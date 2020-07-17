新冠肺炎．最新｜共1714人染疫　確診VTC學生周二曾返職訓局大樓

新冠肺炎疫情急轉直下，本港昨（16日）新增67宗確診個案，63宗屬本地感染，再創單日新高。今（17日）再增58宗確診個案，累計增至1,714宗。今日50宗屬本地感染個案，當中18宗未找到源頭。 患者中有多人從事服務性行業，包括有荷里活廣場百老匯電器店員、 中環置地店舖售貨員、元氣壽司做洗碗工。 一名居於北角城市花園的71歲老婦，昨晚不適召救護車入院，曾心跳停頓，入院後確診新冠肺炎，狀況甚差，至今日下午1時離世，為疫情第11名死者。

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【21:35】新冠肺炎第三波疫情未見頂，多宗個案涉及的北河街和牛池灣街市今晚提早於7時關閉清潔消毒。牛池灣街市在關閉前人流稀少，只得數間攤檔營業，7時許有三位身穿保護衣的食環署外判員工在街市外洗地。

有檔主昨日才得知今天提早關門清潔，感到突然，又說近日受疫情影響生意減少，但「點來點擋」。對於有多個確診者到過牛池灣街市，有街坊認為洗得太遲，亦有人覺得清潔街市後信心增加。

新冠肺炎｜牛池灣街市關閉清潔 街坊：洗得太遲

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【20:47】入境事務處表示，今日下午接獲衞生防護中心通知，一名確診感染2019冠狀病毒病的市民曾在本月14日上午10時許，在西九龍智能身份證換領中心辦理智能身份證換證手續。依據衞生防護中心的評估，該名市民當日在西九龍換證中心的逗留時間較短，所以負責處理該申請的相關職員及中心的其他人員均不屬密切接觸人員。

發言人表示，基於公共衞生考慮，西九龍換證中心已即時關閉，安排徹底清潔和消毒，明日（18日）恢復服務。已預約今晚於該中心辦理換證手續的市民可選擇在稍後日子前往該中心，或可以選擇前往其他八間換證中心辦理換證手續，而無須重新預約。其他八間換證中心今天會如常辦公至晚上10時。

【20:37】公務員事務局發言人今日表示，局方今日再次提醒政策局和部門盡量彈性處理員工的上班安排，並維持公共服務。今日局方就指引作出補充，為部門可如何落實預防感染和減低社交接觸的安排，提供已有個別部門採取的措施，例如針對個別部門內須提供必要公共服務或職能，可考慮將有關人員分成兩組，交替在家工作，確保即使個別人員不幸受感染，亦不致令服務停頓。

【20:06】職業訓練局表示，高峰進修學院（PEAK）於昨（16日）獲悉一名夜校學生確診感染新型冠狀病毒。該名學生曾於本月7日及14日晚到職業訓練局大樓的PEAK學院樓層上課，上課期間師生全程戴上口罩，學生亦有遵從防疫措拖（如填寫健康申報表、量度體溫等），並保持社交距離。學院已安排全面消毒及清潔學院樓層及大樓公共地方及設施。因應疫情，PEAK已將面授課堂轉為網上形式進行，直至另行通知。

資料顯示，PEAK學院位於灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓。

【20:01】因應連日有源頭不明的本地感染新型冠狀病毒肺炎個案，政府今日（17日）起為高風險群組包括的士司機提供免費新冠病毒檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指出，不會為每個檢測呈陰性的人士都派發報告，讓他們持該證明上班，暫只針對陽性個案通知。

新冠肺炎｜政府強調免費病毒檢測只為找確診者 不會派發陰性證明

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼

【18:17】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有10名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1212、1213、1281、1284、1303、1327、1378、1384、1415和1460），至今共有1,264名確診或疑似病人康復出院。

現時共有375名確診病人分別於14間醫院留醫，其中八人情況危殆（個案編號：595、1315、1338、1346、1401、1428、1562和1640），11人情況嚴重（個案編號：1269、1322、1348、1365、1424、1439、1443、1449、1470、1485和1557），其餘356人情況穩定。71歲女病人（個案編號：1707）今日下午離世。

【17:30】張竹君表示，今日再增接近20宗初步確診個案。

【17:14】張竹君及劉家獻表示，該名女病人列為第1707個案，屬於確診者，列為第11名確診者。

新冠肺炎｜城市花園女病人心臟停頓入院後確診今午離世 列第11死

【17:12】#1673於尖沙咀漢口道按摩店工作；#1681確診護士在葉鵬飛醫生，不知有幾多診所，於油麻地診所工作，但要再確實；＃1694，為中環置地店舖售貨員，張竹君未有透露是哪一間店。

【17:10】劉家獻表示，該名女病人昨晚凌晨情況已十分差，在急症室插喉用呼吸機及進入深切治療病房。患者為居於北角城市花園。

【16:48】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，一名71歲有長期病患女病人，昨晚因心臟停頓送入律敦治，初步確診，病情轉差，今日下午1時不幸離世，未知會否列為第11名死者。

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7月17日截至下午4時共錄得58宗個案，當中8宗是輸入個案，其餘50宗是本地個案。（梁鵬威攝）

【16:45】部分無源頭個案中，部分患者工作要面對公眾。其中＃1665為荷里活廣場百老匯電器售貨員；#1673在尖沙咀按摩店工作人員；#1681為私人診所姑娘；#1694在中環做售貨員。

【16:43】南朗山護老中心朗逸居有3宗確診個案，當中＃1700為92歲長者，居於2樓；#1708為56歲患者，為在2樓工作的護士，有照顧該名92歲女患者；#1691為44歲女患者，於1樓工作。張竹君表示，衞生防護中心、醫管局及社署昨晚到朗逸居了解情況，認院院舍環境乾淨寬敞，正找緊密接觸者以便隔離，病人已離開院舍，其他地方會做大清洗，緊密接觸者會送檢疫中心，其他相關人士會取樣本化驗。

新冠肺炎｜服務業個案增 元氣洗碗工、荷里活百老匯電器員工確診

【16:40】本地感染個案方面，#1688為港泰護老院79歲男院友，他在爆疫前之前搬離，昨日（16日)因精神差轉入醫院其後確診。#1658及#1657兩位是朋友，比較親密，1657患者有照顧1658患者，而1657的先生都是初步確診。

＃1660及＃1701與＃1456 及＃1459都是同一地方逗留人士。

慈雲山個案方面，＃1662是78歲男，去過百匯軒；＃1666曾到蕰莎及百匯軒；#1698及1762曾去翠河餐廳；#1664曾去聚點坊食飯；#1667為47歲女子，在菜檔賣菜女；#1668為51歲女子，在元氣壽司做洗碗 工作；#1669是59歲男子，與#1570都是在菜檔工作；#1680為59歲男子，在慈雲山中心做保安；#1686 為69歲女子，也是洗碗工作。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增58宗確診個案，個案編號仲乎1657至1714，除了8宗屬輸入，其餘均是本地感染個案。

輸入個案：#1670海員，已離港找不到，來自埃塞俄比亞；#1674，30歲男，印度回來；#1675，20歲印度；#1677，菲律賓來港；#1678，38歲男，巴基斯坦來港，＃1684 ，27歲男，也是巴基斯坦來港；#1696，乘搭國泰CX906來港的菲律賓外傭。

新冠肺炎｜增50宗本地確診個案 與慈雲山相關至少佔13宗

【16:30】香港業餘游泳協會宣布，受新冠肺炎疫情影響，今年10月的維港泳取消，是連續兩年不舉行。

【16:08】據了解，部分初步確診患者覆核結果出來，以致確診人數增至至少34人。

【16:00】醫院管理局主席范鴻齡出席一個研究會指，醫管局每日化驗6,000個深喉唾液樣本已達上限，商討與私家醫院合作增加化驗量，也希望私院能夠建立隔離病房。前衛生福利及食物局局長、中文大學公共衞生學講座教授楊永強也指，對抗疫情有賴社區合作，不能夠單靠於醫療方面著手。

新冠肺炎｜范鴻齡：醫管局已達極限 商與私院合作化驗增隔離房

【15:46】衞生署表示，一名63歲男子違反《檢疫令》，在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲，今日（17日）被判即時監禁三星期。

新冠肺炎｜63歲老翁違檢疫令 圖經港珠澳大橋返內地 判囚三周

【15:46】本港踏入第三波新冠肺炎爆發期，其中慈雲山是重災區。領展凌晨時公布將在今明（17及18日）兩日對商場全場噴霧消毒。《香港01》記者今日中午到慈雲山視察，慈雲山中心及街市全部關門，有少量商舖負責人仍在執清貨架。有不知情街坊「摸門釘」嘆需要繞路，極不方便；亦有街坊因家中物資用盡，在附近超市購買了兩個星期的生活用品，表示最近會盡量不出門。

新冠肺炎｜領展提前關閉慈雲山中心消毒 街坊購兩周物資應對

【14:46】新型冠狀肺炎疫情出現第三波爆發，西貢1、2號專線小巴早前證實其公司董事確診，惟強調涉事董事沒有參與公司日常運作，僅以乘客身份搭小巴，且出入均有佩戴口罩。公共小型巴士總商會日前與納米光觸媒供應商潔臣科技控股有限公司合作，今早（17日）於西貢小巴總站，為西貢全線共56輛小巴包括1A及2號線等，於車廂內外噴灑消毒液。

新冠肺炎｜西貢1、2線小巴董事早前確診 商會噴光觸媒為小巴消毒

【14:34】東區區議會城市花園選區區議員仇栩欣在FB表示，接獲城市花園第8座住戶通知，有家人初步確診。衞生防護中心暫未有消息，但會照出通告及進行消毒工作。

據了解，北角城市花園患者今早被送入律敦治醫院，情況危殆，已轉入深切治療部。

新冠肺炎｜北角城市花園8座一居民初確診 今早送院入深切治療部

【13:48】消息指，本港今日新增超過60宗確診及初步確診個案。當中約29宗確診，另有約37宗初步確診。

【13:22】警方表示，沙田警署一名食堂職員因發燒不適求醫，並已進行新型冠狀病毒測試，目前正等候測試結果。沙田警署食堂由昨日（16日）起暫停服務。警方一直密切留意疫情發展，並會按照指引在相關地方進行徹底清潔和消毒，以保障到訪市民和人員的健康。警方亦已提醒同事留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

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【13:08】新冠肺炎於本港爆發第三波疫情，近日有多名確診個案為的士司機，政府為的士司機提供免費病毒檢測，於今日（17日）起接受登記。運輸署今日於林士街停車場設立樣本收集站試運，預料會有200名的士司機參與。有的士司機稱流程暢順，但認為政府措施來得太遲，未能及早保障乘客及司機安全。他又認為，未爆發第三波前，自行檢測的必要性不大，加上費用高昂，故未有作病毒檢測。

運輸及房屋局局長陳帆於早上11時許到場視察，有的士司機趁機要求，為夜更司機提供飯盒及推出防疫抗疫基金3.0。

新冠肺炎｜政府試行為的士司機取樣本 司機批太遲推免費檢測

【12:45】有關新巴司機確診情況，據了解共有19名車長須暫時停工及接受病毒檢測，當中包括7月13日及14日曾駕駛涉事車輛的車長，以及與確診車長共膳的員工。

【12:35】據了解， 位於北角柯達大廈的《經濟日報》，有員工今日（17日）初步確診，其家人早前亦已確診。消息指，公司其他同事今日仍要到辦工室上班，但現已安排離開及在家工作。《香港01》已向 《經濟日報》查詢，證實一名投資理財版同事初步確診，公司將安排該層全面消毒。

新冠肺炎｜消息：《經濟日報》有員工初確診 公司安排同層員工離開

據了解， 《經濟日報》有員工今日（17日）初步確診，其家人早前亦已確診。（資料圖片／何敬淘攝）

【11:49】據了解，另外約有4至5名新巴車長須暫時休假，接受隔離及病毒檢測。

新冠肺炎｜新巴駕23號線車長確診 本月13日至14日曾駕駛四輛巴士

【11:15】新巴表示，昨晚（16日）接獲衞生署通知，一名駕駛23號線車長初步確診，並於今早確診，最後上班日期為7月14日，現時情況穩定。該名司機為早更司機，本周一(13日)、二(14日)仍有上班，駕駛每日早上6時至下午1時29分北角碼頭及蒲飛路開出23號線，期間曾駕4輛不同巴士。

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【10:37】據了解，本港再有老人院疑爆疫。據悉，位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居」有員工及院友初步確診新冠肺炎，部份正在律敦治醫院留醫。記者以顧客向該院舍查詢，職員指衞生防護中心稍後會派員到院舍。該老人院由東華三院營運，記者正向東華三院查詢。

該院舍有167個長期照顧宿位，所在地點是東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，該中心有9層，同座有另一間老人院及一間日間中心。

新冠肺炎｜消息：老人院再爆疫 黃竹坑朗逸居職員、院友初確診

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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【08:00】截至周五（17日）上午8時，全國確診病例85,765宗，累計死亡人數4,651人，疑似病例3宗，治癒病例80,461宗，累計境外輸入1,989宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【00:00】廣東省政府昨晚（16日）公布調整由香港入境廣東人士的防控措施，特區發言人表示理解，呼籲市民前往廣東時，須小心留意有關新規定。

發言人提醒，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人員經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。