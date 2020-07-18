新冠肺炎｜增逾120確診及初確診　3人曾到新蒲崗捷菁乒乓球會打波

新冠肺炎第三波疫情持續爆發。衞生署衞生防護中心公布，今日（18日）新增64宗確診個案，累計增至1,778宗，個案已超逾2003年香港沙士疫症的感染人數（1755人）。 今日除了64宗確診個案外，另有60多宗初步確診。新增確診個案中只有4宗屬輸入個案，其餘均是本地感染，共35宗源頭未明。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，首次出現乒乓球群組，新確診者為1738 及1747，是1635的朋友，他們應屬同一球會。 3名乒乓球員曾到訪的新蒲崗捷菁乒乓球體育中心，其負責人表示，有關確診者同屬一團體，當日因「包場」而到中心打波，中心知悉事件後已通知曾到訪者，並停業消毒，職員經檢測全屬陰性。

有3名新型肺炎確診者曾到新蒲崗捷菁乒乓球體育中心打乒乓球。（陳家怡攝）

今日新確診個案發現乒乓球群組，新確診者為1738及1747，是1635的朋友，他們應同屬新蒲崗捷菁乒乓球體育中心。記者到場發現中心暫停營業，沒職員在場。新蒲崗捷菁乒乓球體育中心負責人陳先生回覆《香港01》電話訪問時表示，7月15日晚得知曾有確診者在7月9日到訪，故在16日凌晨將事件通知曾在7月9日至15日曾到訪的人士，建議他們留意健康情況及接受檢測，「成個（乒乓）球壇都知呢件事」，再安排7月16日消毒中心。

陳先生透露，3名確診者均在7月9日到訪，當日屬團體包場，由於每次到場人數不一，當時沒限聚令，故不清楚多少人在場，估計當時場內可開約5至6張球桌。

慨嘆大家都是「受害者」 3名職員已檢測，均屬陰性

陳先生說，因當日曾有一名中心職員短暫逗留約半小時招待團體，為安全起見，連他在內的3名職員已接受檢測，均屬陰性。他慨嘆大家都是「受害者」，重申該團體防疫意識高，在政府宣布康樂場地重啟才恢復活動，本月中疫情再爆，該團體已在限聚令再實行前，表示需取消周四的例行包場。

他又說，參考其他有確診者曾到訪地點的做法，暫計劃至少停業三日，會視乎情況決定何時重開，而防護中心曾聯絡他們查問情況，但未有派員到場視察。

16歲中學生確診 病發後曾回校

另有一名16歲在油麻地真光女書院中學生確診，她在7月11日咳嗽，但12日及13日曾上學參加考試。中心將到校派發樣本瓶，學校亦要進行大清潔。

再有公僕中招

感染公僕人數原累計至少約10人，今日再新增一名海關關員（#1769 ）及屯門眼科中心3名文員初步確診（#1743、#1772、#1778）。當中眼科中心文員在工作外有接觸。海關關員的太太早前已確診（#1748）。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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不少新增個案與食肆相關

牛池灣坪石邨「彬記粥麵美食」再有員工確診（#1728）、慈雲山中心溫莎餐廳亦再有一員工確診（#1757）；而1715確診者與1426同在旺角通菜街餐廳「維亞軒」任侍應，餐廳或有爆發。另再有一名彬記食客（#1752）及兩名翠河餐廳食客(#1756、#1744)亦確診。

此外，兩宗新增確診者（#1765、#1774）曾在7月9日曾到旺角雅蘭中心稻香酒家參加聚會，人數多達十多圍，曾一起食飯及唱歌，出席同一場合的還有兩名早前已確診個案（#1632、#1652）；海港城三樓美食廣場有兩洗碗員確診（#1771、#1746）。

服務零售業亦有不少新增個案，包括42歲在油麻地任小販的男子（#1745）、小西灣藍灣半島任759阿信屋售貨員的50歲女子；以及一名71歲機場客運大樓清潔工（#1764）。