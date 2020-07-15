新冠肺炎．最新｜消息：今日新增近50宗確診或初步確診個案　

本港新冠肺炎疫情反彈，本港昨（14日）新增48宗確診，本地佔40宗，包括24宗源頭不明。值得注意是，伊利沙伯醫院內科病房爆發群組感染，同一病房的3名病人先後染疾，傳播源頭相信是一名最先確診的92歲女病人，其居於慈雲山的兒子較早前亦已確診。 今日凌晨後，本港收緊防疫措施，包括乘搭公共交通工具要戴口罩、食肆不得於晚上6點後提供堂食等。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【13:42】據了解，今日新增近50宗確診或初步確診個案。

【12:36】「昂坪360」發言人表示，因應最新防疫措施，考慮到乘客及員工健康與安全，昂坪360纜車服務，以及360假期的導賞團，將暫停開放至7月21日。昂坪市集則會照常開放，惟室內景點則繼續暫停開放。

另外，寶蓮禪寺亦宣布，因應新冠病毒疫情出現急劇變化，原訂於8月2日至8日於該寺舉行的觀音誕大悲法會，將謝絕公眾參與。

【09:32】港大微生物學系講座教授袁國勇今日（15日）表示，因社區情況無法控制，故醫院出現小型爆發亦意料之內。他認為入院人士分流方面，應為高危因素入院人士進行檢測，如居住在慈雲山或從老人院入院長者等。

他指最理想是完全停止堂食，若疫情繼續嚴竣，「堂食都好難避免要停埋」。他又強調「每個市民戴好口罩、守衞生、唔堂食，疫情可以控制到」。

新冠肺炎｜袁國勇：應為高危入院檢測 不堂食、戴口罩疫情可控制

【08:00】截至周三（15日）上午8時，全國確診病例85,671宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例5宗，治癒病例80,388宗，累計境外輸入1,982宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼