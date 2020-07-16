新冠肺炎．最新｜今日新增67宗確診　63宗本地感染創新高

本港新冠肺炎疫情持續惡化，本港今日(16日)新增近67宗確診個案，63宗屬本地感染個案再創單日新高，多個感染群組再有新個案，德望學校再有學生、家長染疫；港泰護老院、慈雲山薀莎餐廳群組，北河街街市檔販群組等，亦再添多人確診感染。 多間醫院亦有醫護或病人確診，其中伊利沙伯醫院一名昨晚已初步確診的病人服務助理，以及一名非緊急救護運送服務控制中心員工亦告確診。醫管局稱，該非緊急救護服務員工在調配中心工作，不需接觸任何病人。兩個案均估計與早前內科病房感染群組無關。 至於佛教醫院、將軍澳醫院及瑪嘉烈醫院各有1名病人確診，衞生防護中心正追蹤曾與確診者同房的病人，涉及數十名病人。部分病人已轉送隔離治療並接受病毒檢測，目前已有檢測結果的患者都屬陰性。

【21:22】食環署宣布，因應近日有確診個案與牛池灣街市及北河街街市有關連，為保障街市檔戶及市民健康及安全，該兩個街巿將於明日提早1小時於下午7時關閉，安排深層清潔消毒工作。

【20:06】運輸署宣布明日（17日）起，為的士司機登記，預約接受一次性充新冠病毒檢測服務。檢測屬自願性質，費用全免。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。



持有有效永久居民身份證及的士司機證人士，可於明日起，每日上午9時至下午9時利用登記熱線1836 168預約，安排於7月19日或較後日期採集樣本。登記熱線不會提供即日預約服務，電話預約服務中心的當值人員會登記司機姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。

新冠肺炎｜的士司機明起可預約免費檢測 結果呈陽性即轉介衞生署

【19:42】金門建築發言人證實，將軍澳工業邨的先進製造業中心工地，有一名分判商工人初步確診。涉事員工是項目分判商，明泰建築工程的金屬模板工。金門與明泰已指示曾與確診者接觸的員工及工友，自我隔離及接受病毒檢測。昨日（15日）獲悉初步確診個案後，已即時關閉工地，並安排專業清潔公司清潔及消毒。

科技園公司發言人指，得悉相關地盤範圍已進行徹底消毒，涉事患者及其緊密接觸者已分別送往醫院治理及正接受隔離。

【17:13】張竹君指，今日確診個案數字是自1月以來最高，但不能形容已達到最高峰，仍有機會出現更多個案，「而家係咪頂峰無人知，睇之後趨勢係跌落去定再上升」。她又認為，疫情發需視乎公眾有否做足措施，如大家做足防疫，可拖慢甚至截斷傳播鏈。惟目前趨勢愈來愈多源頭未明，未有下降趨勢，大家要繼續努力。

徐德義被問到為何政府未有帶頭，要求公務員在家工作減少社交接觸。徐德義稱，在家工作安排只是其中一項減少人流措施，對政府而言，當局希望盡可能維持公共服務。而政府員工即使要到辦公室工作，當局亦有計劃減少聚集，包括工作時間或午膳時間分流，需要戴口罩，以及盡量減少會議。他強調，明白疫情走勢，會檢討現時情況，監察疫情發展，再作下一步計劃。

新冠肺炎｜多名公務員確診政府不推在家工作 徐德義：會再計劃

當局宣布今日新增67宗確診個案，輸入個案只佔4宗，多達63宗屬本地感染，數字是疫情爆發以來的單日新高。（羅君豪攝）

【17:08】多間醫院有員工或員工家屬確診。屯門醫院一名急症室醫生的家人昨日確診，該醫生已被列作密切接觸者，上班期間醫生有穿戴合適個人保護裝備，沒有同事或病人被列作密切接觸者。該醫生已接受病毒測試結果呈陰性，現正入住檢疫中心檢疫。

伊利沙伯醫院則有兩名員工「中招」，昨日初步確診的病人服務助理，今日正式確診，醫院追蹤後，相信與之前內科病房群組感染無關，該個案沒有病人或員工要列作密切接觸者。至於該院非緊急救護車調配中心，亦有一名員工確診，涉事員工最後上班日為本周一（7月13日），當時無病徵，該員工不需接觸任何病人，亦未曾到有群組感染的內科病房，估計與相關感染群組無關。

至於爆院內感染的內科病房，早前初步確診的病人亦於今日確診，即累計有3人確診。同病房42名病人及62名職員已病毒測驗，全部呈陰性。

另外，威爾斯親王醫院一名外判支援員工亦確診，工作不需接觸病人。目前已為160名同事進行病毒檢測，當中139人已有結果，驗測結果為陰性，其餘人士正等候檢測結果。

新冠肺炎｜多間醫院員工、病人確診 暫無醫護列為密切接觸

【17:05】佛教醫院及將軍澳醫院各有1名病人確診。其中佛教醫院的骨科病人，同房有4名病人被列作密切接觸者需追蹤，個案亦與早前確診的佛教醫院病人無關；將軍澳醫院確診病人曾入住內科及隔離病房，隔離病房同一病格有10名病人，其中1名人因自身疾病離世，1人已出院，其餘8人已隔離，病毒測試結果呈陰性。至於其他病房則有40病人要接受測試，當中30人已有結果全部呈陰性，涉事病房已消毒。

瑪嘉烈醫院亦有一名病人染疫，涉事患者於昨晚（15日）因發燒，入住醫院雙人病房。同房另一病人被列作密切接觸者，病毒化驗結果呈陰性。

【17:00】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，一名佛教醫院病人今日確診(#1644)，患者7月13日入住佛教醫院，準備接受關節手術，入院後發覺有少許發燒及呼吸道感染症狀，手術取消。患者在新冠病毒測試中呈陽性，轉送往伊利沙伯醫院接受隔離治療。涉事病人在佛教醫院期間入住普通科病房，當局追查到4位病人，要被列作密切接觸者，當中3病人已出院，衞生防護中心會跟進，餘下1名病人已轉送伊院接受隔離治療。新確診病人與早前曾入住佛教醫院的確診者屬不同病房，新確診患者屬骨科，與之前的內科病人無關。

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日新增67宗確診，輸入個案只佔4宗，多達63宗屬本地感染。本地感染個案數字是疫情爆發以來的單日新高。其中，28個案與早前確診個案相關，包括新增一名德望學校學生染疫；而另一名德望學生的父親亦確診，唯其女兒未有確診。

多達35宗確診個案感染源頭未明，包括一名兼職駕駛的士的公司司機，一名在慈雲山超市任職收職人士，另有一人為非緊急救護車調配中心員工。醫管局指，該員工不需接觸病人，最後上班日為7月13日，未曾前往出現伊利沙伯醫院出現院內傳播的內科病房，估計與感染群組無關。

【16:40】食物及衞生局局長徐德義表示，因應業界反應，部份公司員工外出用餐有困難，或需24小時辦公，公司位置較遠，職員需在員工食堂進食。當局決定提供額外豁免，專供受僱員工使用的員工飯堂，將不受晚市禁堂食令限制，但並不包括工廠食堂。

如員工需在食肆內用膳，當局亦會提供豁免，但餐廳必須在指定員工用膳區域，劃出適當圍封及標示，確保員工用膳區與顧客及公眾人士區域分開。

【16:18】港燈發言人表示，一名於南丫島發電廠擔任通宵更保安員的外判員工，日前不適求醫，深喉檢測覆檢後證實呈陰性。港燈指，涉事員工曾乘搭公司專用船，已於其工作地點及專用船進行消毒，員工於工作期間，並無緊密接觸者。據了解，為安全起見，該員工已獲安排進入駿洋邨隔離。

【13:04】據了解，佛教醫院一名病人初步確診，但暫時未知該病人是否與伊院A6病房的爆發有關。

【12:55】據了解，今日增近50 宗確診及初步確診個案。

【12:37】《香港01》接到兩個獨立消息指，伊利沙伯醫院一名非緊急救護運送服務控制中心員工初步確診。據了解，一名年約40多歲的男子於伊院負責非緊急救護運送服務，他初步確診，正等待入院，家人需要檢疫，但曾接觸過的同事則仍繼續工作。非緊急救護運送服務員工負責運送病人轉院、回家及返回老人院；據悉該名員工，自本周二起不適無上班，同日求醫時留下深喉唾液樣本，平日主要在控制中心工作，負責分派運送病人的工作，較少直接接觸病人。他工作的控制中心有約100名員工出入，但現時仍未消毒。

另一消息則指，該員工沒有接觸病人，最後上班日子是星期一（7月13日)。

【11:44】據了解，瑪嘉烈醫院內科普通病房有一名男病人初步確診。消息指，這名年約60歲的病人昨天入院，有上呼吸道感染病徵，醫院為他做新冠病毒測試，結果呈陽性。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【10:49】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，近日疫情形勢嚴竣，未能找到源頭的個案比例高達37%，令人擔心。他認為政府措施生效後一至兩個星期會見到效果；而市民更緊張下做好個人衞生，亦對截斷傳播鏈有幫助。他又指，由於長者多長期病患，感染後病情更嚴重，死亡率亦更高。他建議應為所有入院長者進行病毒檢測。

新冠肺炎｜許樹昌：抗疫措施一兩星期見效果 籲為入院長者做檢測

【10:22】港大感染及傳染病中心總監何栢良指，7月5日起至今，首10日出現茶餐廳及的士群組爆發，惟近日北河街、慈雲山及牛池灣街市均出現確診個案。參考北京街市群組爆發嚴重，何認為，街市特別是北河街街市人流密集，倘商販及市民買菜期間無佩戴口罩，形容「爆發可以好嚴重」。何建議，錄得確診個案的街市，須休市數日並進行全面大清洗，其後須作出人流管制，且市民進入街市必須規定戴口罩，以阻止病毒擴散。

新冠肺炎｜多個街市有確診個案 何栢良：看到另一計時炸彈爆發

【08:59】香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超呼籲，市民兩周內應盡量留家，減低病毒擴散風險，亦讓當局可追蹤現存的病源。

梁又認為，倘一周後確診個案未明顯下降，政府須考慮進一步收緊防疫措施，包括安排公務員在家工作、非緊急服務暫停一周，私人機構亦須再收緊防疫安排，否則疫情持續，將沉重打擊本港經濟民生；而且「不要妄想長期與病毒共存」，因醫療系統將會崩潰、本港經濟亦不能長久支撐。

新冠肺炎｜梁子超：倘一周後疫情未減 政府須安排公務員在家工作

+ 7 + 6 + 5

【00:05】據了解，港燈一名於南丫島發電廠上班的員工確診，暫未時有多少人界定為密切接觸者，記者正向港燈查詢詳情。

【00:01】本港現時累計錄得1589宗個案，另有37宗初步確診個案，今日稍後時間便知道是否正式確診。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼