新冠肺炎．最新｜午夜後食肆晚市禁堂食　搭公共交通工具要戴口罩

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本港新冠肺炎疫情反彈，本港昨（13日）新增52宗確診個案，本地個案則佔41宗，破單日最高紀錄，特首林鄭月娥於傍晚率領官員公布多項防疫措施，包括強制乘搭交通工具人士佩戴口罩、食肆「晚六朝五」不得堂食，只准外賣；「限聚令」重新收緊至四人，健身中心及戲院等處所亦下令關閉7天，今晚午夜後生效。
▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼
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【08:00】截至周二（14日）上午8時，全國確診病例85,620宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例7宗，治癒病例80,349宗，累計境外輸入1,979宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。
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