新冠肺炎｜公務員不一刀切在家工作　林鄭：影響公共服務

新冠肺炎疫情再反彈，本港今(13日)新增52宗確診個案。特首林鄭月娥今傍晚率領多名政府官員，公布收緊防疫措施，包括限聚令重新收緊至最多4人，食肆每日「晚六朝五」時段不得堂食，乘搭公共交通工具乘客必須佩戴口罩等。不過，有別於月前的公務員特別上班安排，林鄭月娥表明，不會一刀切實施公務員在家工作，以晚市民無法申領牌照及申請綜援等；但她呼籲私營機構給予彈性，容許員工在家工作，減少接觸。 多間私人企業及銀行則公布，恢復彈性上班安排。

特首林鄭月娥今傍晚率領多名政府官員，公布收緊防疫措施，但不重推公務員在家工作政策。（李澤彤攝）

要求各部門實施彈性上班及安排午飯

林鄭月娥於記者會主動提及，不少人曾詢問公務員能否在家工作，她指曾認真考慮，亦有參考上次經驗，但認為一刀切在家工作似乎並不適合。她解釋，政府是提供公共服務機構，倘實施在家工作，將無可避免影響市民服務，例如運輸署更換車牌、 社署申領綜緩、屋宇署入則等，「所以今次不打算大幅度在家工作，和私人機構不同。」

她續指，公務員事務局局長聶德權昨已發通告，要求各政府部門實施彈性上班及安排午飯，以減社交距離及公共交通工具擠迫情況，另康文署場所亦需關閉。

林鄭月娥表明，今次公務員不一刀切實施在家工作，以免影響公共服務。（資料圖片）

聶德權昨晚在社交網站發文，指疫情反覆，提醒各部門絕不可鬆懈。他表示，政府一直實施彈性上班時間、減少繁忙時間使用公共交通工具的人數，亦會減少同一時間在辦公室工作的人數，同時提供彈性午膳時間、減少大型會議，以及加強清潔公用設施。部門亦可通過預約服務，限制訪客人數，他呼籲公務員和市民一起同心抗疫。

今次的公務員上班安排有別於第一波疫情做法，港府自1月29日起，多次採取公務員特別上班安排，包括在家工作及隔日或輪流上班，其後疫情放緩，特首林鄭月娥於4月底宣布，公務員於5月初分階段回復正常上班。

永明金融關閉辦公室兩周 恒生銀行員工交替在家中工作

私人市場方面，則有不少企業已搶先於政府記者會前宣布特別安排，永明金融上周向員工發信，表明為確保員工安全及健康，決定關閉香港辦公室兩周，非營運關鍵人員可遙距工作。



恒生銀行早前亦宣布，本周起實行彈性上班工作安排，除前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工將分組交替在家中工作，一方面繼續提供銀行服務，亦可盡量減低病毒傳播風險。

大型地產商亦有類似做法，新世界本周起重啟實施彈性在家工作安排，予員工輪流返回公司或在家工作。至於與服務市民相關的崗位，則會維持正常服務。華懋集團亦表示，再度實施彈性上班安排，並鼓勵員工盡量留家工作，亦於總部加設分隔樓層辦公室，讓必需在辦公室工作的員工分散到不同辦公地點，及彈性時間上班，以避開公共交通高峰時段。恒基地產及信和，亦分別實施彈性上班。

有企業及銀行稱為減少傳播風險，本周起已恢復彈性上班安排。（資料圖片）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼