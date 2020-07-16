數據分析 | 傳統泛民初選支持度萎縮仍佔優？　跌票最多不是新西

民主派初選結果揭盅，多名本土及抗爭派候選人跑出，亦有傳統泛民落馬。初步統計顯示，包括超區在內的整體票數，仍以傳統泛民（包括其他溫和民主派）佔多數，得票率為54.2%，而本土及抗爭派得票率為45.8%。 分區比較，傳統泛民在香港島、九龍西、新界東及超區中保持優勢；而本土抗爭派則在九龍東及新界西取得過半得票。本土及抗爭派在新界西更可謂取得壓倒性勝利，得票率高達73%，票源主要來自該區「票王」、得票率達28.3%的朱凱廸。 今次初選共有近61萬人投票，佔去年區議會選舉170萬非建制支持者的35%，以九龍西及新界東選民最踴躍投票。

《香港01》將初選候選人大致為分為傳統泛民（包括其他溫和民主派，見下表），以及本土及抗爭派，比較發現整體票數仍以傳統泛民佔多數，得票比例為54.2%，而本土及抗爭派得票比例為45.8%。

各區最高票者分別為香港島許智峯、九龍東黃之鋒、九龍西岑子杰、新界東何桂藍、新界西朱凱廸及超區鄺俊宇，傳統泛民及本土抗爭派各佔一半。而按兩大派別得票率計，傳統泛民在香港島、九龍西、新界東及超區中保持優勢；而本土及抗爭派則在九龍東及新界西取得過半得票。

朱凱廸效應 新西本土抗爭派奪逾七成票

值得留意的是，本土抗爭派在新界西可謂取得壓倒性優勢，得票率高達73%，票源主要來自該區「票王」、得票率達28.3%的朱凱廸。若剔除朱凱廸，則本土及抗爭派在該得票率為44.6%。

傳統泛民在九龍西得票達67.8%，主要來自社民連岑子杰。民陣召集人、去年發起多次反修例遊行的岑奪得該區逾三成票。

當中，傳統泛民在新界東得票比例下跌近30個百分點。而九龍西則是唯一傳統泛民得票比例增加的選區，該區最高票的社民連岑子杰歸類作傳統泛民。

+ 4 + 3 + 2

一連兩日的初選共有近61萬人投票，約佔2019年區議會選舉中170萬非建制支持者的35%，未在初選中投票的人或能在正式選舉中左右大局。比較多區2019區選非建制支持者，在今次初選中投票比例，最高是九龍西，達39.2%，最低是香港島，僅34.7%。

然而，初選始終與正式選舉不同，除了僅3成多非建制支持者在初選中投票，是次初選主要透過新式通訊工具及社交媒體宣傳及動員，以及投票方式以電子票為主，或令不少年長市民泛民支持者未在初選中投票，加上初選因法律問題未有核查選民資格，初選結果未必能代表傳統泛民實際的支持度。