藥劑業及毒藥管理局有條件批准瑞德西韋在港註冊　以治療新冠肺炎

被視為有效治療新型冠狀病毒肺炎的藥物瑞德西韋，早前曾在本港部份確診患者身上進行臨床測試，藥劑業及毒藥管理局今日（17日）開會，同意有條件批准吉利德科學的瑞德西韋藥物在港註冊，用作治療新型肺炎。 委員會稱，縱使有關藥物的安全性及效能數據仍然有限，但考慮到本地暫未有其他已註冊用作治療新型肺炎的藥物，故有條件批准其在港註冊，但吉利德仍須按委員會規定，提交進一步的臨床研究及上市後報告。

香港藥劑業及毒藥管理局轄下的藥劑業及毒藥委員會，今日有條件批准Veklury（含有有效成分remdesivir 瑞德西韋）的藥物註冊，註冊證明書持有人為 Gilead Sciences Hong Kong Limited（吉利德科學）。衞生署藥物辦公室負責向管理局及委員會提供專業及行政支援。

為加快用於新型冠狀病毒肺炎的藥物的註冊審批，委員會舉行臨時會議評核有關申請。雖然只有非常有限的安全性、效能及素質的數據，但委員會考慮到現時與新型肺炎相關的公共衞生緊急事態、本地的醫療需要、以及現時沒有其他已註冊為治療新型肺炎的藥物，認為應用瑞德西韋於治療新型肺炎的效益仍大於風險，決定對有關藥物的註冊申請作出有條件批准。

吉利德科學在有條件批准註冊下，仍需要根據委員會施加的條件，向衞生署藥物辦公室提交進一步的臨牀研究及上巿後報告的安全性、效能及素質的數據。

醫管局：密切留意藥物最新註冊情況

早前瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院合共逾30個病人參與新藥瑞德西韋 (Remdesivir) 的臨床測試，醫管局發言人稱，有關病人的測試早前已完結，暫時未有其他瑞德西韋的臨床測試，將密切留意有關藥物在香港註冊的最新情況。