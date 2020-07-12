新冠肺炎．最新｜彬記、新發、德望群組添患者　張竹君：有啲失控

本港今日(12日)新增38宗確診個案，當中30宗屬本地感染個案，另外有20多宗初步確診個案，累計個案已增至1,470宗。 多個群組續有新增患者，包括彬記、新發、莎莎群組等，而德望學校再有學生感染，其同住家人及外傭更全部中招。 此外，本日新增本地個案中，有17宗未找到源頭，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，疫情「有啲失控」。

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【17:30】至於是否呼籲全港僱主容許員工在家工作，，張竹君指要視乎僱主的考慮，但強調可以的話「當然盡量做」。她又指，個案愈來愈多，除了今日已有30多宗確診，未來仍有20多宗初步確診個案，要再觀望多幾日數字，看看會否再突然飆升。

【17:15】張竹君指，不同專家對每日應做的檢測數字，會有不同意見，但盡量做針對性測試，現時港府每日可做7,000至8,000個檢測樣本等。她重申，要靠全港市民及政府做更多控制措施，避免外出，起碼未來一星期「小心又小心」。

她又指，活動如果有「一堆人聚集」，都是高危，因感染控制未必做得好好，「就算以為做得好，也可能會有漏」。

張竹君亦承認，檢疫中心未必夠位使用，對此感到擔憂，因為外來個案加本地情況，「對檢疫中心有好大的壓力。」而倘個案不斷上升，「就算唔還返駿洋邨都未必夠用。」

【17:05】至於是否派樣本瓶的數目太少，張竹君指過去幾天已檢測14,000個樣本，當中找出28個確診者，再度呼籲市民如果有病徵，應及早自行求醫，因為可能會見到陽性比率會高很多。她重申，現時做法是如有個案，會盡量在其居住的大廈派樽測試。她又指，有部份個案找不到任何源頭，認為有不適應盡快找醫生，因有個案倘「遲咗少少或有併發症。」

她又指，補習社的確是高危地方，而大部份補習社的房間都偏細，「大家逼埋一齊，要解釋、講嘢戴住口罩都會有較密切的接觸，都係高危情況，家長要考慮係咪有需要停一停，放下暑假呢？」

她又指，衞生防護中心會盡量追蹤小朋友，因為他們有較緊密接觸，需要送檢疫中心或測試。

至於彩華樓有很多單位，不少人都去過彬記、新發，是的士司機，部份就算有初步陽性，都是老人院家人等，暫未見到有喉管環境影響，估計公眾地方例如升降機內，或是傳播途徑。

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【17:00】張竹君認為，觀乎現時形勢疫情「唔似好易停落嚟」。她解釋，現時各行各業、居於不同地方、在不同地方上班的人，包括食肆等，都有人確診。

她指出，如果現在開始「緊慎」，減少出街、聚會，盡量在家中減少與人接觸，的確有可能拖慢疫情擴展的速度，「甚至有機會停到。」但她強週要「全民合作」，「大家要樣樣小心，盡量保持個人環境衛生，無需要的聚會盡量唔好去。」

她承認，倘推行較早前較嚴厲的社交距離措施，是有助減低疫情擴散，但如果其後措施再鬆懈，本港亦有機會再度爆發，「甚至幾何式上升，產生大爆發」。

至於香港是否可做到「封邨」，她認為未知是否可行，因為內地一直有小區管理制度，才能較易實施。而香港的情況，亦要再深入研究。

她又提醒，現時並非一、兩個屋邨爆發，全港有很多地方都有個案，即使並非居於爆疫的屋邨，可能只是去過某些地方亦中招，故她懷疑封邨是否有效。

她亦不禁承認，現時的情況「每日愈來愈多個案，真係有啲失控嘅情況。」

【16:55】何婉霞指，醫管局已有320位病人正在隔離病房，今日增17名病人出院，至今共有1241人康復出院。而截至中午12時，有205人分別在10家醫院留醫，當中4病人危殆，新增兩位重症患者分別是第1341宗及1401宗個案。另有3人情況嚴重。

【16:40】張竹君亦指，有13宗本地個案未找到源頭。

第1454宗個案，是一名48歲男子，居於荔景邨樂景樓，報稱經常坐的士，但不記得詳細情況。

第1442宗個案，是一名48歲男子，獨自居於寶田邨，報稱甚少活動，除了7月1日深夜去過尖沙咀酒吧，當時自己一個人去，但已忘記酒吧名字。

第1435宗個案，是一名70歲女子，居於南昌邨昌賢樓，報稱無特別行蹤，曾去過橙樓進食。

第1436宗個案，是27歲男子，居於葵聯邨聯月樓，找不到任何源頭。

第1439宗個案，是64歲女子，居於康宏苑宏康閣，平日多外出買餸。

第1440宗個案，是58歲男子，居於慈愛苑，在干諾道西上班，該商業大廈正裝修，報稱曾與同事在上水飲茶，同事現需要檢疫。

第1450宗個案以及第1458宗個案，是一對夫婦，丈夫89歲、太太73歲，兩人居於住彩華樓，透過衞生防護中心派樣本瓶找到確診。

第1463宗個案，居於順安邨安頌樓，於父親節曾有聚會，但找不到明顯高危因素。

第1444宗個案，是48歲女子，居於慈正邨，今天有一宗初步確診個案，報稱曾與他在翠河餐廳一起進食，平日也有去黃大仙中心飲茶，並較多去黃大仙中心買餸。

第1445宗個案，是一名入境處職員於深圳灣返工。

第1467宗及1468宗個案，兩人是夫婦，居於彩虹邨翠瓊樓，多數在牛池灣街市買送，有時在附近飲茶。

今日有20多宗初步確診個案：

有兩宗與港泰護老中心有關，於隔離中心發病送院。

另有一宗個案，是一名88歲男子，是住港泰的院友家人，曾去護老中心探望其太太，太太是確診個案，兩人曾在門口相見。

而上環聚點坊點心店，60歲男老闆亦中招，其太太是確診個案，因其確診已叫員工測試，其中一個員工亦測試呈陽性，是一名54歲男子，在聚點坊做點心師傅。

另有一位地產經紀亦中招，於九龍塘做經紀，居住在慈文邨民健樓。

一名41歲女子，於黃大仙鳳德的百佳分店做收銀，亦已初步確診。

一位53歲女子，在香港寶御酒店做房間經理，亦已中招，有員工要跟進是否檢疫。

而沙田石門京瑞廣場的智優教育中心，有導師亦中招，該校同事、學生都要跟進。

另有一位兼職士司機，其測試結果未能確定，在通州街壁球中心上班，需等報告。

【16:36】17宗已知有關連的本地個案中，詳情如下：

第1437宗個案，是一名13歲女仔，與之前第1375宗個案，兩人是德望同班同學，經常一齊放學回家。而其媽媽、爸爸及外傭已確診。

第1433宗個案，是一名43歲女子，亦是第1437宗個案的媽媽。

第1465宗個案，是一名53歲男子，亦是第1437宗個案的爸爸。

第1466宗個案，是一名外傭，52歲女子，亦是第1437宗個案的家庭外傭。

第1434宗個案，是在沙田中心的莎莎分店工作，早前曾與第1372宗個案聚會，而第1372宗個案早前在另一家莎莎分店工作。

第1446宗個案，是一名11歲女子，就讀保良局林文燦英文小學，她是第1313宗個案的女兒。

第1447個案，是一名7歲男子，於雋妍教育中心教育中心補習，早前該補習中心已有一名學生、即第1390宗個案確診，現時要尋回該中心的學生，送至檢疫中心，料超過10位學生。

第1448宗個案，是一名53歲女子，是前已確診、第1318宗個案的家庭外傭。

第1470宗個案，是一名70歲男子，是第1319宗個案的父親，同居於禮頓山。

第1449宗個案，是一名57歲男子，7月初去過新發茶餐廳，居於彩虹丹鳳樓。

第1438宗個案，是一名63歲男子，的士司機去過新發茶餐廳。

第1443宗個案，是一名66歲男子，曾去過新發茶餐廳。

第1453宗個案，亦曾去過新發，而他的太太 ，已初步確診。

第1456宗個案，7月初曾去過彬記粥麵，其太太是第1455宗個案，兩人都已是確診個案。

第1457宗個案，6月中、7月初去過彬記，是一名40歲女士。

第1464宗個案，與第1359宗個案一樣，於6月7日去過創匯國際中心7天娛樂文化中心，當日一齊飲茶。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，交代最新疫情。

本港今日新增38宗個案，30宗是本地個案，8宗屬於輸入個案。另有20多宗初步確診個案。

8宗輸入個案，分別如下：

第1441宗，菲律賓返港，不適直接送院，是一名海員，乘搭CX906到港，是49歲男子。

第1451宗，菲律賓外傭，乘搭PR300到港，抵港後檢測呈陽性，是45歲女子。

第1452宗，亦是一名菲傭，乘搭HX782首次抵港，是一名38歲女子。

第1459宗，是一名美國返港學生，乘搭CX881航班。

第1460宗，是一名30歲男子，由印度返港，乘搭KA734，送入檢疫中心後，檢測呈陽性送院。

第1461宗，7歲女子，由巴基斯坦與家人返港，乘搭EK380，送入檢疫中心後檢測呈陽性，無病徵。

第1462宗，由印度來港，1月份已去印度見家人，因要回來返工而回港，乘坐KA734經吉隆波返港，由檢疫中心送院。

第1469宗， 是一名香港人，早前去了菲律賓工作，返港後第一次測試呈陰性，在酒店家居檢疫 其後不適後去醫院，檢測呈陽性。

而有17宗新增本地感染個案，與過去確診的個案有關。有13宗個案未能找到源頭。

【14:05】衞生署及醫院管理局下午4時30分，會就最新疫情舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將會出席。

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【12:47】據了解，跑馬地禮頓山再多兩宗初步確診個案，兩人分別是第1319宗個案、31歲男子的70歲父親及53歲外傭。



【09:00】康樂及文化事務署宣布，一名於深水埗區通州街公園壁球中心工作的員工確診，基於公共衞生考慮，通州街公園壁球中心及鄰近之網球場即時關閉，以安排徹底清潔和消毒，直至另行通知。受影響的設施包括壁球室／乒乓球室／多用途活動室、壁球室／乒乓球室、多用途活動室、「康體通」櫃枱服務、更衣室及洗手間，以及網球場。其間，市民可使用同區的其他同類設施。

【08:00】總結一周——新冠肺炎疫情近日大爆發。一周前的一個星期六晚（4日）傳來一則消息，當時大概沒有人會想到，一名乘搭西鐵時不適而被送到仁濟醫院的中年男子，是本地大爆發的開端。該名翌日確診的59歲男子居於坪石邨，是邨內街坊食店「彬記粥麵美食」的廚師，同時也在屯門內河碼頭做廚，勞碌地打兩份工。他是如何感染，政府做漏了甚麼導致疫情反彈，這兩個問題，至今未有答案。過去一星期，本地感染人數累計113宗，每日平均16人，上周四（9日）單日創下34人新高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言這是2月疫情開始以來，最嚴峻情況，並指與其指個別地區失守，其實說香港失守更貼切。

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在觀塘任職文員的48歲確診男子在本月7日，曾到過尖沙咀商場The One。（資料圖片）

【07:55】本港昨日（11日）新增16宗本地個案，其中7宗源頭不明。衛生署衛生防護中心晚上公布患者的住所及潛伏期行程，其中第1415個案、37歲確診女子居於黃大仙竹園南邨華園樓，她於上月22日去坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，當時身旁的食客曾咳嗽，疑受到感染，按中心最新資料顯示，她於本月7日曾到過位於銅鑼灣 L.Square 15樓的「Let's Beauty X Reskin」美容院，惟她一直無病徵。

第1431個案、48歲男文員也於7日到過尖沙咀The One商場，當日他剛發病，有頭暈、咳嗽和流鼻水。

新冠肺炎｜行程全覽 爭鮮食客上L.Square 男文員病住行The One （附患者住所及所到場所全名單）

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【01:55】第三波疫情持續爆發，大批患者的密切接觸者被送往檢疫中心。根據衞生防護中心公布的檢疫中心使用情況，撇除火炭駿洋邨，另外三間檢疫中心僅餘10個可用單位，其中西貢戶外康樂中心，總共99個單位更在一日半之內全被使用。

政府早前公布在本月底停用駿洋邨作檢疫中心，竹篙灣檢疫中心預計本月底投入服務，惟只可提供約700個單位。立法會議員郭家麒表示，面對突然的社區爆發，不可以沒有檢疫中心，建議駿洋邨預留一座大廈作檢疫中心，其餘則可交回房屋署以供準住戶入伙。

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