捲太陽城流言　大劉劉鑾雄發聲明：與太太甘比　絕無支持社會運動

華人置業（0127）前主席「大劉」劉鑾雄，今日發聲明，指他本人及太太陳凱韻（甘比）絶對沒有直接或間接牽涉以任何形式支持社會運動，對於近日在香港及澳門特區的傳媒報道以及傳聞，全屬虛構捏造，對公眾造成誤導，將保留法律追究權利。

【劉鑾雄聲明全文】

嚴正聲明

本人在此鄭重聲明，本人及本人的太太陳凱韻絶對沒有直接或間接牽涉以任何形式支持社會運動。對於近日在香港及澳門特區的傳媒報道以及傳聞，全屬虛構捏造，對公眾造成誤導，本人將保留法律追究權利。

本人與太太生於斯、長於斯，一直愛國愛港。過去數十年，秉持「取諸社會，用諸社會」的信念。於現時的艱難時刻，冀各界團結一致。同時亦希望各傳媒公正持平，避免誤導或惡意詆毀的報道。

劉鑾雄

太陽城行政總裁周焯華。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

近日內地微信等網上社交平台流傳太陽城集團與香港社會運動有關，當中更指集團支持「港獨」。太陽城集團行政總裁兼董事周焯華拍片澄清，批評有關謠言「極度荒謬」，並指自己是澳門人，強調太陽城集團紮根澳門，心繫祖國，絕對沒有資助香港暴亂分子，危害國家。對於造謠者及散播者，予以強烈譴責

內地微信群組傳言，更指華置 （00127） 前主席劉鑾雄（大劉）捲入太陽城集團有關流言，繼昨日周焯華澄清後，今日劉鑾雄亦發聲明。