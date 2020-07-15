新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心啟用在即　民安隊徵召隊員協助

新冠肺炎疫情反彈，檢疫設施需求緊張，竹篙灣檢疫設施即將啟用，料於月底前可提供800個隔離單位。 《香港01》獲悉，民安隊正內部招募邀請隊員加入特別職務隊，為竹篙灣檢疫中心提供支援、行政及保安工作，當中包括協助檢疫者入住及離開，派送膳食等。 特別職務隊將會分為三更制，廿四小時運作，曾有檢疫中心工作經驗者優先。

檢疫中心內有民安隊隊員當值，為隔離人士提供服務。(資料圖片)

本港現時有4個檢疫中心正在運作，包括駿洋邨（一至三座）、少年警訊永久活動中心、柴灣鯉魚門公園度假村及西貢戶外康樂中心，其中西貢戶外康樂中心已告爆滿，截至今日上午9時，其餘3個檢疫中心尚餘242個可使用單位。

政務司司長張建宗昨前往竹篙灣視察新增檢疫單位的興建進度，計劃可在月底前提供800個單位，並在9月底前提供額外單位。目前提供逾1500個檢疫單位的駿洋邨，則會如期於月底交吉「退役」，特首林鄭月娥昨指，相信屆時竹篙灣檢疫設施已投入服務，但她直言檢疫設施仍會不敷應用。

民安隊向隊員發信，邀請加入竹篙灣檢疫中心特別職務隊，又指檢疫中心每天實行「三班制」，24小時運作，主要職責包括協助指揮中心的行政、支援及聯絡工作，協助檢疫人士入住及離開檢疫中心，安排及派送膳食等。特別職務隊亦需維持保安工作，包括防止任何擅闖或擅離，及登記所有進出車輛及人員，以及於中心範圍內巡邏等。

申請人需為現役一級隊員至五級長官，曾參與檢疫中心工作或具相關經驗者優先，擔任工作期間，需保持良好單位訓練出席紀錄，星期一至日均可值勤，亦需輪班，每周平均工作4至6天，申請人需參加遴選及接受初步評核。

民眾安全服務處回覆指，所有參與檢疫中心任務的民眾安全服務隊（民安隊）隊員均屬自願性質，值勤人員會根據現行機制獲發薪津。民安隊自本年1月底開始執行有關工作，並積極招募隊員參與抗疫工作，及因應疫情調派人手到各檢疫中心執勤，以應所需。



為配合即將啟用的竹篙灣檢疫中心，民安隊再次發出通告召集隊內具相關經驗的長官／隊員，以確保有足夠人手提供各項服務。民安隊會根據疫情發展及檢疫需求，靈活調動人手以配合各檢疫中心的運作。