新冠肺炎｜通州街公園壁球中心職員確診　中心及鄰近網球場關閉

本港昨日（11日）新增28宗新冠肺炎確診個案，當中16宗屬本地感染個案，另外有33宗初步確診，累計增至1,432宗。 黃大仙區的慈雲山、彩雲和牛池灣、以及觀塘坪石邨成為「重災區」，患者仍持續增加。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會表示，今次是疫情出現以來最嚴重，比3月的趨勢更厲害。

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【08:00】總結一周——新冠肺炎疫情近日大爆發。一周前的一個星期六晚（4日）傳來一則消息，當時大概沒有人會想到，一名乘搭西鐵時不適而被送到仁濟醫院的中年男子，是本地大爆發的開端。該名翌日確診的59歲男子居於坪石邨，是邨內街坊食店「彬記粥麵美食」的廚師，同時也在屯門內河碼頭做廚，勞碌地打兩份工。他是如何感染，政府做漏了甚麼導致疫情反彈，這兩個問題，至今未有答案。過去一星期，本地感染人數累計113宗，每日平均16人，上周四（9日）單日創下34人新高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言這是2月疫情開始以來，最嚴峻情況，並指與其指個別地區失守，其實說香港失守更貼切。

新冠肺炎｜由彬記廚師入院揭開香港失守 一周113宗本地感染個案

在觀塘任職文員的48歲確診男子在本月7日，曾到過尖沙咀商場The One。（資料圖片）

【07:55】本港昨日（11日）新增16宗本地個案，其中7宗源頭不明。衛生署衛生防護中心晚上公布患者的住所及潛伏期行程，其中第1415個案、37歲確診女子居於黃大仙竹園南邨華園樓，她於上月22日去坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，當時身旁的食客曾咳嗽，疑受到感染，按中心最新資料顯示，她於本月7日曾到過位於銅鑼灣 L.Square 15樓的「Let's Beauty X Reskin」美容院，惟她一直無病徵。

第1431個案、48歲男文員也於7日到過尖沙咀The One商場，當日他剛發病，有頭暈、咳嗽和流鼻水。

新冠肺炎｜行程全覽 爭鮮食客上L.Square 男文員病住行The One （附患者住所及所到場所全名單）

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【01:55】第三波疫情持續爆發，大批患者的密切接觸者被送往檢疫中心。根據衞生防護中心公布的檢疫中心使用情況，撇除火炭駿洋邨，另外三間檢疫中心僅餘10個可用單位，其中西貢戶外康樂中心，總共99個單位更在一日半之內全被使用。

政府早前公布在本月底停用駿洋邨作檢疫中心，竹篙灣檢疫中心預計本月底投入服務，惟只可提供約700個單位。立法會議員郭家麒表示，面對突然的社區爆發，不可以沒有檢疫中心，建議駿洋邨預留一座大廈作檢疫中心，其餘則可交回房屋署以供準住戶入伙。

新冠肺炎｜需隔離者飆升 3檢疫中心僅餘10單位 駿洋邨留定還？

▼第三波爆發 限聚令收緊▼