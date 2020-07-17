逃犯條例｜印尼女記者右眼中彈失明　記協發放63萬元公眾捐款

在去年9月29日港島的遊行當中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah，右眼疑被警方的橡膠子彈射傷，自此永久失明。 記協表示，自去年10月起，開始代Veby收集及管理公眾捐款，至今共收到約63萬元捐款，而部份捐款早前已用於支付Veby醫療費等，現時已將餘下捐款，並連同銀行利息交還Veby。

印尼女記者Veby採訪9月29日示威活動期間右眼中彈。（資料圖片／蔡正邦攝）

共收集63萬元捐款

記協表示，Veby受傷後，已即時發放一萬元緊急撥款予她，以解燃眉之急，同時接獲不少熱心市民有意捐款予Veby的查詢。

經Veby同意下，記協自去年10月開始代為收集及管理公眾捐款，至今收集到630,201元捐款。

專案戶口已停止接收捐款

記協續指，部分捐款早前已用於支付Veby的醫療費用，及發放予Veby作生活及緊急用途。目前她身體狀況已較為穩定，屬意自行管理捐款，故記協已將捐款餘額，連同銀行利息的520,515元，全數交還予Veby。

至於較早前為Veby收集捐款的專案戶口，亦已停止接收公眾捐款。記協說，倘有意捐款予Veby，可與Veby本人或與職員聯絡。