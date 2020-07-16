DSE 2020｜港大附屬學院放榜日　獲有條件取錄生可網上確認學位

中學文憑試將於下周三（22日）放榜，受疫情影響，不少院校都更改報名收生方式。香港大學附屬學院 (HKU SPACE) 同時提供線上、線下收生，同學放榜後可自選到校或網上報名、面試及繳費。另外，學院今年新推地理副學士及岩土工程高級文憑課程，希望為學生提供更多選擇。

陳龍生表示，因應近年文憑試地理科相當熱門，但自資院校未有地理科課程，故學院新學年將開辦地理副學士（40學額）。（鄧穎琳攝）

​港大附屬學院校長陳龍生表示，過往放榜日會接待數千學生、親友，不時需排隊輪候，然而因應疫情來襲，學院決定推出「雙軌入學通」，以簡化程序，縮短輪候時間。獲有條件取錄的申請人在放榜當日，可透過短訊登入網上平台「iEnrol入學通」確認學位。

為到校報名生設分隔措施 惟親友不能進校



至於​希望親身了解課程及報名的學生，在填寫健康申報表、通過體溫測試及配戴口罩後可入校，場內會定時消毒、實施分隔措施，惟受疫情影響，家長及親友今年不能與同學一起入校。學院在放榜日早上8時半至下午6時正開放，而7月23及24日則朝十晚六開放。

港大附屬學院今年新推地理副學士及岩土工程高級文憑課程，希望為學生提供更多選擇。（資料圖片）

新推地理副學士、岩土工程高級文憑

另外，陳龍生表示，因應近年文憑試地理科相當熱門，但自資院校未有地理科課程，故學院新學年將開辦地理副學士（40學額）；另因應本港大型建設多、人才缺，故將與英國工程學會、本港業界專家合作，開辦岩土工程高級文憑。

另外，學院今年將獎學金總金額大幅增至1,000萬港元，並命名為「創明天新生入學獎學金」，料更多學生可受惠。

香港大學附屬學院網上報名系統網址：https://hkuspace.hku.hk/cc/cht/admission/dual-mode-admission