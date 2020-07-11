新冠肺炎｜德望中學2學生1家長染疫　月初曾與12人打排球

本港新冠肺炎疫情反彈，今天再新增28宗確診及33宗初步確診個案。其中一名確診者是德望中學學生，她的同學早前亦已確診，二人同屬排球隊成員，衞生署指，排球隊成員及老師共有14人。另外，一名43歲女子初步確診，她的女兒亦是德望中學學生。 化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診，3人同屬收銀員，衞生署指，新港城中心分店的莎莎收銀員曾經與初步確診的40歲女子一同打麻雀及聚餐。

德望中學2名學生確診，1名家長初步確診。 （陳晶琦攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天確診的第1429宗個案是一名12歲女生，就讀位於彩雲區的德望中學，她與早前確診第1375宗個案（13歲女生）同屬排球隊成員，7月3日排球隊成員及老師共14人一同練習。張竹君稱，德望中學學生上課時會戴口罩，措施嚴謹，但打排球及部分時間就未必戴，第1429宗個案與第1375宗個案也有其他接觸，因此未定確定事件是否屬於校內爆發。

第1429宗個案在7月7日喉痛，昨天到將軍澳急症室求醫，她曾在住所樓下的會所游泳。另外，一名43歲女子初步確診，她的女兒亦是德望中學學生。德望中學在學校網頁指，今天會向學生及教職員派發樣本瓶作檢測，而學校於7月12至21日會關閉。

化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診。（資料圖片）

化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診，其中一名確診者是在新港城中心分店工作的46歲女子，張竹君稱，這名女子與一名40歲女子在7月3日曾到禾輋及瀝源，一同打麻雀及聚餐，目前40歲女子初步確診。該名40歲女子於沙田中心的莎莎任職收銀員。另外，張竹君本稱第1427宗個案是另一名莎莎員工，更指該人士曾到位於柴灣明報工業中心的莎莎總部與50人開會，不過其後衞生署澄清，指該名女子檢測結果不確定，有待覆檢。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。 （中通社）

另外，第1430宗個案是一名62歲女子，她住在萬年戲院大廈，在翠河餐廳做兼職，亦有到兩戶人家中做家務助理，兩個住戶分別在藍田麗港城、慈愛苑愛聰閣，而該女子平常常去慈雲山街市。

至於第1428宗個案是一名72歲男子，他住在元朗康德閣，7月4日咳嗽，曾看私家醫生，7月6日曾到兒子工作的辦公室，該辦公室位於荔枝角、長沙灣一帶，由於他與兒子同事曾有接觸，部分人需入檢疫中心。這名72歲男子在6月底曾與家人在大馬路吃飯，又於6月28日與14名家人在元朗「嘉嘉好宴會廳」用餐。