DSE 2020｜1.4人爭一學位　蘇國生料332233有機　學友社：需19分

2020年中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，考評局今日公布整體考生表現，共有逾1.8萬名日校考生考獲「33222」成績，佔整體日校考生42.1%。考評局秘書長蘇國生預計，今年在4個核心科目及2個選修科考獲「332233」成績的學生，很有機會可入讀教八間資助大學學位課程。以考獲「33222」的考生人數計算，平均約1.4名日校生競爭一個八大資助大學學位。 學友社則預計，最佳五科考獲19分或以上的考生，有較大機會獲教資會資助大學學位課程取錄。

以考獲「33222」的考生人數計算，平均約1.4名日校考生競爭一個八大資助大學學位。

考評局公布，今年共有45,257名學校考生及5,552名自修生，考生人數共有50,809人。在中文、英文、數學及通識四個核心科目考獲「3322」的日校考生共有18,634人，佔42.2%；而在四個核心科目及一個選修科考獲「33222」本地學士學位基本收生要求的日校考生，共有18,572人，佔整體日校考生42.1%，比例與去年相若。

教資會資助大學共有約1.5萬個學位，扣除約2,000個預留予非大學聯招（JUPAS）學額，提供予應屆文憑試日校生的學額約有1.3萬個。以考獲「33222」的考生人數計算，平均約1.4名日校考生競爭一個八大資助大學學位。相關競爭情況較去年稍為緩和，2019年文憑試平均1.5名考生競爭一個資助學位。

考獲「332233」者共15,818人

然而，符合大學基本入學要求，並不代表必定可獲八大資助課程錄取。今年共有15,567名日校考生在4個核心科目及2個選修科考獲「332233」；考獲相關成績的全體考生則有15,818人。考評局秘書長蘇國生在記者會中表示，該批考生很有機會能入讀八大資助學位課程，但他同時強調，實際上科目有不同要求，部分學系及課程亦會按考試科目有加權處理，有關分數只屬參考。

考評局秘書長蘇國生表示，考獲「332233」的考生很有機會能入讀八大資助學位課程。（余俊亮攝）

學友社：19分以上有較大機會 學生把握最後改選機會

學友社預計，最佳五科（同時考獲33222）考獲19分或以上的考生，有較大機會獲八大資助學士課程取錄。學友社建議應結合自身興趣、成績條件及課程收生情況，把握最後聯招改選機會。

學友社學生輔導顧問吳寶城解釋，教資會每年會提供1.5萬個首年學士學位課程學額，但按過往統計實際上只有約1.2萬至1.25萬個經由聯招取錄，故有相關推算。他續指，港大、中大、科大、理大、城大及浸大最低收生要求為「3322+33」，同時計及最佳六科成績，學生應參考考評局的最佳六科積點及同時考獲「332233」成績統計會更有價值。

學生目光不應只集中在八大課程

吳寶城又說，20分或以上的考生要參照課程科目計算比重、入學計算方法等原則作出改選，以增加入讀心儀課程的機會。至於18及19分左右的考生，因現時各課程的收生要求及分數計算方法各異，有較大不確定性。

他認為，同學的目光不應只是集中在八大學位課程，可配合自身志趣及條件，應把指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）、公大自資學士或資助副學位也放在考慮之列。

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