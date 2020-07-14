新冠肺炎・直播｜伊院爆感染群組　袁國勇：病人病徵不清楚應檢驗

本港新冠肺炎疫情反彈，本港昨（13日）新增52宗確診個案，本地個案則佔41宗，破單日最高紀錄，特首林鄭月娥於傍晚率領官員公布多項防疫措施，包括強制乘搭交通工具人士佩戴口罩、食肆「晚六朝五」不得堂食，只准外賣；「限聚令」重新收緊至四人，健身中心及戲院等處所亦下令關閉7天，今晚午夜後生效。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增48宗確診，本地佔40宗，包括24宗源頭不明。

【22:06】香港大學微生物學系講座教授袁國勇到伊院視察後稱，社區爆發壓力好大，有些新型肺炎個案入了醫院，部份人年老，亦可能是心臟病等其他疾病入院，未必知道是感染新型冠狀病毒。他提到，確診92歲女病人可以自行去廁所，床邊、床欄亦可能有病毒。他又認為，空氣傳播的機會不大。

袁國勇表示，如不清楚病人，特別是老人家的病狀是否新型肺炎，應先做病毒檢測，尤其曾與慈雲山的居民接觸。他不排除更多病例出現。

【22:05】伊利沙伯醫院感染控制主任龍振邦表示，同一內科病房同一病格再多一名病人確診新型肺炎，累積有3人，病房部份儀器已棄置。現時病房的病人亦不會有共用儀器。

↓↓↓北河街街市檔販及購物市民確診 惟人潮不絕 ↓↓↓

【21:56】行政長官林鄭月娥今日（七月十四日）到慈雲山一所護養院，視察政府為安老院舍員工進行2019冠狀病毒病檢測的情況。



林鄭月娥到慈雲山一所護養院，聽取檢測機構──華大基因開設的華昇診斷中心──負責人講解為該院舍約80名員工採集咽拭子樣本進行病毒檢測的安排及程序。今日是政府聯同檢測機構首天開展為安老院舍、殘疾院舍及護養院員工進行病毒檢測，將按所得經驗盡快推展至全港院舍。



林鄭月娥說，香港疫情在本月初開始變得嚴峻，本地感染個案飇升，亦首次在安老院舍出現確診個案，政府連日來推出多項措施以遏制疫情。其中，政府會為四類較高風險群組進行病毒檢測，包括安老院舍、殘疾院舍及護養院員工、食肆員工、的士司機以及物業管理人員，以加強在社區的檢測，找出隱性患者，做到「早發現、早隔離、早治療」，減少病毒在社區傳播的風險。

【21:52】機電工程署員工關係組的內部電郵披露，一位「邊境及運輸工程部」同事對「2019冠狀病毒病」病毒呈陽性反應， 現等候送院接受治療。根據記錄，該同事最後在7月10日於機電工程署總部6樓工作，在辦公期間並無不適或發燒。基於公共衛生考慮，署方已徹底清潔和消毒相關辦公地點、各主要通道及升降機，預防交叉感染。另外，相關科/部主管亦已因應上述情況，即時為相關受影響同事作出在家工作的上班安排。

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【21:10】西九文化區管理局發言人說，知悉香港故宮文化博物館工程項目的一名工人對2019冠狀病毒測試呈陽性反應。該名工人於香港故宮文化博物館工程項目的工地工作，最後上班日期為2020年7月6日。管理局留意到項目主承建商（中國建築工程（香港）有限公司）已與相關衞生部門緊密合作，並按當局建議採取相應行動。

【20:59】伊利沙伯醫院將於今日（14日）晚上10時在伊利沙伯醫院就一個病房內的2019冠狀病毒病個案組群舉行簡報會。

【20:26】據悉，伊利沙伯醫院內科病房再多一名病人初步確診新型肺炎，與第1513宗、92歲女子及1563宗個案、77歲女子同住一個病格。

【19:45】元朗廣場服務處表示，一名服務處員工確診新冠肺炎，他當值期間有戴口罩，自7月11日已沒有返回商場工作。曾與他接觸的員工已暫時休假，等候病毒測試結果。

↓↓↓樂富護老院有院友確診，政府加強清潔↓↓↓

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【19:10】本身是樂富邨居民的梁先生今日傍晚特意來到樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院觀察。他向記者說，其93歲父親為該院院友，由於有所憂慮，希望了解實地情況。梁先生形容，護老院過往衛生環境不錯，男院友及女院友的居住區域分隔；曾入住醫院的院友回到護老院後，需要在指定空間居住數日，才能返回原本的宿位。



他在傍晚6時許收到院方通知，指該名確診院友是在「留院期間感染」，暫時會按衞生防護中心指示跟進安排，呼籲家屬毋須過份擔心。他補充，現時院舍不容許探訪及送飯。

政府其後派員到場清潔，清潔人員都穿上全套保護衣物。

【19:05】香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院、微生物學系和内科學系的研究人員與中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所、北京化工大學生命科學與技術學院科研團隊合作，就研究新型肺炎的疫苗找到有用信息，相信有助疫苗研發。

過去很多科研人員認為新型冠狀病毒SARS-CoV-2的刺突蛋白（Spike）是極具潛質的抗原，有助激發人體抵抗該病毒的免疫反應。港大及內地研究團隊就39名香港本地感染（SARS-CoV-2）患者的血清進行分析及測試，結果成功在患者的病毒刺突蛋白上，辨識到9個有效免疫原位點，其中有4個位點均位於受體結合區域。此發現為日後研製出安全及有效疫苗提供新方向。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 15 + 14 + 13

【17:47】張竹君說，早前確診的海員，抵港到酒店期間由中介人士安排交通，並非搭的士前往酒店。

【17:40】張竹君表示，病毒的潛伏期14日，呼籲市民未來兩周小心，避免外出食飯，注意雙手衞生。如可以的話，打工仔可以在家工作。而出現確診個案的兩個街市，亦須大清洗，衞生署亦會派樣本樽。

【17:38】今日兩名地盤工作人士確診，其中#1547是在西九文化博物館地盤上班。

【17:30】劉家獻表示，有兩名醫院病人確診新型肺炎，暫時仍未能確定感染源頭，已有專家會調查。

【17:26】張竹君又稱，不明源頭令人憂慮，近期亦有不少是長者或其家庭感染新型冠狀病毒。

【17:21】張竹君表示，難以確定個案是否散發，留意到多名患者去過慈雲山，但亦有住粉嶺，西貢，很多地方都有，病毒跟隨人流周圍去，「慈雲山的警覺高咗，搵到確診個案 ，自然多咗個案。 」她說不希望只有當區居民警覺高，全港市民都要有警覺性。

【17:05】張竹君表示，#1563確診個案是伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院院友。該院舍位於樂富邨樂民樓。衞生署人員會到場視察。

劉家獻表示，暫時未知是否院內爆發，專家已到伊利沙伯醫院視察。

新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院心臟科病人中招 拉低口罩打噴嚏護士要檢疫

【16:59】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，瑪嘉烈醫院一名心臟科患者確診，14名患者及一名急症室護士列為密切接觸者。心臟科病人在急症室時曾拉低口罩，向一名護士打噴嚏，護士須隔離檢疫。該病人本身在7月9日到瑪嘉烈醫院接受心臟造影。

伊利沙伯醫院及佛教醫院亦因為第1563宗確診女病人，同一病房病人需要隔離。

【16:45】張竹君表示，再多一間護老院院友染新型肺炎，個案為第1563宗，77歲女子，她與＃1513宗個案曾同住伊利沙伯院病房的對面病床。院友亦曾入住佛教醫院。這個案是繼港泰護老中心以外，再有護老院院友染疫。

另有，源頭不明個案當中，包括有慈雲山的街市菜販、一人是深水埗北河街街市檔販、一人曾往北河街街市。

部份不明源頭個案詳情：

#1523 61歲女，#1544是老公，屬家庭群組，牛池灣彩雲邨長波樓，於彩虹匯八坊工作

#1556, #1565, #1566，關係是祖父母及孫。#1556是77歲男(較早發病，常在慈雲山) ， #1565是69歲女子, #1564是50歲女子是#1556, #1565的女兒, #1566是19歲孫子。

#1533是43歲女外傭

#1539 是27歲男，住慈樂邨樂誠樓。

#1540 56歲男，在元朗廣場任職顧客服務員

#1541 78歲男，在地盤工作

#1542 38歲男，入境處總部返工，今日其女兒亦是初步確診

#1543 83歲女，住葵涌石蔭東邨

#1546 62歲男，住屯門寶田邨

#1547 46歲男地盤工

#1548 77歲女 清潔工

#1549 27歲男, 於基督教靈實協會庇護工場上班 , 地址位於彩雲邨伴月樓

#1553 37歲女 任文職

#1555 90歲女, 住慈正邨 正康樓， 會去溫莎的翠河餐廳及麥當勞

#1557 70歲女, 北河街街市檔販

#1558 住西貢，常往新都城海港茶樓，有去北河街街市, 但未知有否去#1557的檔口

#1559 71歲男

#1562 77歲男, 住慈康邨康德樓

#1568 72歲女, 其女兒在入境處總部返工，住粉嶺

#1570 慈雲山街市賣菜，有派樽，當局有做大清潔

新冠肺炎｜增40宗本地個案 逾半源頭未明 樂富老人院女院友中招

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增48宗確診，本地佔40宗，包括24宗源頭不明，另有8宗是輸入個案。

【16:03】據了解，今日有一名女入境事務主任確診。她與昨日確診的男職員同於灣仔入境事務大樓14樓工作，該樓層已進行清潔。累計3名入境處人員中招。

【15:34】據了解，位於九龍灣的機電工程署總部，有一名暑期實習生的家人昨晚初步確診。該員工住在慈雲山，昨日已在家工作。機電署今午進行大清洗。

【15:33】民政事務總署宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，並配合政府進一步收緊社交距離的措施，所有社區會堂及社區中心（除用作夜間臨時避暑中心外）將由明日（15日）起暫停開放，直至另行通告。

【13:55】據悉，瑪嘉烈醫院一名病人7月9日接受「通波仔」手術後，被驗出感染新冠肺炎。消息指，該患者做手術後不在隔離設施，手術後才出現病徵，自行求醫後檢測發現。

【13:12】消息：本港新增至少50宗新型冠狀病毒確診個案。

新冠肺炎｜袁國勇：檢疫漏洞致新一波疫情 零號患者或為的士司機

保就業｜第四批僱主名單出爐 涉及約1.1萬名僱主 國泰領逾5億元

新冠肺炎｜瑪嘉烈一病人「通波仔」後確診 曾住心臟科普通病房

▼第三波疫情 慈雲山多人確診▼

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書展2020｜臨開幕煞停延期 業界損失慘重 或現中小型書商結業潮

【12:00】2020書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘批評，中小型書商每年約四、五成收入來自書展，貿發局未有及早通知展商，有書商已將書本運抵會展，並開始佈置場地，損失慘重，或現中小型書商結業潮。彭透露，多間參展商正組織網上書展及新書宣傳，希望彌補損失，期望政府推出措施支援業界渡過難關。

限聚令｜黃家和：不少食肆無沒條件做外賣 飲食界料7月捐失30億

【11:00】香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府加推措施前無諮詢業界、措施突然且較以往嚴格，感到突然。他估計外賣亦無法彌補禁堂食損失，估計逾半食肆受影響，飲業業界本月將損失30億元，若措施持續，其後損失會更大。他直言，抗疫之餘都要顧及「飯碗」，希望政府為業界提供支援。

新冠肺炎｜何栢良：多患者去過茶餐廳 餐具放枱易污染 倡禁堂食

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，高危的餐飲場所集中在茶餐廳，應推出更辣的措施例如全日不准堂食。同時又指，茶餐廳環境較為狹窄、食具的擺放較易感染，建議業界主動推出防疫措施，否則當局或要求強制停業。

新冠肺炎｜許樹昌：限聚令比想像中辣 上班搭車風險高應在家工作

【10:15】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府昨晚推出的新防疫措施不少比他想象中更辣，上班搭車風險高，應在家工作，但政府不帶頭，企業未必會跟進。

新冠肺炎｜教育局：學校明日起暫停所有校內活動兩周 包括補課

【10:00】教育局進一步限制校內活動：(一) 學校要儘快就考試作應變安排，在兩、三天內完成所有考試、或延後/取消部分考試，以便儘早開始放暑假；(二) 除考試外，學校要由7月15日(星期三) 起暫停所有校內活動兩星期，包括所有級別的補課及課外活動，直至7月28日(星期二)為止。在此期間，如非必要，所有學生不應回校。上述安排亦適用於提供非正規課程學校(包括補習學校) 的面授課程。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼

新冠肺炎｜陳肇始：疫情倘再度惡化 食肆可能全日禁堂食

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始，出席港台節目時表示，若疫情進一步惡化，不排除全日禁止餐廳堂食。她又指，巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓和印尼這七國較多輸入個案，抵港人士須出示檢測證明。至於為食肆、院舍、的士司機、物業管理員工等高危群組40萬人做檢測，陳肇始說兩間內地檢測機構，有在港設實驗室。

【08:00】截至周二（14日）上午8時，全國確診病例85,620宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例7宗，治癒病例80,349宗，累計境外輸入1,979宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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