新冠肺炎．最新｜確診個案勢破1500宗大關　疫情瀕失控邊緣

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新冠肺炎疫情反彈，本港昨（12日）新增38宗確診個案，當中30宗屬本地感染，17宗源頭不明，另有逾20宗初步確診個案，累計確診個案已增至1,470宗。
多個群組續有新增患者，包括彬記、新發、莎莎群組等，德望學校再有學生感染，其同住家人及外傭更全部中招，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，疫情「有啲失控」。書展原定於本周三（15日）開鑼，據了解，貿發局最快明天決定最新安排。
本港第三波社區爆發，仍有不少市民無懼疫情，趁周末外出用餐及購物。（李澤彤攝）
【08:00】截至周一（13日）上午8時，全國確診病例85,564宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,331宗，累計境外輸入1,971宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。
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本地確診個案居住／工作／曾出沒地點：
▼第三波爆發 限聚令收緊▼
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