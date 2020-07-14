新冠肺炎｜陳肇始：疫情倘再度惡化　食肆可能全日禁堂食

新冠肺炎疫情反彈，特首林鄭月娥昨日（13日）宣布，周三（15日）凌晨起會實施一系列新規例，所有食肆晚上6時至翌日早上5時不准提供堂食；乘搭交通工具必須戴口罩，否則可罰款5000元；12個表列處所須關閉，為期7天。 食物及衞生局局長陳肇始今早（14日）接受港台和商台節目，直指倘疫情進一步惡化，不排除要求食肆全日禁堂食，僅提供外賣。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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目前只禁晚餐 考慮市民返工需要

陳肇始指，最初有考慮禁堂食的實施時段，但現時不少市民仍須上班，唯有縮短堂食時間，僅禁晚市堂食鼓勵市民回家吃飯。

被問及食肆仍未全面禁堂食，是否仍存在一定傳播病毒的風險。陳肇始指，即使政府未有針對所有時段禁堂食，相關措施包括桌與桌之間須保持1.5米距離、未有進食期間須戴上口罩、進入食肆前須量度體溫等仍然有效，整體而言均鼓勵市民盡量買外賣。



而現時一系列措施的為期7天，陳肇始解釋是業界建議。被問及當局有否考慮食肆全日禁堂食，陳指疫情倘進一步惡化，「有可能會，要再縮短大家堂食時間，都係一個選擇。」

陳肇始說，若疫情繼續惡化，食肆可能全日禁堂食。（資料圖片 / 李澤彤攝）

公共交通戴口罩 參考外國規例

乘搭交通工具須戴口罩，陳肇始稱，不少交通工具均人多擠逼且是密封，加上新一波疫情多名的士司機及乘客確診，故參考其他國家有相關規例，故推出措施以令市民能夠保護自己及他人，惟相關規例條文將會詳細解釋細節，亦會包含豁免人士及合理辨解。

公務員未再在家工作 維持公共服務

而政府今次未有實施公務員在家工作，陳肇始表示早前因疫情不少公共服務均暫停，認為市民對政府有一定期望，但另一方面亦要抗疫，為作平衡今次公務員上班、午飯時間亦可作彈性安排，以減低人流。

疫情第三波爆發，市民紛紛提高戒備。（資料圖片 / 李澤彤攝）

七高危國抵港人士需出示檢測證明

抵港人士須出示病毒檢測證明方面，陳肇始表示會聯同航空公司、運輸及房屋局以機場管理局緊密合作，外來人士抵港前，航空公司須檢視相關旅客已接受病毒檢測為陰性方可上機。初步而言，考慮到巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，7個國家早前有較多輸入個案、屬較高風險，故要求上述國家抵港人士須出示相關證明，未來亦不排除其他高風險國家。

內地檢測機構在港設實驗室

近日本港出現不同群組爆發，當局引入兩個內地機構，將為食肆、的士司機、院舍及物業管理員工檢測。陳肇始預料，將在本周開始工作，得悉上述機構在港設有實驗室，會為上述四類高風險群組人士、約40萬人取樣本，因涉及不同實驗室負責，不排除可同一時間進行，各不同行業群組由相關政策局負責，如物流交民政事務局處理，院舍由勞工及福利局處理。

她又說政府早前其實已有推出社區檢測，例如18間中醫診所等，今次針對風險群組先處理，檢測工作未來會繼續推展。陳又提到，需要一直加強檢測，以了解社區有否傳播鏈，料檢測一定會對醫療系統構成壓力，但已準備好病房、社區隔離措施等，醫管局必要時會調整現有服務，不過她預料，檢測量要大幅提高後，才可找再少量個案。

竹篙灣組合屋隔離營，將投入使用。（資料圖片 / 黃偉民攝）

輕症病人或調至二線病房 甚至社區設施

對於本港疫情出現第三波爆發，陳肇始表示醫院對新冠肺炎個案有一定壓力，醫管局亦要檢視相關設施及設備數目，視乎臨床情況適時將情況較輕微的個案，調至二線病房或社區隔離設施。

陳肇始預計疫情的走向，表示其他國家及地區，倘放鬆社交距離措施，亦出現感染個案上升及疫情反彈，故現時政府立即收緊相關措施，希望能夠斷絕社區傳播鏈防止病毒繼續蔓延。