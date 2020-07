著名發育生物學家岑美霞　將返中大母校接替張妙清任副校長

香港中文大學校董會今(12日)宣布委任原香港大學協理副校長(科研)及生物醫學學院教授岑美霞,接替張妙清出任大學副校長,任期3年,將於8月1日起生效。岑美霞同時獲委任為卓敏生物醫學教授,於本月2日起生效。中大對張妙清在就任副校長期間為大學作出的貢獻和辛勤服務深表感謝。

岑美霞分別於1981年及1983年在中大完成本科和哲學碩士課程,隨後獲裘槎基金會的獎學金負笈劍橋大學修讀生物化學博士學位,並於英國國家醫學研究院接受發育遺傳學博士後培訓。在任港大協理副校長(科研)及生物醫學學院教授期間,她的主要工作涵蓋促進跨學科研究、檢視研究誠信和研究生教育。她領導大學參與各種與研究、創新和知識交流相關的國內和國際合作計劃,並就如何提升港大研究水平和成效向大學管治團隊提出策略和建議。她曾任港大李嘉誠醫學院助理院長(研究)、生殖及發育研究中心主任及生物化學系系主任。

岑教授也是國際及區內著名發育生物學家。她專注研究哺乳動物發育和人類先天性疾病的分子機制,尤其是轉錄和信號轉導因子在神經、感覺和顱面發育中的作用。她現任《Annual Review on Genomics and Human Genetics》編輯委員會委員,還曾擔任過《發育生物學》、《Frontiers of Autonomic Neuroscience》和《PLoS One》的編輯,以及發育生物學、分子生物學和遺傳學領域各種期刊的審稿人。她領導的研究項目曾成功爭取校外研究資助達2000萬港元,成績驕人。

岑美霞說:「我很高興重返母校,並成為這所充滿活力和創新精神大學的一員。我期待有機會充分利用我以往的經驗,與教職員和學生一起為實現大學未來美好的共同願景作出貢獻。」