姊弟戀虐男案｜指女被告性需求大每天都需要　男事主稱聽命買偉哥

姊弟戀情侶，女方涉指男方床事短促疑多加施虐案續審，計算機科學系一級榮譽畢業的男事主繼續作供，他指女被告的性需求大，每天都需要他，惟這是他的初戀，他在缺乏性經驗下好快完事，女事主不滿而多番虐待及打他，有次打著他的頭，他自言感頭痛但心更痛，最後聽從女友建議買「偉哥」以滿足對方，但強調他並無性功能障礙。

被告麥凱晴（39歲），事發時任職保險經紀，被控於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲的男事主X。

事主嘆初戀識著這樣的女子

X接受辯方律師盤問時透露，被告除了把他的頭撼牆外，亦曾用腳踢他。X坦言當時的頭感痛楚，但「個心更加痛」，又指他第一次結識女友，「估唔到識左個咁嘅人」。惟被告打他後，曾承諾不會再向他動武。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

姑媽建議被告出資買樓惹不滿

他又透露於2018年8月15日，與雙方家人共進晚飯，席間X的姑媽建議，被告應在兩人買樓時出資，被告不同意。二人返回住所後，和被告鬧分手及把X趕走，並把X的個人物品扔到單位外。他之後獲准入屋，但需跪在地上。

被告又把兩人所買的戒指，扔到廁所，但未有沖廁。X在廁所內拾回戒指，但被告再把戒指不知扔在何處，X最終未能尋回。被告之後又用鐵凳打X的頭，X形容「成地都係血」。

被告性需求大每天都需要

X又透露，被告的性需求好大，「每日都需要我」。惟被告指X之前未有拍拖和沒有性經驗，好快完事，未能滿足她，因此遊說他買「偉哥」。X才訂購「偉哥」，但強調無性功能障礙。

當時好愛被告

辯方問X，為何在被打後仍繼續返回該住所。X聲音沙啞地解釋，「唔想咁輕易放棄呢段感情」，又指被打後，「我都無話分手，我當時好愛佢」。

案件編號：DCCC1193/2018