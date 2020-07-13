新冠肺炎．最新｜新增52宗確診個案　41宗屬本地感染創單日新高

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。 在今日疫情記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有數間餐廳有員工及食客相繼受感染，呼籲過去兩星期曾到相關餐廳的市民要特別注意。涉事餐廳分別是慈雲山中心溫莎餐廳、慈雲山中心百匯軒、慈雲山中心翠河餐廳、上環聚點坊及彩雲商場彩龍皇宮大酒樓。 此外，醫管局證實有確診新冠肺炎病人，曾於7月5日捐血，7月9日發病，但捐血時間非傳染期。伊利沙伯醫院一名長期病患者，曾接受涉事確診者的血小板輸血，暫無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。

張竹君形容，現時疫情真係好險峻，建議市民盡量減少與他人接觸。（黃舒慧攝）

【17:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，「而家疫情真係好險峻」，源頭不明個案每日加速上升，相信社區內應有更多無源頭或無病徵的隱性個案出現。當局唯一可做，是於個案出現時，再追蹤身邊人，事主有機會去過的地方，以及有機會曾接觸的人，但「唔會搵得晒」。

張竹君續指，全港市民「周圍行周圍郁」，個案未必集中一區，當局未必能找到所有個案，即使安排大規模檢測亦未必能找到所有感染者。她認為，尋找懷疑感染者再隔離需時，認為市民在未來兩周應減少接觸其他人，「就算你帶病毒都未必搵到出嚟，但如果你少接觸其他人， 搵唔到都好，都唔會傳其他人」。

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【17:06】紅十字會指，有確診者在潛伏期內曾經捐血。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，涉事患者7月5日，曾到西九龍捐血中心捐血，當日全日共有85人到場。至於患者於當日下午約3時至4時半到中心，當日下午1時後，有約59位捐血者到場去捐血。當日整個中心有14名員工當值，不過曾與確診者接觸的則只有4人。

醫管局暫知道，一名伊利沙伯醫院長期病患者，已接受其中一部分血小板輸血，暫時無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。劉家獻續指，參考過去SARS 和MERS經驗，南韓都有新冠病毒確診者捐血案例，而紅十字會專家認為，經由血液感染新冠肺炎病毒機會非常細。他又指，如有捐血者確診，希望能盡快通知捐血中心，「知悉後唔好拎出去俾病人用住」。

本港第三波社區爆發，仍有不少市民無懼疫情，趁周末外出用餐及購物。（李澤彤攝）

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有4間醫院公布有病人、員工或員工家人確診。伊利沙伯醫院通報一名內科女病人昨晚確診，涉事女病人昨（12日）因長期病患經急症室入院，沒有上呼吸道感染和發燒，一直入住普通內科病房，昨晚確診後，已安排轉往隔離病房。

一名護士為該病人抽取鼻液樣本時，只戴外科口罩和手套，未有穿齊防護裝備包括面罩或N95，該護士已被列為緊密接觸者，送入檢疫中心隔離。另有35名醫護人員曾接觸該病人，由於有合適保護裝備，只需接受14天醫學觀察。和內科女病人同一病格的有10名病人，其中一名病人因自身疾病昨天離世，其餘九名病人均為緊密接觸者，需要入住隔離病房繼續治療，離院後亦需檢疫觀察。

該名內科女病人早前在本月9至10日，亦到過明愛醫院就醫，當時沒有發燒和呼吸道感染。同一病格有9病人被列作緊密接觸者並進行檢疫，其他醫護人員照顧病人時有合適保護裝備。

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【16:30】本港今日新增52宗個案，41宗是本地個案，11宗屬於輸入個案，有多達20多個案感染源頭未明。

11宗輸入個案，分別如下：

第1476宗，菲律賓海員，7月1日乘船離開菲律賓，7月9不適抵港入院。

第1486宗，27歲男子，由7月11日由巴基斯坦抵港 。

第1494宗，63歲男子，由菲律賓抵港。

第1495宗，由印度返港船員，在酒店接受隔離，及後轉到醫院。

第1496宗，30歲女性印尼外傭，乘坐KA876航班於7月12到港。

第1499宗，由印度抵港海員，在酒店接受隔離時轉送醫院。

第1500宗，應為海員，報稱由芬蘭到港，需了解曾否轉機。

第1502至1505宗，屬家庭群組，6月30日乘ET5611航班由印度返港，事主包括35歲女子、10歲女童、5歲女童及5個月大男嬰。事主在檢疫中心第12天取樣本時確診。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。

本港出現多條病毒傳播鏈，多個感染群組出現新個案。其中港泰護老中心群組再增3個案，包括兩名86歲院友；另一名患者則為早前確診院友的丈夫，事主早前曾到護老中心探望太太，隔著玻璃門與太太會面。

至於上環點心店聚點坊，老闆為初步陽性個案，老闆的56歲妻子、54歲點心工人，以及一名任職的士司機的食客，今日亦確診「中招」。涉事的士司機曾接載點心店老闆回家。

張竹君指，部分餐廳先後有員工及食客相繼染疫，需要特別留意。張竹君「點名」涉事餐廳包括，慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒及溫莎餐廳；彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，及上環聚點坊、當局已要求涉事餐廳安排大清潔。

【15:45】電腦商會表示，鑑於疫情持續，原定於8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」將延期舉行。商會稱，無奈新冠肺炎疫情日趨嚴重，為保障展商及公眾健康，即使大會已採取不同防疫措施，迫不得已將活動延期。大會將與不同持份者商討具體安排，如有最新消息，將盡快公布。

【15:21】消息指，本港由昨晚至今午，新增至少30宗確診個案，當中本地感染個案佔大多數。

【15:14】香港紅十字會輸血服務中心發言人表示，剛接獲一名捐血者通知，事主昨日（12日）確診新冠肺炎，並曾於7月5日下午，於西九龍捐血站捐血，中心現正跟進相關個案。中心強調，會竭力提供安全捐血環境，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩戴口罩，並先量體溫及消毒雙手。捐血站內設施亦已加強消毒清潔，確保捐血者及血液安全。全線捐血站、流動捐血車及流動捐血隊仍照常服務。

新冠肺炎｜確診者7月5日曾到西九龍捐血站捐血 紅十字會：正跟進

【13:16】香港貿易發展局今日（13日）宣布，香港書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，將延期舉行。持有效門票市民可申請退票，詳情將於書展網站公布。貿發局又指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。

書展2020｜貿發局宣布書展、教育及職業博覽等延期 市民可退票

【13:10】馬會表示，六合彩攪珠恢復日期將會再度押後，原訂於7月21日恢復的20/009期攪珠將會取消，恢復日期有待通告。

新冠肺炎｜疫情大爆發 馬會叫停六合彩7.21恢復攪珠 復辦無期

【12:41】消息透露，政府高層今日上午召開會議討論疫情最新發展，下午會再開會，商討是否進一步收緊防疫措施。

【12:00】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，為保障港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱︰金巴）的乘客及工作人員安全。由今日（13日）中午12時起，所有乘搭金巴，由香港入境澳門的乘客，必須出示7日內的新冠病毒核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎｜澳門今午起限港珠澳大橋金巴入境乘客 持陰性檢測證明

【11:41】有書商向《香港01》表示，已接獲消息指貿發局將因應疫情爆發，決定將原訂周三(15日)開始的書展延期，並推遲到今年9月或12月舉行。具體詳情有待貿發局公布。

另有書商證實，貿發局已決定煞停書展，貿發局及書商代表暫傾向將書展延期到12月中，即聖誕檔期前舉行，雙方仍正討論檔期問題。至於會展場地內，已搭建好的書展攤位，貿發局亦正與書商討論，應如何清理及拆走，並同時就賠償等問題磋商。

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【11:20】香港賽馬會表示，昨日(12日)接獲1名會員通知，其新冠肺炎病毒測試結果呈陽性。根據涉事會員資料及馬會的閉路電視記錄，推算涉事會員曾於7月3日及6日下午，到訪山光道體育綜合大樓及網球場，但未有進入山光道會所主樓。為安全起見，山光道體育綜合大樓今日(13日)起暫時關閉，全面清潔及消毒。馬會正聯絡曾於涉事會員附近活動的其他會員，亦會為相關職員安排檢測，及自我隔離14天。

新冠肺炎｜確診馬會會員曾訪山光道體育綜合大樓 今起關閉消毒

【09:23】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目中指，同意疫情「有啲失控」說法。他認為，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，呼籲不要舉行包括書展等大型活動。許又指，若未來一兩天確診數字沒有下降，就應回復3月的防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。

新冠肺炎｜許樹昌指「失控」促回復3月限制措施：書展仲搞乜鬼阿

【08:00】截至周一（13日）上午8時，全國確診病例85,564宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,331宗，累計境外輸入1,971宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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本地確診個案居住／工作／曾出沒地點：

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