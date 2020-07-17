新冠肺炎｜新巴駕23號線車長確診　本月13日至14日曾駕駛四輛巴士

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，新巴今日（17日）表示，昨晚（16日）接獲衞生署通知，一名駕駛23號線的新巴車長初步確診，涉事車長昨晚入院接受隔離及進一步檢測後，於今早確診，現時情況穩定。 新巴續指，該名車長於周日（12日）休假，本周一及周二（13及14日）均有上班，駕駛23號線班次期間，車長有佩戴口罩。據新巴進一步回覆《香港01》查詢指，現時共有19名車長須暫時停工及接受病毒檢測，當中包括7月13日及14日曾駕駛涉事車輛的車長，以及與確診車長共膳的員工。

新巴有車長確診新冠肺炎，他曾在7月13至14日駕駛四輛巴士。（資料圖片）

新巴表示，確診車長本周一及周二曾駕駛4輛巴士，車身編號分別為3828、4062、4072及4076。駕駛班次時間方面，兩日同樣於上午6時由北角碼頭開出至蒲飛路，至最後一班為下午1時29分由蒲飛路開出返回北角碼頭。

曾駕駛上述4輛巴士車長以及曾一起用膳車長暫時停工

新巴指，已安排7月13日至14日同樣駕駛上述4輛巴士的車長，以及曾與確診車長一起用膳的車長暫時停工，並進行新冠肺炎病毒測試。新巴回覆《香港01》查詢指，現時共有19名車長須暫時停工及接受病毒檢測。



而涉事4輛巴士昨晚亦已返回車廠，並以1:49稀釋漂白水進行徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網，而北角碼頭巴士總站、蒲飛路巴士總站的站長室及員工休息室亦於昨晚進行徹底消毒清潔。

確診車長駕駛 23 號線的班次時間（13/7-14/7）

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