。

40歲女，與#1372同在莎莎（SASA）工作，打麻雀食飯，在沙田中心SASA工作。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增29宗確診個案，另加33宗初步確診。確診個案中，12宗為輸入個案。

#1419，美國來港貨機機師，等待出結果期間曾到鼎泰豐用膳。

17宗本地個案：

#1409，3歲男，#1292之子，無上學，父親之前確診。

港泰老人院三名職員：#1407，51歲女；#1408，69歲女，#1410，70歲男。

三人與彬記有關：

#1414，23歲女，曾與外公去彬記。

#1416，29歲男，科大實驗室工作人員，實驗並非與新冠病毒有關，住黃大仙彩輝邨彩華樓。父親去過彬記，父親未有檢測結果，要看看感染控制情況，有無特別活動。

#1415，無去過彬記，6月22日去過坪石邨爭鮮，爭鮮鄰座的人咳嗽，之後自己喉嚨癢。

八宗源頭不明：

#1424，82歲女，與#1425是兩夫婦。住慈正邨正康樓，7月7日咳，私家醫生轉去伊院，平時去慈蜃山街市，百匯軒食肆。#1425，85歲男。

#1426，土瓜灣，嶺南大廈住。

#1427，馬鞍山莎莎（SASA）員工，7月8日曾去柴灣明報大廈、莎莎總部開會，一同開會有50至60人。（衞生防護中心其後修訂，該患者檢測結果屬不確定性，要再檢測，不計入確診名單。）

#1428，72歲男，住元朗康德閣，7月4日咳嗽，私家醫院求醫。7月6日去過兒子在長沙灣的辦公室，見過兒子同事。6月28日與14名家人在家家好餐廳聚餐。

#1429，德望中學學生，#1375同學，一齊打排球，在學校有接觸，6月曾在會所游水。排球隊連老師有14人，打排球時無戴口罩，幾位同學有密切接觸。

#1430，住萬年戲院大廈，翠河做兼職，去兩家人做家務助理，在藍田麗港城、慈愛苑愛聰閣工作。

#1431，在觀塘做文職，之前有同事一齊，在天水圍住，有去健身，家人試過聚會。

【16:23】有政府部門車輛駛往水泉澳邨明泉樓，有一名穿上醫療輔助隊標誌的職員下車，並進入大廈內。一名居住明泉樓的男子由身穿保護裝備並印有醫療輔助隊標誌的職員帶領，登上政府部門的車輛。同時亦有另一女士在車輛等候，記者追問是否明泉樓居民，該女士點頭示意。

新冠肺炎｜周五確診者行程曝光 多名黃大仙與將軍澳患者交叉往來

食肆收緊限八人一枱 黃大仙有餐廳生意即跌近半 連鎖店照排長龍

【14:10】新冠肺炎疫情爆發第三波，本港多間中小學相繼有學生或其家人確診，教育局昨日（10日）終宣布由下周一起全港再停課。教育局局長楊潤雄今日表示，希望大家能跟從衞生防護中心傳染病處主任張竹君的指引，避免舉辦謝師宴。校內考試則應參考文憑試的防疫指引，桌與桌之間保持1.8米距離，希望學校能趁學生停課作相應調整。

新冠肺炎｜楊潤雄：學校應停辦謝師宴 考試安排跟從DSE防疫指引

【14:07】入境事務處表示，得悉一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員昨晚（七月十日）深夜獲通知初步確診新型冠狀病毒肺炎，並隨即由救護車送院治療。



該名確診人員主要負責在深圳灣管制站為旅客辦理出入境手續。他最近一次執行職務為7月8日而7月9日及7月10日為他的休假。他在7月9日早上前往政府診所求醫，並在7月10日早上提交測試樣本，至深夜獲通知初步確診，隨即在今日（11日）凌晨由救護車送院治療。



該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

新冠肺炎｜住慈雲山入境處職員初確診 日常為旅客辦出入境手續

【14:02】科技大學回覆證實，昨晚接報一名研究助理確診新冠肺炎。他沒有出現病徵，但因家居附近有確診患者，故主動求醫接受檢測。校方已派員清潔他的工作地點，即位於科大鄭裕彤樓6樓的實驗室，亦已安排曾與他接觸的同事在家工作。

【13:55】據了解，初步確診的入境處職員住在慈雲山。

【13:52】本港新冠肺炎疫情持續蔓延，當中出現茶餐廳及的士群組，政府今日（11日）凌晨開始收緊防疫措施。逾千間食肆下周三（15日）推出「七月七折、八月八折」優惠吸客，餐飲聯業協會會長黃家和今早在商台節目《政經星期六》表示，計劃會如期推出，但酒樓及婚宴場所優惠要即時調整，估計飲食業在本月生意將跌2至3成，相等於18至27億元生意額，影響非常大。

新冠肺炎｜收緊社交距離 餐飲業憂生意急跌三成

【13:45】由於近日本港疫情再度爆發，本地感染個案更不斷增加，大多市民都留在家中，避免到人多的地方，公園及體育館等康學設施人流亦大幅減少，大多市民都只是穿過公園到另一出口，而平日逼爆的三個籃球場，只有半個場有人使用。

新冠肺炎｜第三波疫情爆發 公園人流大跌 教練戴口罩踢波

【13:22】據了解，一名駐守深圳灣口岸的入境處署理高級入境事務助理員初步確診新冠肺炎。

【13:10】據悉，香港科技大學一名實驗室人員初步確診新冠肺炎，涉事實驗室位於科大鄭裕彤樓6樓。

【12:10】新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，而「沙田水泉澳邨明泉樓」群組至今有12名確診者，其中一名確診者日前曾到過水泉澳廣場的「太子燒味餐廳」用膳。餐廳負責人今早表示，疫情爆發後，餐廳一直做足防護措施，惟日前獲當局「點名」指確診者曾到訪用膳，生意額短短數日「下跌一半有多」，一度形容「累死我哋！」

新冠肺炎｜患者曾到水泉澳太子燒味用膳 負責人：生意跌一半有多

【09:50】本港正處於新冠肺炎疫情的第三波爆發，社會有聲音批評因政府豁免部份入境人士檢疫引起。食物及䘙生局局長陳肇始今日回應稱，衞生署衞生防護中心仍然追蹤感染源頭，未發現外來入境人士將病毒帶入本港。她又指，社會在「新常態」下生活會出現零星個案是預料之內。

新冠肺炎｜陳肇始指仍追查第三波源頭 未發現入境者帶病毒入境

【09:26】本港新冠肺炎情反覆，本地個案宗數急升。昨日32宗本地感染新型肺炎個案中，有11宗來自水泉澳邨明泉樓。明泉樓累計有12名居民確診。食物及䘙生局局長陳肇始今日表示，專家曾到過水泉澳邨視察喉管，未有發現問題，已抽取環境樣本作化驗。她呼籲水泉澳邨居民應該留在家中，幫助截斷傳播鏈。

新冠肺炎｜陳肇始：水泉澳邨檢測或擴大 籲居民留家助截傳播鏈

【08:00】根據衞生署衞生防護中心資料，爆發一周以來，主要錄得三個群組個案，截至昨日「港泰護老中心」群組佔最多，合共有34人；其次為「彬記粥麵美食/ 新發茶餐廳」群組，有29人；「水泉澳邨明泉樓」群組則暫有12人。三組合共有75人，再加其他未有源頭個案，合共有97宗，因此今日100大關勢必失守，原因是昨晚有消息，已再多20多宗感染個案。

【08:00】本港周五（10日）新增38宗個案，衞生署衞生防護中心晚上公布32名本地確診者的住所及出現病徵前兩天起所到過地方。主要爆疫區域為新界東及九龍東，而患者確診前所到過地方，也集中在兩區。至少三名確診者很多時要在黃大仙與將軍澳兩邊走，他們為兩名跨區就讀直資中學學生及一名常到爆疫情的港泰護老中心探望父親的青年。

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