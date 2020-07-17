新冠肺炎｜消息指院舍再爆疫　黃竹坑賽馬會朗逸居員工院友初確診

新冠肺炎疫情急轉直下，本港昨（16日）新增67宗確診個案，63宗屬本地感染，再創單日新高。多個感染群組繼續擴大，德望學校再有學生、家長染疫；港泰護老院、慈雲山薀莎餐廳群組、北河街街市檔販群組等，再添多人感染，本港多間醫院亦有醫護或病人確診。 慈雲山接連爆疫，領展表示，慈雲山中心的商場及街市將於周五（17日）及周六（18日）關閉進行清潔消毒，至周日（19日）上午6時30分重新開放；食環署則宣布，牛池灣街市及北河街街市將於今日提早1小時於下午7時關閉，安排深層清潔消毒工作。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼

【10:37】據了解，本港再有老人院疑爆疫。據悉，位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居」有員工及院友初步確診新冠肺炎，部份正在律敦治醫院留醫。記者以顧客向該院舍查詢，職員指衞生防護中心稍後會派員到院舍。該老人院由東華三院營運，記者正向東華三院查詢。

該院舍有167個長期照顧宿位，所在地點是東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，該中心有9層，同座有另一間老人院及一間日間中心。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【08:00】截至周五（17日）上午8時，全國確診病例85,765宗，累計死亡人數4,651人，疑似病例3宗，治癒病例80,461宗，累計境外輸入1,989宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【00:00】廣東省政府昨晚（16日）公布調整由香港入境廣東人士的防控措施，特區發言人表示理解，呼籲市民前往廣東時，須小心留意有關新規定。

發言人提醒，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人員經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。