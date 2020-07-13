新冠肺炎．最新｜消息：晚上至少增21人確診　康文署場地關閉

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，當中20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有數間餐廳有員工及食客相繼受感染，呼籲過去兩星期曾到相關餐廳的市民要特別注意。涉事餐廳分別是慈雲山中心溫莎餐廳、慈雲山中心百匯軒、慈雲山中心翠河餐廳、上環聚點坊及彩雲商場彩龍皇宮大酒樓。 此外，醫管局證實有確診新冠肺炎病人，曾於7月5日捐血，7月9日發病，但捐血時間非傳染期。而伊利沙伯醫院一名長期病患者，曾接受涉事確診者的血小板輸血，暫無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。 特首林鄭月娥宣布，周三凌晨起會實施新規例，所有食肆晚上6時至翌日早上5時都不准提供堂食；乘搭公共交通工具必須戴口罩，否則可罰款5000元；12個表列處所則需要關閉，為期7天。

張竹君形容，現時疫情真係好險峻，建議市民盡量減少與他人接觸。（黃舒慧攝）

【23:08】消息指，今日晚上再增至少21人確診新型肺炎，其中9人在醫管局接受檢測，2人經私家醫生檢測，7人為機場入境者，3人為原本在檢疫中心的人士。

【22:50】迪士尼樂園宣布，按政府及衛生部門要求，將於7月15日起暫時關閉。而迪士尼樂園內的酒店會維持開放，服務方面會作相應調整。酒店已按照政府及衛生部門的指引，採取加強的健康與安全措施，如實行社交距離措施及加強清潔和消毒。

其中，普通日子樂園門票在購買日起六個月內有效。如有需要，香港迪士尼樂園會協助已購買樂園門票或已預訂酒店的賓客安排退款。「奇妙處處通」會籍有效日期將按會員卡類別及暫時關閉的日子延長。

【21:55】山頂凌霄閣表示，一名保安員於今日確診，會立即於整座大廈深層清潔及消毒霧化，包括公共區域、電梯、空調系統，洗手間及商場所有後勤區域。山頂凌霄閣將關閉72小時，直至7月15日（星期三）， 所有與患者有緊密接觸者亦將被隔離14天。至於山頂纜車服務則照常，並維持每班纜車的消毒程序。

【21:53】海洋公園宣布，將於7月14日至21日暫停開放，以協助遏阻疫情。如訪客持有於公園售票處或官方網站購買之受影響日期標準門票，可保留門票作為日後由公園直接換票或退款之用，而網上預約入園之系統已暫停。

【21:40】教育局表示，由於過去數天疫情在本港有繼續擴散的跡象，為進一步保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，建議補習學校從‪本星期三‬起，須暫停面授課程兩星期，教育局將於明天發信予學校公布有關詳情。

【20:55】林鄭月娥指，防疫抗疫基金已盡最大努力為今次疫情受影響、特別中小企提供適切協助，而兩輪基金大部份已發放，保就業計劃則暫時只處於第一階段，未來仍有第二階段，涵蓋日期至今年11月底。她指，不希望疫情會持續到11月，但會為有需要的行業提供協助，例如出版界有困難，樂意相關局長與業界再商討紓援措施

陳肇始指出，在公共交通工具上要求必須戴口罩，有數個考慮：

一、交通工具是公眾出行上班必須使用

二、交通工具有大量人流，而且在密閉空間、比較擠迫的環境之下，故戴口罩尤其重要，故一定要減低不戴口罩的風險。

至於食肆禁堂食的限制為何不用延至午市，她指需要取得一個平衡，一方面需減低人流，亦要考慮有部份人要上班，有需要出外解決早、午餐，而晚餐則鼓勵大家「多啲返屋企食飯，唔係嘅話可買外賣。」

【20:53】林鄭月娥承認，現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要。

【20:45】林鄭月娥亦承認，現時檢疫中心設施面對一些挑戰，而政府在處理疫情時，亦要面對艱難決定。

她指出，駿洋邨已被徵召幾個月，影響多個公屋家庭，尤其公屋家庭有小朋友，其學校是揀選在駿洋邨附近，希望可用更體恤的做法讓他們盡快上樓，故已發信部份居民，現時已有兩幢大廈「交吉」，經裝修後可編配予居民入住，並指稍後時間竹篙灣應的檢疫中心應該已落成啟用。

林鄭月娥又指，不會爭辯抗疫工作「做得快定做得慢」，強調每次抗疫工作「嚴陣以待，迅速應變」，盡快處理。

【20:38】林鄭月娥亦被問到民主派初選問題，重申選舉是認真議題，必須符合公正、公開，不會容忍任何干擾。她重申，香港是沒有「初選」，亦非選舉制度的一部份，而且過去幾日亦數到大量投訴，指造成選舉不公平，亦有指涉違反限聚令，當局會繼續調查，倘有違法會有行動。

她又再三提醒，指如果「35+」的目的，只是尋求推翻反對政府所有政策，有可能違反《港區國安法》中顛覆國家政權的罪行。

【20:34】陳肇始指出，按599F 表列處所規列，今次收緊時都是針對性，因為可以見到爆發時，相關活動都無戴口罩，而不戴口罩的傳播風險高，加上不少群組在食肆特別在食肆做工作，故規定食肆晚上6時至翌晨5時禁止堂食，有助減低人流聚集。

她又指，今次爆發的群組，有最少12名的士司機感染，除了的士司機本身，亦有確診者坐過的士，故不戴口罩時 對司機乘客都有風險，所以今次有規管交通工具上必須戴口罩的規例。

陳松青補充指，第599I規定公共交通工具上要戴口罩的安排，是規定任何人登上公共交通工具，或身處時公共交通工具內，即包括港鐵已付車費區域，都必須一直戴口罩，如拒絕跟從，授權人士包括營運商、司機、警員都可拒絕對方進入交通工具範圍內，或直接要求對方必須戴口罩，如不依從指示可判處第二級罰款5,000元，但就不會有監禁的罰則。

【20:28】林鄭月娥又指，本港現時口罩供應「相當充裕」，當中包括政府倉庫，透過不斷的本地生產，以後每個月可有3000萬以上的貨量，「我哋完全不會吝嗇，會與市民分享。」

她指，已在兩個有確診個案的屋邨派發口罩，亦會重新啟動派發口罩予弱勢社群，另亦會加大口罩供應予安老院員工、政府外判員工等，「邊方面需要口罩，我哋會盡量供應。」

【20:25】林鄭月娥表示，政府是提供公共服務機構，在家工作的安排無可避免影響市民服務，例如運輸署換車牌、社署申領綜緩、屋宇署要處理圖則等，「一刀切」在家工作似乎不適合，所以今次不打算大幅度在家工作，和私人機構不同，但公務員事務局局長已發通告要求彈性上班，午飯亦要減社距離。而康文署場所需關閉，林鄭月娥此呼籲私人機構如無必須提供服務，應予員工在家工作減少接觸。

至於病毒檢測方面，她上周與4位抗疫專家開會，現時要適時加強社區檢測，從而找出隱性患者，提早發現個案，提早隔離治療減少傳播。她指，公營系統檢測量不斷增加，隨兒童醫院及兩家大學已加檢測能力，相信下月有能力每日做8,000個。

此外，她又指與私營機構合作提供檢測，適用較高風險群組，分別為以下四類：

一、安老院舍數萬個員工

二、食肆員工

三、的士司機

四、物業管理員工

她估計有逾40萬人合資格，承認需要很大的檢測能力 ，始能在短時期內提供痛毒檢測，但會免費提供。

【20:22】林鄭月娥表示，今日通過一條新法例，即599I，規定所有乘坐公共交通工具的人士，必須戴口罩，而的士司機、巴士司機，可拒絕無戴口罩人上車，不需擔心被投訴拒載，會透過法例清晰列明。

而限聚令，即599G法例，亦會收緊至4人。而婚禮、周年會議及宗教活動等，都會收緊或要求取消。

兩條新規例及條現有規例已經行會通過，生效日期是7月15日凌晨零時。

【20:12】林鄭月娥指，今次本地個案「好廣泛」，涉及行業較多，特別是6個月以來「守得好緊」的安老院，首次有感染，確診個案比率亦相當高。

她說，在邊境方面已管得非常嚴格，仍有改善空間，上周已堵塞部份漏洞，例如海員、機組人員、外傭等，都要檢測或檢疫。

而今日經行政會議通過的新規例，是法例第599H，賦權食衞局局長對對港的交通工具施加要求，必須登機前出示一個病毒檢測呈陰性的證明。

此外，現時法例上列出的12類表列處所，全部需要關閉，為期7日。

而所有餐飲食肆，除了限制每枱只坐4人，亦規定每日晚上6時後，至翌日早上5時，都不能提供堂食。

【20:08】林鄭月娥表示，香港疫情7月初變得嚴竣，特區政府不敢掉以輕心，因為過去接近6個月成效得來不易，大家不願見到前功盡廢，但承認疫情反覆無可避免。她又指，不論世衛還是本地專家，已不斷提示直至有疫苗面世及廣泛應用前，大家要與病毒共存一段時間。她又指，現時既不能掉以輕心，亦希望社大眾不需「過份恐慌」。

她又指，一向採取「張弛有度」，有時寬、有時收緊的社交距離、邊境管制措施。林鄭月娥又指，「張弛有度唔係有把間尺可以度到，唔係完全科學。」她指，採取的態度是「寧緊莫鬆」。

林鄭月娥又預告，今日公布的措施，會比往日「更緊」，但是否能再次成功壓制疫情，「真係需要全城抗疫萬眾一心。」

【20:04】林鄭月娥於晚上8時見傳媒，衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局局長徐英偉亦會陪同出席。

在記者會布景上，寫上「全民抗疫 萬眾一心」八隻字。

(黃偉倫攝)

【20:00】東區醫院發言人公布，一名95歲確診女病人（第1341宗個案）於今日下午約6時30分離世。

病人為長期病患者，於7月10日入院，當時未有病徵，情況穩定。其後，病人的情況於7月11日轉差，期間需使用 氧氣協助呼吸及藥物治療。病人治療期間病情持續惡化，至今天下午6時31分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。至今共有８名確診病人於公立醫院離世。

【19:40】林鄭月娥於晚上8時見傳媒，醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青、食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局局長徐英偉亦會陪同出席木

【19:20】入境處表示，傍晚得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員，獲通知確診新型肺炎。該名確診人員於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，該兩樓層並不是公眾樓層，不對外開放。他最近一次上班日期為7月10日，並於同日到診所求醫，隨即在今日傍晚獲通知確診。

該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。其工作地點已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

【19:00】行政長官林鄭月娥晚上8時見記者。消息指，當局將宣布進一步收緊防疫措施，包括食肆每枱人數收緊至4人，限聚令亦會限最多4人的群組聚集。

【17:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，「而家疫情真係好險峻」，源頭不明個案每日加速上升，相信社區內應有更多無源頭或無病徵的隱性個案出現。當局唯一可做，是於個案出現時，再追蹤身邊人，事主有機會去過的地方，以及有機會曾接觸的人，但「唔會搵得晒」。

張竹君續指，全港市民「周圍行周圍郁」，個案未必集中一區，當局未必能找到所有個案，即使安排大規模檢測亦未必能找到所有感染者。她認為，尋找懷疑感染者再隔離需時，認為市民在未來兩周應減少接觸其他人，「就算你帶病毒都未必搵到出嚟，但如果你少接觸其他人， 搵唔到都好，都唔會傳其他人」。

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【17:06】紅十字會指，有確診者在潛伏期內曾經捐血。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，涉事患者7月5日，曾到西九龍捐血中心捐血，當日全日共有85人到場。至於患者於當日下午約3時至4時半到中心，當日下午1時後，有約59位捐血者到場去捐血。當日整個中心有14名員工當值，不過曾與確診者接觸的則只有4人。

醫管局暫知道，一名伊利沙伯醫院長期病患者，已接受其中一部分血小板輸血，暫時無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。劉家獻續指，參考過去SARS 和MERS經驗，南韓都有新冠病毒確診者捐血案例，而紅十字會專家認為，經由血液感染新冠肺炎病毒機會非常細。他又指，如有捐血者確診，希望能盡快通知捐血中心，「知悉後唔好拎出去俾病人用住」。

【16:40】今日新增20宗源頭未明個案，詳情如下︰

第1471宗，43歲女子 。

第1472宗，49歲男子，通州街公園壁球中心訂場職員。

第1455宗，從事裝修，曾在彩福邨彩樂樓工作。

第1477宗，地產經紀，曾光顧慈雲山溫莎餐廳。

第1478宗，百佳收銀員。

第1480宗，寶御酒店房務經理。

第1483宗，兼職的士司機。

第1497宗，兼職的士司機。

第1481宗，暫未有特別發現。

第1491宗，經常前往慈雲山中心，包括大快活食早餐。

第1492宗及第1512宗，兩人屬朋友。

第1493宗，39歲女子，暫無特別發現。

第1509宗，35歲男子，經常光顧慈雲山百匯軒，7月5日曾往西九龍捐血中心捐血

第1513宗，92歲女子，在伊利沙伯醫院確診，曾在普通病房入住一段時間，有密切接觸者需追蹤。

第1514宗，慈雲山溫莎餐廳經理，有確診個案曾光顧該餐廳。

第1515宗，曾光顧慈雲山百匯軒。

第1517宗及第1520宗，兩名患者為夫婦，其中第1520個案在如心海景酒店阿翁小館擔任侍應

第1506宗，任職註冊護士，在油麻地聖心癌症專科中心工作。7月7最後上班，晚上出現不適。

本港第三波社區爆發，仍有不少市民無懼疫情，趁周末外出用餐及購物。（李澤彤攝）

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有4間醫院公布有病人、員工或員工家人確診。伊利沙伯醫院通報一名內科女病人昨晚確診，涉事女病人昨（12日）因長期病患經急症室入院，沒有上呼吸道感染和發燒，一直入住普通內科病房，昨晚確診後，已安排轉往隔離病房。

一名護士為該病人抽取鼻液樣本時，只戴外科口罩和手套，未有穿齊防護裝備包括面罩或N95，該護士已被列為緊密接觸者，送入檢疫中心隔離。另有35名醫護人員曾接觸該病人，由於有合適保護裝備，只需接受14天醫學觀察。和內科女病人同一病格的有10名病人，其中一名病人因自身疾病昨天離世，其餘九名病人均為緊密接觸者，需要入住隔離病房繼續治療，離院後亦需檢疫觀察。

該名內科女病人早前在本月9至10日，亦到過明愛醫院就醫，當時沒有發燒和呼吸道感染。同一病格有9病人被列作緊密接觸者並進行檢疫，其他醫護人員照顧病人時有合適保護裝備。

【16:36】已知21宗有關連個案，詳情如下︰

港泰護老中心群組︰

第1473宗，護老中心院友，86歲老翁，於檢疫中心隔離，最初檢測結果為陰性，7月11日有咳轉往瑪麗醫院，病毒化驗呈陽性。

第1485宗，86歲老者，於檢疫中心隔離，起初檢測呈陰性及無病徵。7月11日發燒及咳，轉送醫院後病毒化驗呈陽性。

第1487宗，護老中心院友的丈夫，曾到護老中心隔住玻璃門探望太太。

上環聚點坊群組︰

第1474宗，點心店老闆太太，56歲女子，與檢測呈初步陽性的丈夫有關。

第1479宗，店舖點心工人，54歲男子。

第1518宗，的士司機曾到上環聚點坊用餐，曾接載該店老闆由聚點坊返家。



屯門建榮飯堂群組︰

第1490宗個案，飯堂男東主， 於檢疫中心檢疫期間發燒送院，東主太太及員工早前已確診，包括第1269宗、第1427宗及第1432宗個案。

莎莎群組︰

第1498宗個案，事主正於檢疫中心隔離，7月11起有咳嗽，其兒媳是第1368宗莎莎油塘分店銷售員個案。

慈雲山中心翠河群組：

第1484宗，曾光顧翠河的第1444宗個案的友人，事主曾與確診友人用膳。

第1507宗，28歲女子，是第1430宗個案的女兒。。

第1508宗，第1430宗個案的兩歲孫女。

第1519宗，41歲女子，第1430宗個案的同事，擔任收銀及樓面。

第1521宗，46歲女子，第1440宗個案翠河食客的妻子。

第1522宗，19歲男子，第1440宗個案翠河食客的兒子。

其他︰

第1482宗，70歲女性，丈夫係是第1428宗患者。

第1488宗，37歲女性，早前確診的第1314宗及第1364宗的家人。

第1489宗，於檢疫中心接受檢疫，有喉痛，家翁是第1306宗確診個案。

第1501宗，丈夫是早前確診第1453宗的兼職的士司機，事主在長沙灣政府合署工作。

第1510宗，58歲女子，為早前確診第1365宗及第1393宗個案的女兒。

第1511宗，第1426宗確診個案的丈夫

第1516宗，40歲男子，是第1493宗個案的丈夫

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【16:30】本港今日新增52宗個案，41宗是本地個案，11宗屬於輸入個案，有多達20多個案感染源頭未明。

11宗輸入個案，分別如下：

第1476宗，菲律賓海員，7月1日乘船離開菲律賓，7月9不適抵港入院。

第1486宗，27歲男子，由7月11日由巴基斯坦抵港 。

第1494宗，63歲男子，由菲律賓抵港。

第1495宗，由印度返港船員，在酒店接受隔離，及後轉到醫院。

第1496宗，30歲女性印尼外傭，乘坐KA876航班於7月12到港。

第1499宗，由印度抵港海員，在酒店接受隔離時轉送醫院。

第1500宗，應為海員，報稱由芬蘭到港，需了解曾否轉機。

第1502至1505宗，屬家庭群組，6月30日乘ET5611航班由印度返港，事主包括35歲女子、10歲女童、5歲女童及5個月大男嬰。事主在檢疫中心第12天取樣本時確診。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。

本港出現多條病毒傳播鏈，多個感染群組出現新個案。其中港泰護老中心群組再增3個案，包括兩名86歲院友；另一名患者則為早前確診院友的丈夫，事主早前曾到護老中心探望太太，隔著玻璃門與太太會面。

至於上環點心店聚點坊，老闆為初步陽性個案，老闆的56歲妻子、54歲點心工人，以及一名任職的士司機的食客，今日亦確診「中招」。涉事的士司機曾接載點心店老闆回家。

張竹君指，部分餐廳先後有員工及食客相繼染疫，需要特別留意。張竹君「點名」涉事餐廳包括，慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒及溫莎餐廳；彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，及上環聚點坊、當局已要求涉事餐廳安排大清潔。

【15:45】電腦商會表示，鑑於疫情持續，原定於8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」將延期舉行。商會稱，無奈新冠肺炎疫情日趨嚴重，為保障展商及公眾健康，即使大會已採取不同防疫措施，迫不得已將活動延期。大會將與不同持份者商討具體安排，如有最新消息，將盡快公布。

【15:21】消息指，本港由昨晚至今午，新增至少30宗確診個案，當中本地感染個案佔大多數。

【15:14】香港紅十字會輸血服務中心發言人表示，剛接獲一名捐血者通知，事主昨日（12日）確診新冠肺炎，並曾於7月5日下午，於西九龍捐血站捐血，中心現正跟進相關個案。中心強調，會竭力提供安全捐血環境，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩戴口罩，並先量體溫及消毒雙手。捐血站內設施亦已加強消毒清潔，確保捐血者及血液安全。全線捐血站、流動捐血車及流動捐血隊仍照常服務。

新冠肺炎｜確診者7月5日曾到西九龍捐血站捐血 紅十字會：正跟進

【13:16】香港貿易發展局今日（13日）宣布，香港書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，將延期舉行。持有效門票市民可申請退票，詳情將於書展網站公布。貿發局又指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。

書展2020｜貿發局宣布書展、教育及職業博覽等延期 市民可退票

【13:10】馬會表示，六合彩攪珠恢復日期將會再度押後，原訂於7月21日恢復的20/009期攪珠將會取消，恢復日期有待通告。

新冠肺炎｜疫情大爆發 馬會叫停六合彩7.21恢復攪珠 復辦無期

【12:41】消息透露，政府高層今日上午召開會議討論疫情最新發展，下午會再開會，商討是否進一步收緊防疫措施。

【12:00】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，為保障港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱︰金巴）的乘客及工作人員安全。由今日（13日）中午12時起，所有乘搭金巴，由香港入境澳門的乘客，必須出示7日內的新冠病毒核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎｜澳門今午起限港珠澳大橋金巴入境乘客 持陰性檢測證明

【11:41】有書商向《香港01》表示，已接獲消息指貿發局將因應疫情爆發，決定將原訂周三(15日)開始的書展延期，並推遲到今年9月或12月舉行。具體詳情有待貿發局公布。

另有書商證實，貿發局已決定煞停書展，貿發局及書商代表暫傾向將書展延期到12月中，即聖誕檔期前舉行，雙方仍正討論檔期問題。至於會展場地內，已搭建好的書展攤位，貿發局亦正與書商討論，應如何清理及拆走，並同時就賠償等問題磋商。

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【11:20】香港賽馬會表示，昨日(12日)接獲1名會員通知，其新冠肺炎病毒測試結果呈陽性。根據涉事會員資料及馬會的閉路電視記錄，推算涉事會員曾於7月3日及6日下午，到訪山光道體育綜合大樓及網球場，但未有進入山光道會所主樓。為安全起見，山光道體育綜合大樓今日(13日)起暫時關閉，全面清潔及消毒。馬會正聯絡曾於涉事會員附近活動的其他會員，亦會為相關職員安排檢測，及自我隔離14天。

新冠肺炎｜確診馬會會員曾訪山光道體育綜合大樓 今起關閉消毒

【09:23】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目中指，同意疫情「有啲失控」說法。他認為，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，呼籲不要舉行包括書展等大型活動。許又指，若未來一兩天確診數字沒有下降，就應回復3月的防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。

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【08:00】截至周一（13日）上午8時，全國確診病例85,564宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,331宗，累計境外輸入1,971宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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本地確診個案居住／工作／曾出沒地點：

▼第三波爆發 限聚令收緊▼