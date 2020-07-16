DSE 2020│應屆考生放榜壓力偏高創歷史新高　考生：心情矛盾

香港青年協會「DSE 27771112」今日（16日）公布「文憑試考生壓力狀況」調查。結果顯示應屆考生壓力指數為歷屆文憑試最高，他們主要壓力來源是「自己的期望」，並期望家長以「默默支持」的方式支援他們。青協業務總監徐小曼建議應屆考生可提升自己的「軟能力」，如抗逆力、解難能力、人生規劃、情緒管理等，以面對日後種種挑戰；家長亦應「遙距觀察」子女需要，在適切時候表達關心，無論成績如何都支持自己的子女。 有應屆DSE考生表示，現時心情非常矛盾，「想快啲放榜但又唔想咁快知成績，唔想面對選擇」。亦有考生表示，現階段雖心情緊張，但亦已做好準備。

青協「DSE 2777 1112」於今年6月27日至7月14日，以網上問卷及電話訪問形式，成功訪問538名應屆文憑試考生。調查結果顯示，應屆考生壓力指數為歷屆文憑試最高，超過五成（51.6%）表示放榜壓力達7至10分的最高水平（1分為壓力最低，10分最高）。

逾六成八考生（68.4%）以大學學位為升學目標。如未能於聯招獲派心儀科目，近六成 （55.9%）會考慮報讀自資副學位課程，而選擇海外升學 （25.1%）及重讀或自修 （28.3%）的考生亦較往年多。相比以往歷屆，今年考生經歷極不平凡一年，逾六成（63.9%）表示「因沒有謝師宴／畢業旅行／畢業禮，感覺自己的中學生活不完滿」。

疫情等社會事件直接影響應試表現 青協建議家長遙距觀察子女需要

受訪考生表示最影響文憑試表現因素為「對自己的期望」（60.4%），其他影響依次為「因疫情令學習支援減少」（51.1%）、「社會氣氛」（47.8%）及「因停課令課堂進度受影響」（45.7%）。調查結果顯示，過去一年各種社會不穩定狀況，包括疫情、停課、社會事件等，均直接地影響考生應試表現。

放榜在即，考生最希望社會大眾對自己支持／打氣說話是「對2020文憑試考生較寬容和諒解」 （46.5%）。另外，六成六（66.2%）則最期望家長「默默地支持便足夠」。青協業務總監徐小曼建議家長諒解子女忐忑的心情，「遙距觀察」子女需要，在適切時候表達關心，無論成績如何都應支持自己的子女。

徐小曼表示，今屆考生情況非常特殊，他們經歷社會動盪，到年初疫情、文憑試延期開考等一連串事件，他們不單是應付一次公開試，更是參與到「一場無法預期的人生障礙賽」，當中帶著不安、不忿和身不由己等複雜情緒。徐小曼建議考生可提升自己的「軟能力」，如抗逆力、解難能力、人生規劃、情緒管理等，以面對日後種種挑戰。

DSE延期影響備考 臨近放榜考生感心情矛盾

下周三（22日）便是文憑試放榜的日子，應屆考生許靜表示，她現時心情非常矛盾。「想快啲放榜但又唔想咁快知成績，唔想面對選擇。」她坦言經歷去年社會運動、今年疫情、DSE延期等一連串事件，學生備考情緒受到影響。許同學又指，今年考生的「耐性定性要好」，自己也盡量少用手機、少外出，專心備考。

另一位應屆考生洪凱唯表示，對於這不平凡的一年，她對沒有畢業典禮感到遺憾。而DSE因疫情延期，應考科目次序更迭，亦有打斷她的溫習節奏，且會擔心考場內會否有人受感染，影響她的情緒。放榜在即，洪同學現階段雖心情緊張，但亦已做好準備，學校有為他們提供充分的升學支援，現時她亦已收到心儀學科的「有條件取錄」通知。