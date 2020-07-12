市建局上環重建項目推社區營造計劃 　邀區內居民種植及創作壁畫

市建局曾表明，為上環士丹頓街/永利街（H19）項目進行「社區營造研究」，配合社區營造方式，探索可持續發展的活化方案。 市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌，稱已推行試行計劃，將區內一片土地轉化為可供種植的場地，其中區內一家老人中心會員，與街坊等組成義務園丁小組，並於5月底啟動種植活動。此外，區內已推行壁畫創作試點計劃，由區內學生、家長、區議員等創作壁畫，繪畫一幅展現昔日中上環一帶街景，未來亦會與區內的小學合辦社區導賞團。

參與社區苗圃計劃的義務社區園丁早前陸續收割他們第一造的農作物 ，包括青通菜及紅莧菜。（市建局圖片）

韋志成說，自去年年底，市建局開始策劃社區苗圃項目，聘請了社會企業「蒲寓」協助管理，並就開闢社區苗圃提供技術支援。他說，檢視H19項目內已平整的地盤後，確定了位於華賢坊西一片面積約45平方米土地，可轉為種植場地。

市建局亦招募「區民」義工，包括區內一家老人中心，共同策劃招募義務社區園丁，相關小組共有27人，於5月底組成，並隨即啟動種植，參與者包括老人中心會員、街坊及市建局職員。

位於華賢坊西的「社區苗圃」進行改動前（圖左）和後（圖右）的狀況。（市建局圖片）

推壁畫創作 籌備社區導賞團​

市建局同時在區內推行壁畫創作試點計劃，由區內34名小學生及家長、校長、老師，聯同當區區議員及壁畫創作藝術家，於城皇街的一段長約17米的圍板上，共同創作一幅壁畫，展現昔日中上環一帶街景，壁畫已於去年年底完成。

韋志成說，市建局現正籌備另一個試點項目，日後將與H19項目內的小學合辦社區導賞團，由市建局及區內街坊，透過介紹區內的文化，並作歷史作口述故事，讓高年級學生對學校所處的社區有更深入認識。