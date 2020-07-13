新冠肺炎｜兩內地公司　助港安老院、食肆、的士司機逾40萬人檢測

本港今日（13日）新增41宗新型冠狀病毒肺炎的本地感染個案，當中20宗源頭未明，特首林鄭月娥晚上率各相關官員見記者交代新規例。 林鄭月娥稱，為加強社區檢測的能力，正與兩間內地私營機構商討協助本港做病毒檢測，預計將為安老院員工、食肆、的士司機及物管人員合共逾40萬人做檢測，期望本周內可以開始。 林鄭相信檢測的成本會較本港的價格約1,200元為低，惟她拒絕披露兩間機構的名稱，僅透露有一間公司在內地及多個國家做檢測，另一間則為澳門做病毒檢測。

林鄭月娥交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

林鄭月娥交代最新防疫措施時指，與專家開會後認為，現時是適時加強社區檢測的能力，以盡早找出隱性患者，減少傳播，她稱本地的檢測能力已陸續增加，連同香港兒童醫院及兩間大學醫學院加入，料下月可每日達8,000次檢測量，應付疫情需要。

為40萬高危群組人士檢測 首階段免費

至於上周食衞局所公布將為高風險群組提供病毒檢測，林鄭月娥透露，已成功接觸私營機構安排相關檢測，是兩間內地的機構，預計將為安老院員工、食肆人員、的士司機及物業管理人員合共逾40萬人做檢測。林鄭稱，與兩間機構的商討已大致完成，需討論物流、如何收集樣本的問題，期望本周內可以開始程序。首階段的檢測費用全免，林鄭指出，既然需與病毒共存一段時間，料日後有更多國家要求入境者先做病毒檢測，她認為港府現時先出手，助兩間機構落戶香港，待運作上軌道之後，日後可給予本港很大的信心。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

檢測成本將較本港現時約1200港元低 政府付鈔

被問到參與的機構誰屬，林鄭月娥未有回答機構名稱，僅透露其中一間機構在香港亦有營運多年，並於全球逾100個國家地區提供病毒檢測，另一間機構則在澳門提供檢測服務。她續指，得悉本港的病毒檢測收費為人詬病，今次引入內地機構提供服務，預計檢測成本雖然不會如內地般低，但料可低於本港目前平均報價約1,200元。她補充指，檢測的支出將由政府防疫抗疫基金撥款以億計的款項支付，承諾項目支出將盡量透明化。

據了解，提供病毒檢測服務的兩間機構，分別是華大基因與中國檢驗認證集團，病毒檢測將在香港進行，不涉運送樣本到內地。

華大基因自2010年起在香港成立華大基因香港研發中心有限公司，中檢香港則自1982年在香港註冊，集團旗下國檢（澳門）衛生檢測有限公司，自5月7日承接澳門的新冠病毒核酸檢測服務，截至7月3日完成10萬人次病毒檢測。