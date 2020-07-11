新冠肺炎｜增62宗確診或初確診　有患者疑坪石爭鮮被「咳」客傳染

本港新冠肺炎疫情加劇，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，今日新增29宗確診個案，當中除了12宗為外地輸入個案，其餘17宗為本地感染個案，撇除9宗與彬記粥麵美食和港泰護老中心群組等相關外，餘下8宗未找到源頭。自本周日（5日）再次錄得本地確診個案以來，截至今日已累計有126人，衝破過百大關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有33宗初步確診個案，仍然等候化驗結果，料數小時內會確定結果。 其中一宗本地確診者於上月22日到過坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，張竹君引述患者表示，記得當時身旁的食客曾咳嗽，其後事主有喉嚨痕的病徵，最終經檢測後確診。

有食客確診的坪石邨爭鮮迴轉壽司，已經關門停止營業。（馬煒傑攝）

張竹君：見前為疫情以來最嚴重

對於疫情大爆發，張竹君形容是有疫情以來最嚴重情況，比3月時趨勢更厲害，「3月時有酒吧群組、輸入個案，未入社區，但現在好多居民、老人家、的士司機、老人院、學校，係比較擔心，嚴重好多，而且爆發緊，如果感染控制意識不足，活動仲更加多，爆發可能更嚴重。」她承認警方已開動超級電腦協助追蹤患者的接觸者資料。

4宗輸入個案為來港菲傭

12宗外地輸入個案，包括有4宗為菲律賓乘坐飛機到港的外傭，年齡介乎29至32歲，涉及的航班為CX906及HX782；有兩個分別是有來自德國及土耳其的海員，前者已離港，後者未確定; 有一位是飛機工作人員，從阿塞拜疆乘坐AZG618航班到港，現已離港；有一位從美國回來的Fedex 機組人員，昨日到港，曾到鼎泰豐吃午餐；有三宗個案為三母女，菲律賓籍，乘坐PR300 到港，她們在港工作，並非外傭；另有一宗是從英法、乘坐AF188航班返港的55歲男士。

港泰護老中心再多三名員工確診

本地17宗個案，當中有9宗與之前的個案有關 : 3宗是港泰護老中心的員工，年齡介乎51至70歲。3宗與彬記有關，包括一名23歲女子，曾於7月1日前與外公到彬記粥麵美食用膳兩次，7月5日出現喉嚨痛、肌肉痛等病徵；另有1位29歲男士，未曾到過彬記，但其父於6月30日及7月2日去過，現時尚等待檢測結果；有一人未到過彬記，但上月22日曾到坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，張竹君表示，當時身旁的食客曾咳嗽，其後事主有喉嚨痕的病徵，最終經檢測後確診。

另外，有兩個確診者為建榮飯堂職員。

有8宗為源頭不明的個案。82歲女士居於慈正邨正康樓，平時到過慈雲山街市，曾到百匯軒食肆。其85確診丈夫亦到過百匯軒。

有一位42歲女士居於土瓜灣嶺南大廈，在佐敦維亞軒餐廳工作。有一位72歲男子居於元朗康德閣 ，7月6日曾到兒子的長沙灣的辦公室，見過兒子的同事，6月20日去過元朗大馬路，6月28日與14位家人在嘉嘉好宴會廳聚餐。

有一位是德望中學確診者1375個案的12歲女同學，曾與對方打排球，7月7日出現喉嚨痛病徵，亦於6月在會所游水。有一個案居於萬年戲院大廈，為翠河餐廳的兼職員工，曾到兩家庭的家中做家務助理，分別是藍田麗港城及慈愛苑愛聰閣。有一個案於觀塘任文職，居於天水圍，曾健身及與家人聚會。

爭鮮坪石邨分店即時停業 店員自我隔離14天

砰石邨爭鮮迴轉壽司下午已經停業，店員在店內進行清潔及消毒。有街坊表示，該餐廳平時都多人光顧，而店員對食客的檢疫措施亦會做足。

爭鮮在官方Facebook專頁發表聲明，表示於今日下午獲悉一名患者曾於潛伏期間（6月22日）光顧爭鮮迴轉彩虹店（坪石邨分店），故馬上暫停該迴轉店營業，至另行通知。爭鮮又稱，已聘請清潔公司以最高規格徹底消毒該分店內各範圍，妥善棄置該分店所有已開封或經過處理之食材，以及安排該分店全體員工自我隔離14天，每天量度體溫，監察個人健康。

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