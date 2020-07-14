新冠肺炎｜經香港入境澳門人士　需出示7日內病毒檢測陰性證明

澳門政府宣布，因應香港疫情，由香港入境澳門人士，需要出示7日內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，並且維持需要在指定地方進行14天醫學觀察的措施。 另外，澳門將北京和湖北省從高風險地區名單中剔除，內地所有人士到訪澳門不需作14天醫學觀察。

澳門政府宣布，因應香港疫情，所有經港珠澳大橋由香港入境澳門的人士由昨天（13日）晚上6時起，均需出示7日內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，未能出示證明者可被拒絕入境，同時維持所有由香港入境澳門人士在指定地方進行14天醫學觀察的措施。

澳門政府宣布，所有經港珠澳大橋由香港入境澳門的人士由昨天（13日）晚上6時起，均需出示7日內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。（李澤彤攝）

澳門亦將北京和湖北省從高風險地區名單中剔除，所有內地居民到訪澳門可以豁免14天醫學觀察。今天（14日）凌晨零時起，澳門解除限制曾到過湖北省人士進入娛樂場所的措施。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，接到珠海市疫情防控指揮部通知，粵澳兩地政府決定，本周三（15日）上午6時起，從粵澳口岸進入廣東省人士不再實行集中隔離14天醫學觀察。除了新冠肺炎確診患者、疑似患者、密切接觸者和有發燒或呼吸道症狀者，以及14天內有外遊史的人士之外，恢復粵澳兩地人士正常往來的安排。

從澳門進入廣東省的人士須進行核酸檢測，申領「澳門健康碼」和「粵康碼」，在入境前24小時內，登錄「澳門健康碼」和轉換「粵康碼」，完成海關健康申報，取得並出示粵康碼「通關憑證」通關。