新冠肺炎・ 最新｜消息：今增至少24宗個案　入境處科大職員中招

本港新冠肺炎疫情持續升溫，昨日新增38宗確診個案，包括32宗為本地個案，另有6宗屬外地輸人個案，本港至今累計有1,404宗確診個案。 由本周日（5日）再次錄得本地感染個案以來，截至昨日人數已累計有97人；昨日有消息指再增至少20宗確診個案，即今日周六（11日）勢必破100大關，當中三個群組累計已有75人染疫。 截至今早，消息指今日確診個案料逾24宗，包括入境處及香港科技大學職員都受感染。

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【14:07】入境事務處表示，得悉一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員昨晚（七月十日）深夜獲通知初步確診新型冠狀病毒肺炎，並隨即由救護車送院治療。



該名確診人員主要負責在深圳灣管制站為旅客辦理出入境手續。他最近一次執行職務為7月8日而7月9日及7月10日為他的休假。他在7月9日早上前往政府診所求醫，並在7月10日早上提交測試樣本，至深夜獲通知初步確診，隨即在今日（11日）凌晨由救護車送院治療。



該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

【14:02】科技大學回覆證實，昨晚接報一名研究助理確診新冠肺炎。他沒有出現病徵，但因家居附近有確診患者，故主動求醫接受檢測。校方已派員清潔他的工作地點，即位於科大鄭裕彤樓6樓的實驗室，亦已安排曾與他接觸的同事在家工作。

【13:55】據了解，初步確診的入境處職員住在慈雲山。

【13:22】據了解，一名駐守深圳灣口岸的入境處署理高級入境事務助理員初步確診新冠肺炎。

【13:10】據悉，香港科技大學一名實驗室人員初步確診新冠肺炎，涉事實驗室位於科大鄭裕彤樓6樓。

【08:00】根據衞生署衞生防護中心資料，爆發一周以來，主要錄得三個群組個案，截至昨日「港泰護老中心」群組佔最多，合共有34人；其次為「彬記粥麵美食/ 新發茶餐廳」群組，有29人；「水泉澳邨明泉樓」群組則暫有12人。三組合共有75人，再加其他未有源頭個案，合共有97宗，因此今日100大關勢必失守，原因是昨晚有消息，已再多20多宗感染個案。

【08:00】本港周五（10日）新增38宗個案，衞生署衞生防護中心晚上公布32名本地確診者的住所及出現病徵前兩天起所到過地方。主要爆疫區域為新界東及九龍東，而患者確診前所到過地方，也集中在兩區。至少三名確診者很多時要在黃大仙與將軍澳兩邊走，他們為兩名跨區就讀直資中學學生及一名常到爆疫情的港泰護老中心探望父親的青年。

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