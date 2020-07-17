新冠肺炎｜消息指今日新增超過60宗確診及初步確診個案

新冠肺炎疫情急轉直下，本港昨（16日）新增67宗確診個案，63宗屬本地感染，再創單日新高。多個感染群組繼續擴大，德望學校再有學生、家長染疫；港泰護老院、慈雲山薀莎餐廳群組、北河街街市檔販群組等，再添多人感染，本港多間醫院亦有醫護或病人確診。 慈雲山接連爆疫，領展表示，慈雲山中心的商場及街市將於周五（17日）及周六（18日）關閉進行清潔消毒，至周日（19日）上午6時30分重新開放；食環署則宣布，牛池灣街市及北河街街市將於今日提早1小時於下午7時關閉，安排深層清潔消毒工作。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼

【13:48】消息指，本港今日新增超過60宗確診及初步確診個案

【13:22】警方表示，沙田警署一名食堂職員因發燒不適求醫，並已進行新型冠狀病毒測試，目前正等候測試結果。沙田警署食堂由昨日（16日）起暫停服務。警方一直密切留意疫情發展，並會按照指引在相關地方進行徹底清潔和消毒，以保障到訪市民和人員的健康。警方亦已提醒同事留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

【12:45】有關新巴司機確診情況，據了解共有19名車長須暫時停工及接受病毒檢測，當中包括7月13日及14日曾駕駛涉事車輛的車長，以及與確診車長共膳的員工。

【12:35】消息指，《經濟日報》有員工初步確診，公司安排同層員工離開

【11:49】據了解，另外約有4至5名新巴車長須暫時休假，接受隔離及病毒檢測。

【11:15】新巴表示，昨晚（16日）接獲衞生署通知，一名駕駛23號線車長初步確診，並於今早確診，最後上班日期為7月14日，現時情況穩定。該名司機為早更司機，本周一(13日)、二(14日)仍有上班，駕駛每日早上6時至下午1時29分北角碼頭及蒲飛路開出23號線，期間曾駕4輛不同巴士。

【10:37】據了解，本港再有老人院疑爆疫。據悉，位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居」有員工及院友初步確診新冠肺炎，部份正在律敦治醫院留醫。記者以顧客向該院舍查詢，職員指衞生防護中心稍後會派員到院舍。該老人院由東華三院營運，記者正向東華三院查詢。

該院舍有167個長期照顧宿位，所在地點是東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，該中心有9層，同座有另一間老人院及一間日間中心。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【08:00】截至周五（17日）上午8時，全國確診病例85,765宗，累計死亡人數4,651人，疑似病例3宗，治癒病例80,461宗，累計境外輸入1,989宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【00:00】廣東省政府昨晚（16日）公布調整由香港入境廣東人士的防控措施，特區發言人表示理解，呼籲市民前往廣東時，須小心留意有關新規定。

發言人提醒，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人員經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。