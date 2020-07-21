DSE 2020｜中學文憑試誕4男3女 7科5**狀元　2人屬超級狀元

2020中學文憑試明日（22日）放榜，考評局今日舉行記者會，公布整體考生表現。本屆考試，因應疫情，中文及英文科口試因而被取消，歷史科亦因涉及日本侵華問題，引起爭議。 考評局公布，今年共有45,257名學校考生及5,552名自修生，考生人數共有50,809人；在核心科目考獲「3322」的日校考生共有18,634人；而考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有18,572人，佔整體日校考生42.1%；而今年中學文憑試誕4男3女 7科5**狀元，當中2人屬超級狀元同時在數學伸延部份考獲5**。 考評局秘書長蘇國生形容，本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。

2020 DSE將於明日放榜。（資料圖片／羅君豪攝）

考評局公布，今年共有45,257名學校考生及5,552名自修生，考生人數共有50,809人，比去年56,159少。今年有310名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估。

在核心科目考獲「3322」的日校考生共有18,634人，佔42.2%；而考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有18,572人，佔整體日校考生42.1%，比例與去年相若。

考評局秘書長蘇國生形容，本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。（余俊亮攝）

蘇國生：考生在眾多不肯定下仍堅毅面對 為他們感到驕傲

考評局秘書長蘇國生形容，本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。

蘇國生說，為拉闊考生距離、預防疫情，考評局今年動用354個禮堂、逾3400課室用作試場；而負責筆試及聆聽的人員，達2.4萬人次，比去年多一倍。他感激各方配合，最終無考生或人員在考試中受感染。

他指，中文科，只減少0.6%考獲二級，至於英文科，考獲五級以上有10.2%，與去年相若；在數學必修部份分方面，81.9%日校生取得第2級或以上成績，較去年升0.6個百分點，14.5%則取得第5級或以上成績，比例與去年相若。

歷史科考獲第3至5級成績較去年跌

本屆考試中歷史科DQ試題一事備受關注，考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤主動提及歷史科情況，指7月3日法院將司法覆核有裁決，考評局維持取消卷一第2分題C，然後以兩方法推算2Ｃ題的分數；據早前公布方法, 一是用第2條a、b部得分推算C的得分，第二方法是用卷一、三、四分題C的能力推算，兩者以較高分作2C分題得分，希望保障考生利益。

她表示，檢視了第二題與其他三題得分比較, 無得別異常情況出現，「整個卷一及科目得分，與去年、往年相若，希望同學放心」，惟她指，第3至5級成績較去年跌，考獲1、2級與去年接近；她解釋指，不同年份因水平參照及不同年度考生表現，有波動屬正常。

2020中學文憑試（DSE）將於明日（22日）放榜，考評局今日召開記者會，公布考生整體表現。（資料圖片／李澤彤攝）

蘇國生指，今年中學文憑試誕4男3女 7科5**狀元，當中2人屬超級狀元同時在數學伸延部份考獲5**。

他又指，扣除預留予非聯招學生的學額，預計今年取「332233」成績者，很有機會可入讀政府資助大學；惟蘇國生強調，實際上科目有不同要求，部分學系亦會按科目有權重，有關分數只是大概參考。