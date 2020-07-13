貿發局稱正商議書展應對方案　彭志銘促延期　冀政府盡早宣佈決定

香港面臨第三波疫情爆發，書展於周三（15日）舉行，主要由書商組成的香港書展關注組昨日指，收到近200個攤位回覆，全數希望書展延期。「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘今日（13日 ）在港台節目指，貿發局昨日傍晚「轉口風」，稱要待衞生防護中心專家給意見再決定，「相信如果聽正確意見，佢哋應該要取消。」 他指，按照原定計劃，業界昨日已開始搭佈景，今日亦需運貨至會場，望政府盡早宣佈決定，「你唔盡早比個決定，依家就十五十六啦，帶唔帶啲貨入去呢？」

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘促政府盡早宣佈決定。（資料圖片）

若如期舉行 逾八成書商將考慮不進場或退租

彭志銘坦言，書展是書商的「命脈所在」，每年賺取的金額佔全年總收入四至五成，如沒有書展根本無力「生存」，故要求延期舉行，又引述調查，如真的如期舉行，有超過8成書商將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可以退還訂金。



他指，3、4月時政府曾與業界探討過，當時未確定7月舉辦書展，有機會延期至冬季、過年時才舉辦，認為今年展覽業「無咁旺」，可延期至年底才舉辦。他強調，如取消但不延期，業界將現結業潮。



彭亦說，即使延期，書商現亦需承擔一定損失，例如搭佈景費用，書店已在購入不同的書，需要「找數」甚或「搵倉擺」，惟現時「寧願蝕咗啲錢，都唔希望經書展引起社區大爆發。」另外，若如期舉行，他相信今年會損失6至7成生意，又有衛生風險，形容是「雙重損失」。