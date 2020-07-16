新冠肺炎．直播│今日新增67宗個案 63宗屬本地感染創新高

本港新冠肺炎疫情持續惡化，新增個案包括慈雲山翠河餐廳及慈雲山中心食肆職員家屬、北河街街市相關個案家人、曾到教會的教友、入境處、食環署、海關人員等。 消息指，本港今日(16日)新增近50宗確診及初步確診個案；其中，瑪嘉烈醫院內科普通病房有一名60歲男病人初步確診，病人昨天入院，有上呼吸道感染病徵；伊利沙伯醫院一名非緊急救護運送服務控制中心員工亦初步確診。

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日新增67宗確診，輸入個案只佔4宗，多達63宗屬本地感染。本地感染個案數字是疫情爆發以來的單日新高。其中，28個案與早前確診個案相關，包括新增一名德望學校學生染疫；而另一名德望學生的父親亦確診，唯其女兒未有確診。

【16:18】港燈發言人表示，一名於南丫島發電廠擔任通宵更保安員的外判員工，日前不適求醫，深喉檢測覆檢後證實呈陰性。港燈指，涉事員工曾乘搭公司專用船，已於其工作地點及專用船進行消毒，員工於工作期間，並無緊密接觸者。據了解，為安全起見，該員工已獲安排進入駿洋邨隔離。

【13:04】據了解，佛教醫院一名病人初步確診，但暫時未知該病人是否與伊院A6病房的爆發有關。

【12:55】據了解，今日增近50 宗確診及初步確診個案。

【12:37】《香港01》接到兩個獨立消息指，伊利沙伯醫院一名非緊急救護運送服務控制中心員工初步確診。據了解，一名年約40多歲的男子於伊院負責非緊急救護運送服務，他初步確診，正等待入院，家人需要檢疫，但曾接觸過的同事則仍繼續工作。非緊急救護運送服務員工負責運送病人轉院、回家及返回老人院；據悉該名員工，自本周二起不適無上班，同日求醫時留下深喉唾液樣本，平日主要在控制中心工作，負責分派運送病人的工作，較少直接接觸病人。他工作的控制中心有約100名員工出入，但現時仍未消毒。

另一消息則指，該員工沒有接觸病人，最後上班日子是星期一（7月13日)。

【11:44】據了解，瑪嘉烈醫院內科普通病房有一名男病人初步確診。消息指，這名年約60歲的病人昨天入院，有上呼吸道感染病徵，醫院為他做新冠病毒測試，結果呈陽性。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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【10:49】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，近日疫情形勢嚴竣，未能找到源頭的個案比例高達37%，令人擔心。他認為政府措施生效後一至兩個星期會見到效果；而市民更緊張下做好個人衞生，亦對截斷傳播鏈有幫助。他又指，由於長者多長期病患，感染後病情更嚴重，死亡率亦更高。他建議應為所有入院長者進行病毒檢測。

新冠肺炎｜許樹昌：抗疫措施一兩星期見效果 籲為入院長者做檢測

【10:22】港大感染及傳染病中心總監何栢良指，7月5日起至今，首10日出現茶餐廳及的士群組爆發，惟近日北河街、慈雲山及牛池灣街市均出現確診個案。參考北京街市群組爆發嚴重，何認為，街市特別是北河街街市人流密集，倘商販及市民買菜期間無佩戴口罩，形容「爆發可以好嚴重」。何建議，錄得確診個案的街市，須休市數日並進行全面大清洗，其後須作出人流管制，且市民進入街市必須規定戴口罩，以阻止病毒擴散。

新冠肺炎｜多個街市有確診個案 何栢良：看到另一計時炸彈爆發

【08:59】香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超呼籲，市民兩周內應盡量留家，減低病毒擴散風險，亦讓當局可追蹤現存的病源。

梁又認為，倘一周後確診個案未明顯下降，政府須考慮進一步收緊防疫措施，包括安排公務員在家工作、非緊急服務暫停一周，私人機構亦須再收緊防疫安排，否則疫情持續，將沉重打擊本港經濟民生；而且「不要妄想長期與病毒共存」，因醫療系統將會崩潰、本港經濟亦不能長久支撐。

新冠肺炎｜梁子超：倘一周後疫情未減 政府須安排公務員在家工作

+ 7 + 6 + 5

【00:05】據了解，港燈一名於南丫島發電廠上班的員工確診，暫未時有多少人界定為密切接觸者，記者正向港燈查詢詳情。

【00:01】本港現時累計錄得1589宗個案，另有37宗初步確診個案，今日稍後時間便知道是否正式確診。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼