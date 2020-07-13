新冠肺炎．最新｜食肆晚上不准堂食　搭公共交通工具要戴口罩

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，當中20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有數間餐廳有員工及食客相繼受感染，呼籲過去兩星期曾到相關餐廳的市民要特別注意。涉事餐廳分別是慈雲山中心溫莎餐廳、慈雲山中心百匯軒、慈雲山中心翠河餐廳、上環聚點坊及彩雲商場彩龍皇宮大酒樓。 此外，醫管局證實有確診新冠肺炎病人，曾於7月5日捐血，7月9日發病，但捐血時間非傳染期。而伊利沙伯醫院一名長期病患者，曾接受涉事確診者的血小板輸血，暫無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。 特首林鄭月娥宣布，周三凌晨起會實施新規例，所有食肆晚上6時至翌日早上5時都不准提供堂食；乘搭公共交通工具必須戴口罩，否則可罰款5000元；12個表列處所則需要關閉，為期7天。

張竹君形容，現時疫情真係好險峻，建議市民盡量減少與他人接觸。（黃舒慧攝）

【21:40】教育局表示，由於過去數天疫情在本港有繼續擴散的跡象，為進一步保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，建議補習學校從‪本星期三‬起，須暫停面授課程兩星期，教育局將於明天發信予學校公布有關詳情。

【20:55】林鄭月娥指，防疫抗疫基金已盡最大努力為今次疫情受影響、特別中小企提供適切協助，而兩輪基金大部份已發放，保就業計劃則暫時只處於第一階段，未來仍有第二階段，涵蓋日期至今年11月底。她指，不希望疫情會持續到11月，但會為有需要的行業提供協助，例如出版界有困難，樂意相關局長與業界再商討紓援措施

陳肇始指出，在公共交通工具上要求必須戴口罩，有數個考慮：

一、交通工具是公眾出行上班必須使用

二、交通工具有大量人流，而且在密閉空間、比較擠迫的環境之下，故戴口罩尤其重要，故一定要減低不戴口罩的風險。

至於食肆禁堂食的限制為何不用延至午市，她指需要取得一個平衡，一方面需減低人流，亦要考慮有部份人要上班，有需要出外解決早、午餐，而晚餐則鼓勵大家「多啲返屋企食飯，唔係嘅話可買外賣。」

【20:53】林鄭月娥承認，現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要。

【20:45】林鄭月娥亦承認，現時檢疫中心設施面對一些挑戰，而政府在處理疫情時，亦要面對艱難決定。

她指出，駿洋邨已被徵召幾個月，影響多個公屋家庭，尤其公屋家庭有小朋友，其學校是揀選在駿洋邨附近，希望可用更體恤的做法讓他們盡快上樓，故已發信部份居民，現時已有兩幢大廈「交吉」，經裝修後可編配予居民入住，並指稍後時間竹篙灣應的檢疫中心應該已落成啟用。

林鄭月娥又指，不會爭辯抗疫工作「做得快定做得慢」，強調每次抗疫工作「嚴陣以待，迅速應變」，盡快處理。

【20:38】林鄭月娥亦被問到民主派初選問題，重申選舉是認真議題，必須符合公正、公開，不會容忍任何干擾。她重申，香港是沒有「初選」，亦非選舉制度的一部份，而且過去幾日亦數到大量投訴，指造成選舉不公平，亦有指涉違反限聚令，當局會繼續調查，倘有違法會有行動。

她又再三提醒，指如果「35+」的目的，只是尋求推翻反對政府所有政策，有可能違反《港區國安法》中顛覆國家政權的罪行。

【20:34】陳肇始指出，按599F 表列處所規列，今次收緊時都是針對性，因為可以見到爆發時，相關活動都無戴口罩，而不戴口罩的傳播風險高，加上不少群組在食肆特別在食肆做工作，故規定食肆晚上6時至翌晨5時禁止堂食，有助減低人流聚集。

她又指，今次爆發的群組，有最少12名的士司機感染，除了的士司機本身，亦有確診者坐過的士，故不戴口罩時 對司機乘客都有風險，所以今次有規管交通工具上必須戴口罩的規例。

陳松青補充指，第599I規定公共交通工具上要戴口罩的安排，是規定任何人登上公共交通工具，或身處時公共交通工具內，即包括港鐵已付車費區域，都必須一直戴口罩，如拒絕跟從，授權人士包括營運商、司機、警員都可拒絕對方進入交通工具範圍內，或直接要求對方必須戴口罩，如不依從指示可判處第二級罰款5,000元，但就不會有監禁的罰則。

【20:28】林鄭月娥又指，本港現時口罩供應「相當充裕」，當中包括政府倉庫，透過不斷的本地生產，以後每個月可有3000萬以上的貨量，「我哋完全不會吝嗇，會與市民分享。」

她指，已在兩個有確診個案的屋邨派發口罩，亦會重新啟動派發口罩予弱勢社群，另亦會加大口罩供應予安老院員工、政府外判員工等，「邊方面需要口罩，我哋會盡量供應。」

【20:25】林鄭月娥表示，政府是提供公共服務機構，在家工作的安排無可避免影響市民服務，例如運輸署換車牌、社署申領綜緩、屋宇署要處理圖則等，「一刀切」在家工作似乎不適合，所以今次不打算大幅度在家工作，和私人機構不同，但公務員事務局局長已發通告要求彈性上班，午飯亦要減社距離。而康文署場所需關閉，林鄭月娥此呼籲私人機構如無必須提供服務，應予員工在家工作減少接觸。

至於病毒檢測方面，她上周與4位抗疫專家開會，現時要適時加強社區檢測，從而找出隱性患者，提早發現個案，提早隔離治療減少傳播。她指，公營系統檢測量不斷增加，隨兒童醫院及兩家大學已加檢測能力，相信下月有能力每日做8,000個。

此外，她又指與私營機構合作提供檢測，適用較高風險群組，分別為以下四類：

一、安老院舍數萬個員工

二、食肆員工

三、的士司機

四、物業管理員工

她估計有逾40萬人合資格，承認需要很大的檢測能力 ，始能在短時期內提供痛毒檢測，但會免費提供。

【20:22】林鄭月娥表示，今日通過一條新法例，即599I，規定所有乘坐公共交通工具的人士，必須戴口罩，而的士司機、巴士司機，可拒絕無戴口罩人上車，不需擔心被投訴拒載，會透過法例清晰列明。

而限聚令，即599G法例，亦會收緊至4人。而婚禮、周年會議及宗教活動等，都會收緊或要求取消。

兩條新規例及條現有規例已經行會通過，生效日期是7月15日凌晨零時。

【20:12】林鄭月娥指，今次本地個案「好廣泛」，涉及行業較多，特別是6個月以來「守得好緊」的安老院，首次有感染，確診個案比率亦相當高。

她說，在邊境方面已管得非常嚴格，仍有改善空間，上周已堵塞部份漏洞，例如海員、機組人員、外傭等，都要檢測或檢疫。

而今日經行政會議通過的新規例，是法例第599H，賦權食衞局局長對對港的交通工具施加要求，必須登機前出示一個病毒檢測呈陰性的證明。

此外，現時法例上列出的12類表列處所，全部需要關閉，為期7日。

而所有餐飲食肆，除了限制每枱只坐4人，亦規定每日晚上6時後，至翌日早上5時，都不能提供堂食。

【20:08】林鄭月娥表示，香港疫情7月初變得嚴竣，特區政府不敢掉以輕心，因為過去接近6個月成效得來不易，大家不願見到前功盡廢，但承認疫情反覆無可避免。她又指，不論世衛還是本地專家，已不斷提示直至有疫苗面世及廣泛應用前，大家要與病毒共存一段時間。她又指，現時既不能掉以輕心，亦希望社大眾不需「過份恐慌」。

她又指，一向採取「張弛有度」，有時寬、有時收緊的社交距離、邊境管制措施。林鄭月娥又指，「張弛有度唔係有把間尺可以度到，唔係完全科學。」她指，採取的態度是「寧緊莫鬆」。

林鄭月娥又預告，今日公布的措施，會比往日「更緊」，但是否能再次成功壓制疫情，「真係需要全城抗疫萬眾一心。」

【20:04】林鄭月娥於晚上8時見傳媒，衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局局長徐英偉亦會陪同出席。

在記者會布景上，寫上「全民抗疫 萬眾一心」八隻字。

(黃偉倫攝)

【20:00】東區醫院發言人公布，一名95歲確診女病人（第1341宗個案）於今日下午約6時30分離世。

病人為長期病患者，於7月10日入院，當時未有病徵，情況穩定。其後，病人的情況於7月11日轉差，期間需使用 氧氣協助呼吸及藥物治療。病人治療期間病情持續惡化，至今天下午6時31分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。至今共有８名確診病人於公立醫院離世。

【19:40】林鄭月娥於晚上8時見傳媒，醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青、食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局局長徐英偉亦會陪同出席木

【19:20】入境處表示，傍晚得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員，獲通知確診新型肺炎。該名確診人員於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，該兩樓層並不是公眾樓層，不對外開放。他最近一次上班日期為7月10日，並於同日到診所求醫，隨即在今日傍晚獲通知確診。

該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。其工作地點已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

【19:00】行政長官林鄭月娥晚上8時見記者。消息指，當局將宣布進一步收緊防疫措施，包括食肆每枱人數收緊至4人，限聚令亦會限最多4人的群組聚集。

【17:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，「而家疫情真係好險峻」，源頭不明個案每日加速上升，相信社區內應有更多無源頭或無病徵的隱性個案出現。當局唯一可做，是於個案出現時，再追蹤身邊人，事主有機會去過的地方，以及有機會曾接觸的人，但「唔會搵得晒」。

張竹君續指，全港市民「周圍行周圍郁」，個案未必集中一區，當局未必能找到所有個案，即使安排大規模檢測亦未必能找到所有感染者。她認為，尋找懷疑感染者再隔離需時，認為市民在未來兩周應減少接觸其他人，「就算你帶病毒都未必搵到出嚟，但如果你少接觸其他人， 搵唔到都好，都唔會傳其他人」。

+ 5 + 4 + 3

【17:06】紅十字會指，有確診者在潛伏期內曾經捐血。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，涉事患者7月5日，曾到西九龍捐血中心捐血，當日全日共有85人到場。至於患者於當日下午約3時至4時半到中心，當日下午1時後，有約59位捐血者到場去捐血。當日整個中心有14名員工當值，不過曾與確診者接觸的則只有4人。

醫管局暫知道，一名伊利沙伯醫院長期病患者，已接受其中一部分血小板輸血，暫時無任何不良反應，醫院正跟進，並安排涉事病人入住隔離病房及進行測試。劉家獻續指，參考過去SARS 和MERS經驗，南韓都有新冠病毒確診者捐血案例，而紅十字會專家認為，經由血液感染新冠肺炎病毒機會非常細。他又指，如有捐血者確診，希望能盡快通知捐血中心，「知悉後唔好拎出去俾病人用住」。

【16:40】今日新增20宗源頭未明個案，詳情如下︰

第1471宗，43歲女子 。

第1472宗，49歲男子，通州街公園壁球中心訂場職員。

第1455宗，從事裝修，曾在彩福邨彩樂樓工作。

第1477宗，地產經紀，曾光顧慈雲山溫莎餐廳。

第1478宗，百佳收銀員。

第1480宗，寶御酒店房務經理。

第1483宗，兼職的士司機。

第1497宗，兼職的士司機。

第1481宗，暫未有特別發現。

第1491宗，經常前往慈雲山中心，包括大快活食早餐。

第1492宗及第1512宗，兩人屬朋友。

第1493宗，39歲女子，暫無特別發現。

第1509宗，35歲男子，經常光顧慈雲山百匯軒，7月5日曾往西九龍捐血中心捐血

第1513宗，92歲女子，在伊利沙伯醫院確診，曾在普通病房入住一段時間，有密切接觸者需追蹤。

第1514宗，慈雲山溫莎餐廳經理，有確診個案曾光顧該餐廳。

第1515宗，曾光顧慈雲山百匯軒。

第1517宗及第1520宗，兩名患者為夫婦，其中第1520個案在如心海景酒店阿翁小館擔任侍應

第1506宗，任職註冊護士，在油麻地聖心癌症專科中心工作。7月7最後上班，晚上出現不適。

本港第三波社區爆發，仍有不少市民無懼疫情，趁周末外出用餐及購物。（李澤彤攝）

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有4間醫院公布有病人、員工或員工家人確診。伊利沙伯醫院通報一名內科女病人昨晚確診，涉事女病人昨（12日）因長期病患經急症室入院，沒有上呼吸道感染和發燒，一直入住普通內科病房，昨晚確診後，已安排轉往隔離病房。

一名護士為該病人抽取鼻液樣本時，只戴外科口罩和手套，未有穿齊防護裝備包括面罩或N95，該護士已被列為緊密接觸者，送入檢疫中心隔離。另有35名醫護人員曾接觸該病人，由於有合適保護裝備，只需接受14天醫學觀察。和內科女病人同一病格的有10名病人，其中一名病人因自身疾病昨天離世，其餘九名病人均為緊密接觸者，需要入住隔離病房繼續治療，離院後亦需檢疫觀察。

該名內科女病人早前在本月9至10日，亦到過明愛醫院就醫，當時沒有發燒和呼吸道感染。同一病格有9病人被列作緊密接觸者並進行檢疫，其他醫護人員照顧病人時有合適保護裝備。

【16:36】已知21宗有關連個案，詳情如下︰

港泰護老中心群組︰

第1473宗，護老中心院友，86歲老翁，於檢疫中心隔離，最初檢測結果為陰性，7月11日有咳轉往瑪麗醫院，病毒化驗呈陽性。

第1485宗，86歲老者，於檢疫中心隔離，起初檢測呈陰性及無病徵。7月11日發燒及咳，轉送醫院後病毒化驗呈陽性。

第1487宗，護老中心院友的丈夫，曾到護老中心隔住玻璃門探望太太。

上環聚點坊群組︰

第1474宗，點心店老闆太太，56歲女子，與檢測呈初步陽性的丈夫有關。

第1479宗，店舖點心工人，54歲男子。

第1518宗，的士司機曾到上環聚點坊用餐，曾接載該店老闆由聚點坊返家。



屯門建榮飯堂群組︰

第1490宗個案，飯堂男東主， 於檢疫中心檢疫期間發燒送院，東主太太及員工早前已確診，包括第1269宗、第1427宗及第1432宗個案。

莎莎群組︰

第1498宗個案，事主正於檢疫中心隔離，7月11起有咳嗽，其兒媳是第1368宗莎莎油塘分店銷售員個案。

慈雲山中心翠河群組：

第1484宗，曾光顧翠河的第1444宗個案的友人，事主曾與確診友人用膳。

第1507宗，28歲女子，是第1430宗個案的女兒。。

第1508宗，第1430宗個案的兩歲孫女。

第1519宗，41歲女子，第1430宗個案的同事，擔任收銀及樓面。

第1521宗，46歲女子，第1440宗個案翠河食客的妻子。

第1522宗，19歲男子，第1440宗個案翠河食客的兒子。

其他︰

第1482宗，70歲女性，丈夫係是第1428宗患者。

第1488宗，37歲女性，早前確診的第1314宗及第1364宗的家人。

第1489宗，於檢疫中心接受檢疫，有喉痛，家翁是第1306宗確診個案。

第1501宗，丈夫是早前確診第1453宗的兼職的士司機，事主在長沙灣政府合署工作。

第1510宗，58歲女子，為早前確診第1365宗及第1393宗個案的女兒。

第1511宗，第1426宗確診個案的丈夫

第1516宗，40歲男子，是第1493宗個案的丈夫

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【16:30】本港今日新增52宗個案，41宗是本地個案，11宗屬於輸入個案，有多達20多個案感染源頭未明。

11宗輸入個案，分別如下：

第1476宗，菲律賓海員，7月1日乘船離開菲律賓，7月9不適抵港入院。

第1486宗，27歲男子，由7月11日由巴基斯坦抵港 。

第1494宗，63歲男子，由菲律賓抵港。

第1495宗，由印度返港船員，在酒店接受隔離，及後轉到醫院。

第1496宗，30歲女性印尼外傭，乘坐KA876航班於7月12到港。

第1499宗，由印度抵港海員，在酒店接受隔離時轉送醫院。

第1500宗，應為海員，報稱由芬蘭到港，需了解曾否轉機。

第1502至1505宗，屬家庭群組，6月30日乘ET5611航班由印度返港，事主包括35歲女子、10歲女童、5歲女童及5個月大男嬰。事主在檢疫中心第12天取樣本時確診。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。

本港出現多條病毒傳播鏈，多個感染群組出現新個案。其中港泰護老中心群組再增3個案，包括兩名86歲院友；另一名患者則為早前確診院友的丈夫，事主早前曾到護老中心探望太太，隔著玻璃門與太太會面。

至於上環點心店聚點坊，老闆為初步陽性個案，老闆的56歲妻子、54歲點心工人，以及一名任職的士司機的食客，今日亦確診「中招」。涉事的士司機曾接載點心店老闆回家。

張竹君指，部分餐廳先後有員工及食客相繼染疫，需要特別留意。張竹君「點名」涉事餐廳包括，慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒及溫莎餐廳；彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，及上環聚點坊、當局已要求涉事餐廳安排大清潔。

【15:45】電腦商會表示，鑑於疫情持續，原定於8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」將延期舉行。商會稱，無奈新冠肺炎疫情日趨嚴重，為保障展商及公眾健康，即使大會已採取不同防疫措施，迫不得已將活動延期。大會將與不同持份者商討具體安排，如有最新消息，將盡快公布。

【15:21】消息指，本港由昨晚至今午，新增至少30宗確診個案，當中本地感染個案佔大多數。

【15:14】香港紅十字會輸血服務中心發言人表示，剛接獲一名捐血者通知，事主昨日（12日）確診新冠肺炎，並曾於7月5日下午，於西九龍捐血站捐血，中心現正跟進相關個案。中心強調，會竭力提供安全捐血環境，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩戴口罩，並先量體溫及消毒雙手。捐血站內設施亦已加強消毒清潔，確保捐血者及血液安全。全線捐血站、流動捐血車及流動捐血隊仍照常服務。

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【13:16】香港貿易發展局今日（13日）宣布，香港書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，將延期舉行。持有效門票市民可申請退票，詳情將於書展網站公布。貿發局又指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。

書展2020｜貿發局宣布書展、教育及職業博覽等延期 市民可退票

【13:10】馬會表示，六合彩攪珠恢復日期將會再度押後，原訂於7月21日恢復的20/009期攪珠將會取消，恢復日期有待通告。

新冠肺炎｜疫情大爆發 馬會叫停六合彩7.21恢復攪珠 復辦無期

【12:41】消息透露，政府高層今日上午召開會議討論疫情最新發展，下午會再開會，商討是否進一步收緊防疫措施。

【12:00】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，為保障港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱︰金巴）的乘客及工作人員安全。由今日（13日）中午12時起，所有乘搭金巴，由香港入境澳門的乘客，必須出示7日內的新冠病毒核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎｜澳門今午起限港珠澳大橋金巴入境乘客 持陰性檢測證明

【11:41】有書商向《香港01》表示，已接獲消息指貿發局將因應疫情爆發，決定將原訂周三(15日)開始的書展延期，並推遲到今年9月或12月舉行。具體詳情有待貿發局公布。

另有書商證實，貿發局已決定煞停書展，貿發局及書商代表暫傾向將書展延期到12月中，即聖誕檔期前舉行，雙方仍正討論檔期問題。至於會展場地內，已搭建好的書展攤位，貿發局亦正與書商討論，應如何清理及拆走，並同時就賠償等問題磋商。

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【11:20】香港賽馬會表示，昨日(12日)接獲1名會員通知，其新冠肺炎病毒測試結果呈陽性。根據涉事會員資料及馬會的閉路電視記錄，推算涉事會員曾於7月3日及6日下午，到訪山光道體育綜合大樓及網球場，但未有進入山光道會所主樓。為安全起見，山光道體育綜合大樓今日(13日)起暫時關閉，全面清潔及消毒。馬會正聯絡曾於涉事會員附近活動的其他會員，亦會為相關職員安排檢測，及自我隔離14天。

新冠肺炎｜確診馬會會員曾訪山光道體育綜合大樓 今起關閉消毒

【09:23】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目中指，同意疫情「有啲失控」說法。他認為，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，呼籲不要舉行包括書展等大型活動。許又指，若未來一兩天確診數字沒有下降，就應回復3月的防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。

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【08:00】截至周一（13日）上午8時，全國確診病例85,564宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,331宗，累計境外輸入1,971宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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本地確診個案居住／工作／曾出沒地點：

▼第三波爆發 限聚令收緊▼