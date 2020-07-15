新冠肺炎．直播｜港泰護老中心再多一院友不治　累計9人死亡

本港新冠肺炎疫情反彈，本港今日（15日）新增19宗確診，14宗屬本地個案，7宗源頭不明；另有37宗初步確診個案，合共有56宗個案。 個案包括慈雲山翠河餐廳及慈雲山中心食肆職員家屬、北河街街市相關個案家人、曾到教會的教友、人境處、食環署、海關人員等

【17:44】劉家獻表示，伊利沙伯醫院內科暫有兩名確診新型肺炎，另有一位64歲癌病人，已檢測呈陽性，CT 值高，會送去衞生署確診，正等報告，暫時是初步確診。

張竹君表示，初步確診的海關人員36歲男子，住荃威花園，在啟德的工業大廈。

【17:32】劉家獻醫生表示，慈雲山港泰護老中心再多一名院友死亡，是90歲患者，疫情至今有9人死亡。死者生前有心臟病、糖尿病，如有新冠肺炎的話，較易有併發症。

【17:10】被問到部份屋邨未有派樽化驗，張竹君表示，近期每日檢測數量已有約一萬，但始終有上限，有優先次序派樣本樽及檢測。「一日50宗，有一半無源頭，涉及的每幢大廈都有千多人，會看邊個做先。」

【17:06】劉家獻醫生表示，會為伊利沙伯醫院的相關高危病人檢測及驗血，確定有否受到感染。

【16:56】張竹君表示，早前樂富護老院院友確診，今日衞生署曾到護老院視察。該名92歲婆婆曾到伊利沙伯院內科病房及佛教醫院，同病房有一名病人於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院 (紅磡)居住，她現已在護老院的單人房隔離。

【16:52】張竹君表示，#1579宗確診個案曾往教堂，患者曾到長沙灣食肆及慈雲山中心食肆光顧，料於慈雲山感染。

劉家獻表示，瑪嘉烈醫院心臟科病人、威院外判清潔工及伊利沙伯醫院院舍病人確診，多名醫護及病人檢測後呈陰性，另有部份樣本有待出爐。

【16:38】衞生署傳染病處主任張竹君表示，今日增19宗確診，包括14宗本地個案，涉七宗源頭不明；另有37宗初步確診。7宗確診個案與早前個案相關，包括入境處職員、食環署職員等。而初步確診個案，有北河街街市相關個案的丈夫、禮頓山居民、彩虹匯八坊職員同事、慈雲山翠河餐廳員工的75歲奶奶、海關人員等。亦有青衣長發邨居民確診，曾到深水埗及樓上吧唱K。

張竹君又稱，近排多長者確診，呼籲飲茶及買餸要停一停，由子女代勞。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻生表示，現時有315名病人在13醫院，包括8人危殆，

個案編號：595 1315 1338 1346 1350 1401 1428 1450

9人情況嚴重

個案編號：1269 1322 1365 1439 14443 1464 1470 1472 1562

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【13:42】據了解，今日新增近50宗確診或初步確診個案。

【12:36】「昂坪360」發言人表示，因應最新防疫措施，考慮到乘客及員工健康與安全，昂坪360纜車服務，以及360假期的導賞團，將暫停開放至7月21日。昂坪市集則會照常開放，惟室內景點則繼續暫停開放。

另外，寶蓮禪寺亦宣布，因應新冠病毒疫情出現急劇變化，原訂於8月2日至8日於該寺舉行的觀音誕大悲法會，將謝絕公眾參與。

【09:32】港大微生物學系講座教授袁國勇今日（15日）表示，因社區情況無法控制，故醫院出現小型爆發亦意料之內。他認為入院人士分流方面，應為高危因素入院人士進行檢測，如居住在慈雲山或從老人院入院長者等。

他指最理想是完全停止堂食，若疫情繼續嚴竣，「堂食都好難避免要停埋」。他又強調「每個市民戴好口罩、守衞生、唔堂食，疫情可以控制到」。

新冠肺炎｜袁國勇：應為高危入院檢測 不堂食、戴口罩疫情可控制

【08:00】截至周三（15日）上午8時，全國確診病例85,671宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例5宗，治癒病例80,388宗，累計境外輸入1,982宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼