01數據｜盤點立法會缺席最多議員　劉業強再「封王」無開300次會

立法會會期結束，是時候盤點一下上屆立法會中，誰是逢會必到，誰又是議會內的大懶蟲？《香港01》翻查今屆立法會議員的出席紀錄，勤力王由出席率最高的是陳凱欣及出席次數最多的陳志全擔任，缺席次數最多的則是鄉議局主席劉業強。在九百多次會議中，劉業強共缺席305次，出席率少於七成，但如果只計立法會會議，則比公民黨郭榮鏗出席多一次會，未有成為缺席率「雙冠軍」。

第六屆立法會會議由二零一六年十月開始，截至今年七月十五日，共開141次立法會會議，連同其他委員會會議，總共約有逾千次會議。以下分析了各議員需參與的會議總數及出席情況，會議總數計算所有議員均需出席的立法會，以及議員各自所屬的不同委員會，故每位議員需出席的會議總數都不一樣，今屆大部分議員需出席約一千次會議，平均出席約8成多會議。

在現屆67位議員中，撇除立法會主席梁君彦，總出席率最高的三位均是全職立法會議員，出席98%以上會議。以往曾連續四年無缺席大會的人民力量陳志全排行第二，第一是前年透過九龍西補選晉身立法會的陳凱欣，但由於陳凱欣於2018年才開始擔任履行職務，故需出席的會議總數約三百多，相比其他議員少。

劉業強2016年時自動當選成為鄉議局功能界別議員，接替其父親前立法會議員劉皇發的職位。由於立法會議員需申報除議員外的其他受薪工作，根據議員個人利益登記冊，劉業強議員共申報三份工作，包括屯門區議會議員、屯門龍鼓灘村原居民代表及行政會議成員，他同時是永同益管理有限公司的執行董事，故未知身兼多職是否他缺席次數較高的原因。

而不少立法會議員都身兼多職，同樣身兼區議會及行政會議成員的張國鈞出席率則有約89%，比劉業強高20百分點。兼職最多的議員是鄺俊宇，共申報10份額外工作，除了元朗區區議員外，主要是在各媒體的專欄作者及出版社作者，他出席了約82%的會議。

141次立法會會議中，共有14位議員出席全部會議，除以上提及過的議員外，也包括保險界陳健波、民建聯柯創盛、李慧琼等。而郭榮鏗、劉業強及民主黨涂謹申則缺席最多，郭榮鏗缺席15次，而劉業強及涂謹申則缺席14次。

除立法會外，議員亦需出席各委員會會議，包括內務委員會、財務委員會、事務委員會等，研究審議法案，批准公共開支及監察政府工作。以下列出各立法會全勤議員出席各委員會的情況，陳凱欣、陳志全、潘兆平及姚思榮同時出席率最高，而黃碧雲、麥美娟及劉國勳出席其他委員會的次數則較低。