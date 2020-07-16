逃犯條例｜文員涉從後襲擊警務督察　證人稱轉身憑動態認施襲者

去年十一國慶灣仔街頭發生激烈警民衝突，一名男文員被指從後襲擊一名督察而被控襲警，案件今(16日)在東區法院開審。當日以防暴警執勤的事主供稱，驅散示威者時被人從後大力撞到左背及左手臂，差點倒地，事後獲7日病假。他形容看到身穿黑衣的被告「一仆一碌」，憑其動態認為他就是施襲者，又指當時被告身旁並無其他人，惟辯方卻指督察口供與另在場警員說法有出入。

被告魏家煒（29歲）否認於去年10月1日在香港灣仔軒尼詩道321至331號外，襲擊執行職務的督察林泰金。

警有發射催淚煙及橡膠子彈

水警督察林泰金供稱，他當日以防暴警裝束執勤，是小隊副主管，他與隊員在莊士敦道向銅鑼灣方向推進，驅散非法集結的人群，期間警方發射催淚煙及橡膠子彈。他抵達軒尼詩道時，看到多名穿黑衣的示威者，有人戴頭盔及防毒面罩，亦有人掟汽油彈及堵路。

去年10月1日灣仔區發生激烈警民衝突。(資料圖片)

制服被告見其雙膝流血

林指，下午6時許推進至莊士敦道與軒尼詩道交界，俗稱「速龍小隊」的警員從後方跑上前制服示威者。他其後向銅鑼灣方轉身時，左後方肩胛骨及腰部遭硬物大力撞擊，感到痛楚。他因而重心不穩向左傾，瞥見左後方有一黑色身影緊貼，在觸手可及的距離之內。

他形容身穿黑衣的被告「一仆一碌」，憑其動態認為他就是施襲者，制服後見其雙膝出血。林聲稱左背酸痛，並獲7天病假。

背部被撞未目擊施襲者面容

林在接受辯方大律師許卓倫盤問時，同意被撞時未有看到對方容貌，他覺得左後背及左臂被撞，但不肯定對方伸手推他。林又指當時失平衡差點倒下，但並無真的跌倒；被告沒有逃跑，他無需上前追截。

律師質疑說法與同袍有出入

林承認有向一名同袍陳述事發經過。許大狀續引用該名警員的證供，指他曾表示有人推其腰部，林回應無印象，並否認曾向同袍指被告逃跑。至於有無說過「引致向前跌倒」，他就承認「有講過類似嘅嘢」。林形容他剛才的口供與同僚有分歧，被問及對方的說法是否完全不準確時，他靜默數秒後答：「好難判斷係咪準確。」又解釋是雙方的用字問題。

林其後表示他作供時稱被告觸手可及是不準確，又承認由被撞至確實看到被告，對方的動作並非連貫，但指被告身旁並無其他人。

案件編號：ESCC2257/2019