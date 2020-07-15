書展2020｜調查指有參展商損失200萬元　盼資助加碼及推購書卷

本港踏入第三波新冠疫情，貿發局宣布書展延期。香港出版總會的「爭取支援書展參展商專責組」今日（15日）發表業界的問卷調查，134間參展商回覆問卷，近半表示損失至少50萬元，更有一成損失達200萬元以上，另一成預計在未來兩至三個月結業。香港出版總會會長李家駒擔心結業會使出版界人才流失，而名譽會長霍啟剛則希望政府可以制定更多政策，如出購書卷等，資助加碼等，助書商走出困局。

香港書展原定7月15日揭幕，但因疫情影響書展會延期舉行。（資料圖片 / 余俊亮攝）

因第三波疫情影響下，原定今日（15日）開幕的書展需要延期。香港出版總會會長李家駒，聯同名譽會長霍啟剛成立「爭取支援書展參展商專責組」，早前以問卷方式，向約三成書展參展商訪問，回覆的134間參展商，包括出版商、零售商、發行代理商、「禮品、文儀、電腦產品商」及「報刊、期刊或雜誌社」等，受影響正式與兼職員工多達 4,000 人。



書展延期影響4000名打工仔

因應今次書展延期，受訪展商中，四成九受訪公司整體營業收入，會捐失50萬元以上，兩成損失達100萬以上，接近一成損失更超過200萬元。

至於前期開支方面，大多參展商為籌備書展，已支付設置攤位相關開支、員工工資、租金及為趕製商品額外付款。二成三展商相關前期成本約20萬元或以上，二成七開支約介乎10萬至20萬元，近半的開支則為10萬元以下。

香港出版總會成立「爭取支援書展參展商專責組」，成員包括會長李 家駒（左二）及名譽會長霍啟剛（左三）。

明報出版社總經理蘇惠良形容，今次事件是前所未見。他說：「啲攤檔都整好晒，好無奈又要搵返物流去車走，好多物資唔一定下次書展要用。」他透露，由於新書已經印好，故未來一個月要向印刷商付費，對中小企書商的現金流影響會特別明顯。



一成參展商未來兩至三個考慮結業

調查亦顯示，六成受訪參展商會於未來兩至三個月，以不同方式削減成本，措施包括減少營運、減薪，甚至裁員或要求員工停薪留職，更有一成參展商表示會考慮結業。李家駒擔心，若參展商、書商結業，或使人才會流失，影響未來出版界的持續發展，「絕對唔想見到」。

購書卷可以直接為參展商帶來生意

在抗疫基金下，參展商參與貿發局舉辦的展覽最多可獲10萬元資助，但專責組則盼政府可以加碼，如考慮資助全數參展租金，或為中小出版社提供倉存物流的協助。霍啟剛指，疫情重挫經濟，促政府考慮資助推出購書卷，在每張書展門票上附上一定金額的購書資助，刺激讀者進場消費，「書展開返有人流都無用，我哋希望佢哋入嚟消費」。

天地圖書也是書展的參展商，今次延期損失達80至100萬元。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

參展商加強網上銷售活動彌補損失

天地圖書也是今次書展的參展商，助理總經理區麗兒向《香港01》透露，因為大部分費用已支出，估計損失為80至100萬元，希望政府能補助出版商。她認為，本港疫情已變嚴重一段時間，但貿發局卻未有提早決定延期，做法並不恰當，批評局方應應當及早諮詢參展商的意見，並落實延期決定。

為了彌補損失，天地圖書計劃加強線上的促銷活動及灣仔天地圖書書店的書籍展銷。區麗兒稱，希望疫情盡快受控，今年年尾可舉辦書展。