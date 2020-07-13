新冠肺炎．最新｜疫情持續爆發　書商消息︰書展將延期至9或12月

新冠肺炎疫情反彈，本港昨（12日）新增38宗確診個案，當中30宗屬本地感染，17宗源頭不明，另有逾20宗初步確診個案，累計確診個案已增至1,470宗。 多個群組續有新增患者，包括彬記、新發、莎莎群組等，德望學校再有學生感染，其同住家人及外傭更全部中招，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，疫情「有啲失控」。 書展原定於本周三（15日）開鑼，據了解，貿發局最快今日決定最新安排。有書商表示，已收到消息，貿發局決定安排書展延期，並改到9月或12月舉行。

本港第三波社區爆發，仍有不少市民無懼疫情，趁周末外出用餐及購物。（李澤彤攝）

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【12:00】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，為保障港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱︰金巴）的乘客及工作人員安全。由今日（13日）中午12時起，所有乘搭金巴，由香港入境澳門的乘客，必須出示7日內的新冠病毒核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎｜澳門今午起限港珠澳大橋金巴入境乘客 持陰性檢測證明

【11:41】有書商向《香港01》表示，已接獲消息指貿發局將因應疫情爆發，決定將原訂周三(15日)開始的書展延期，並推遲到今年9月或12月舉行。具體詳情有待貿發局公布。

另有書商證實，貿發局已決定煞停書展，貿發局及書商代表暫傾向將書展延期到12月中，即聖誕檔期前舉行，雙方仍正討論檔期問題。至於會展場地內，已搭建好的書展攤位，貿發局亦正與書商討論，應如何清理及拆走，並同時就賠償等問題磋商。

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【11:20】香港賽馬會表示，昨日(12日)接獲1名會員通知，其新冠肺炎病毒測試結果呈陽性。根據涉事會員資料及馬會的閉路電視記錄，推算涉事會員曾於7月3日及6日下午，到訪山光道體育綜合大樓及網球場，但未有進入山光道會所主樓。為安全起見，山光道體育綜合大樓今日(13日)起暫時關閉，全面清潔及消毒。馬會正聯絡曾於涉事會員附近活動的其他會員，亦會為相關職員安排檢測，及自我隔離14天。

新冠肺炎｜確診馬會會員曾訪山光道體育綜合大樓 今起關閉消毒

【09:23】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目中指，同意疫情「有啲失控」說法。他認為，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，呼籲不要舉行包括書展等大型活動。許又指，若未來一兩天確診數字沒有下降，就應回復3月的防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。

新冠肺炎｜許樹昌指「失控」促回復3月限制措施：書展仲搞乜鬼阿

【08:00】截至周一（13日）上午8時，全國確診病例85,564宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,331宗，累計境外輸入1,971宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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本地確診個案居住／工作／曾出沒地點：

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