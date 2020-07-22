DSE 放榜 2020｜覆核成績每科187元至1072元　7月27日截止申請

2020年中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，部分考生或會透過向考評局申請俗稱「Appeal（上訴）」的覆核成績程序，以增加取得更高成績評級。覆核成績程序分「積分覆核」及「重閱答卷」兩種方式，本年甲類及乙類科目覆核成績截止申請日期為7月27日，暫定發放覆核成績日期為8月19日。甲類及乙類科目每科的覆核價格由187元至1,072元不等。

2020年中學文憑試今日（22日）放榜。本年甲類及乙類科目覆核成績截止申請日期為7月27日，暫定發放覆核成績日期為8月19日。（資料圖片）

根據考評局今年的覆核成績申請程序文件，考生可向考評局「上訴覆核委員會」提出上訴覆核申請，當中分為三大類別：考試異常事件、覆核成績程序以及查閱個人資料以索取答卷後要求檢視答卷的評分。

其中，「覆核成績程序」為DSE考生較常用的上訴類別。考生可申請「積分覆核」及「重閱答卷」合共不超過4科，學校考生必須透過學校遞交申請；自修生必須透過文憑試網上服務，直接向考評局遞交申請。

「積分覆核」的申請以每科為單位，主要覆檢有關科目是否有技術上的錯誤，例如分數是否已準確地輸入電腦系統及成績數據的差異。除中文、英文、數學 及組合科學外，「重閱答卷」的申請以每科為單位，所有答卷會經由覆核閱卷員重新評核，並會先經積分覆核，以排除技術上的錯誤。

成績覆核於7月27日截止

若積分覆核及重閱答卷後的分數比原來低，成績通常不會降級；積分覆核過程如發現技術錯誤，修正後的最終分數只要達到更高等級的臨界分數，科目或分部等級便會獲得提升。

今年覆核成績的截止申請日期為7月27日，積分覆核及重閱答卷結果的發放日期為8月19日（詳見下圖）。

2020年文憑試覆核成績程序（考評局文件）

常見的甲類科目覆核成績價格方面，語文科目「積分覆核」學校考生需繳224元，自修生需269元；全科「重閱答卷」分別需繳893元或1,072元，若只重閱每分部，則分別需繳357元或428元。非語文科目「積分覆核」學校考生需繳187元，自修生需224元；「重閱答卷」則分別需繳745元或893元（詳見下圖）。

覆核成績價格（考評局文件）

文憑試24個甲類科目採用水平參照匯報成績，考生在甲類科目，即是中、英、數、通四個核心科目，以及其餘各選修科目的表現分為5個等級（1級至5級），當中以第5級為最高等級，表現低於第1等級的會標示為「不予評級（Unclassified）」。為更細緻區分表現最優異考生的成績，在第5級的水平後，訂定其中約10%成績最優異的第5級考生，可獲「5**」，隨後表現較佳的約30%考生，則可獲「5*」。