新冠肺炎｜捷菁乒乓球會及雅蘭中心稻香酒家　爆群組感染

新冠肺炎第三波疫情持續爆發，本港昨日（17日）新增58宗確診個案，50宗屬本地個案，累計增至1,714宗，當局預告昨日有約20宗初步確診；今日新增64宗確診個案，累計個案增至1,778宗，超越2003年本港感染沙士患者1,755宗。 另外慈雲山慈安苑94歲男患者不治。消息指，今日再增約60宗確診及初步確診個案。屯門醫院屯門眼科中心三名職員初步確診；一名海關關員初步確診，他在北角海關總部大樓的23樓工作；759阿信屋小西灣藍灣半島分店一名女店員今日凌晨初步確診；南區海怡半島及屯門貝爾特酒店都有人染疫。

【17:29】確診的乒乓波活動群組，患者曾到新蒲崗的「捷菁球會」，查網上有一間捷菁乒乓球體育中心。另雅蘭中心聚會群組出席者，他們是到該大廈內的稻香酒家。

【17:12】張竹君表示，截至昨日有150至160位患者居住在慈雲山區，她呼籲全港居民均需留意衞生，而慈雲山中心街市是聚腳點，故出現爆發，提醒要特別留意做多注意環境衛生。

另外，屯院眼科中心有三名員工染疫，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，中心內有30名職員或須住檢疫中心隔離。

【16:58】其他暫時未找到源頭個案，包括油麻地真光女書院16歲女生，編號為＃1733，她在本月11日有咳，在隨後兩日都有上學或參加考試。另外，#1739為一名61歲男歌手，他會在尖沙咀唱歌，他在唱歌時很多時未必戴口罩，張竹君表示，外國有研究爆發現，如唱歌不知自己有病，會引起嚴重傳播。

另再有零售業人士確診，＃1745為油麻地42歲男小販，他接觸很多人，＃1764在小西灣南灣半島廣場工作，為一名50歲女子，相信是759阿信屋分店店員。另再多一位海關人員確診，#1769患者與太太同確診 ，太太為＃1748。

【16:51】張竹君表示，#1715與#1426個案，為旺角通菜街維雅軒女侍應；另疑出現打乒乓波群組，個案#1738及#1747與已確診的＃1635一齊打波，或他們之間有傳播。今日確診的#1765及#1774個案，在本月9日到旺角雅蘭中心參加聚會，有10幾圍，之前已有兩人確診，分別是＃1632及＃1652個案，亦有初步確診個案，聚會中除食飯，亦有唱歌。

【16:48】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，只有4宗屬輸入個案。當中25宗與其他群組有關連，另35宗無源頭。另有60多位初步確診等候覆檢結果，她直言今日特別多個案。

【16:24】屯門區議會區議員潘智鍵也在FB披露。今日凌晨，衞生署人員在屯門貝爾特酒店接走一名初步確診者。他稱，酒店已經清空該個樓層嘅住客，今日內會全面消毒。

【16:10】公民黨南區區議會海怡東選區議員俞竣晞在FB披露，海怡半島出現第七宗確診個案，今早衞生署人員於第26座接走一名確診男子，他居於低層單位。管理處已完成消毒工作，包括患者所居住樓層、停車場大堂、後樓梯垃圾房等工眾地方進行消毒工作，以及清洗大堂冷氣過濾器及出風口。保安員由即日起會為進入該座人士量度體溫。

俞引述東商場五洲琴行表示，患者為其中一位學生的家長，而該學生的最後上課日期為7月11日，琴行及東商場皆會進行消毒工作。

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新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診 袁國勇視察中心環境

【15:50】袁國勇等到過初步確診文員工作的辦公室，視察15分鐘後離開。

【15:24】屯門眼科中心3名文員初步確診新冠肺炎，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午到達現場了解。

【15:24】一名駕駛23號線的新巴司機昨日（17日）確診，其太太亦染疫。新巴翻查紀錄表示，涉事確診車長於7月2日曾駕駛116號線，其後均是駕駛23號線。翻查資料，116號線為過海巴士線，由九巴及新巴聯營，該路線來往慈雲山及鰂魚涌；而今波疫情下，慈雲山群組最早確診日期為7月7日，是一名港泰護老院的院友。

新冠肺炎｜確診新巴車長曾駕116線來往慈雲山 19名車長正等結果

759阿信屋小西灣藍灣半島分店，一名女店員初步確診，分店今起暫停營業並進行消毒。（759阿信屋圖片）

【15:04】759阿信屋小西灣藍灣半島分店一名女店員今日凌晨初步確診，該員工最近上班日為本周四（16日)，她主要負責收銀及處理貨品，工作期間有戴口罩。759阿信屋在店門貼出通告，稱公司知悉事件後已立即安排分店停業，並通知所有店內員工休息，並配合衞生防護中心流行病學追蹤程序，進行病毒測試及其他安排；暫停營業期間會棄置所有未經包裝食品，並為分店進行徹底消毒。

據了解，該員工居於慈雲山，曾與丈夫光顧有群組爆發的溫莎餐廳，其丈夫亦已初步確診。

【14:45】據了解，在北角海關總部23樓工作的一名海關關員，初步確診新冠肺炎。若覆核再呈陽性，將是第二名染疫關員。一名海關助理貿易管制主任，於本周三（15日）確診，他的辦公地點位於九龍啟德協調道工業貿易大樓20樓，該樓層不是公眾樓層，不對外開放。

一名海關關員初步確診，他在北角海關總部大樓的23樓工作。（資料圖片）

【14:40】隨着本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府重新收緊防疫措施，當中包括重新收緊限聚令至禁止四人以上聚會，並呼籲市民避免外出。限聚令收緊的首個周末，中環碼頭人流與平日相若，有市民表示會做好防疫措施，但直言明白離島不會比市區更安全。

新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末 市民仍郊遊 直言離島不會更安全

【14:13】據了解，今日新增約60宗確診及初步確診宗數，即累計確診人數會由目前1,714宗，增至約1,770宗，有可能比2003年有1,755人感染沙士更多。

新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡 曾往慈雲山中心 本港累計12人病逝

【12:52】醫管局公布，再多一名患者死亡。死者是94歲老伯，與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；7月8日起發燒及嘔吐，由家人送到伊利沙伯醫院求診，7月9日確診，住院10天不治。

伊利沙伯醫院發言人今日公布，94歲患者（確診個案第1365號）於今日10時08分離世。病人本身有長期病患，於七月九日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診2019冠狀病毒病，被送到隔離病房接受治療。病人於七月十三日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。

新冠肺炎｜鯉魚門度假村作社區隔離中心 醫管局料一兩周內啟用

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屯門眼科中心有3名文職人員初步確診，中心加強消毒清潔。（讀者提供）

【12:41】新界西醫院聯網發言人公布屯門眼科中心3名職員初步確診新型冠狀病毒。



屯門眼科中心一名女文員於7月16日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (7月17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。這名文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作。她近期最後一日上班是7月15日。

新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診 兩人昨日有上班



新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行2019冠狀病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診2019冠狀病毒病，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。

【12:34】據悉，屯門眼科中心1名職員確診及2名職員初步確診，醫管局高層正開會商議應對措施，所有眼科手術已暫停。消息指，確診者是眼科中心地下的文職人員。

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【08:00】本港第三波新冠肺炎疫情仍在爆發，公立醫院的隔離病房超過7成已被佔用。醫院管理局正積極部署啟用社區隔離設施，有需要時在數天內可以開始接收病人。醫管局消息人士透露，社區隔離設施的選址是柴灣鯉魚門公園度假村，該處有379個檢疫單位，正積極與衞生署磋商把檢疫人士轉到其他檢疫中心，當單位被清空後，醫管局有能力在72小時內啟用該設施，去接收正穩定康復，等待出院的病人。

按照目前的疫情發展，消息人士相信本月內已需啟用設施，若屆時仍有檢疫人士未遷出，鯉魚門公園度假村或需分成兩部分，分別讓確診患者及檢疫人士入住。

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▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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【04:15】政府今日凌晨公布，由本月25日起，任何乘搭民航機來港人士，如在抵港前14日曾在孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓或南非停留，必須在上機前出示72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸測試陰性證明書，以及在香港酒店預訂房間14日作檢疫的確認書。

航空公司需在飛機抵達香港之前，向衞生署提交相關證明文件，以確認每名乘客合符入境資格。違規航空公司營運人及乘客即屬犯罪，可被判罰最高5萬元及監禁6個月。

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【01:32】港府早前委託華大基因設立的華昇診斷中心及中國檢驗集團的中國檢驗有限公司，協助檢測高風險群組的樣本。有大埔居民發現有人正於太平工業園的樓層趕工，疑設立深喉唾液樣本檢測中心，儀器上印有華大基因字眼。區議員指該工廈有凍肉廠、食堂、迷你倉等，人來人往，憂增加傳播風險。

華大基因病毒檢測中心疑選址大埔工廈 區議員憂人流多增風險

【01:24】新型冠狀病毒肺炎疫情持續在本港蔓延，其中在疫情較嚴重的九龍東，繼續再增慈雲山居民確診，附近一帶的住宅包括九龍灣的麗晶花園、啟德德朗邨等亦有人確診。食肆方面，有患者曾到采頤花園的大快活，藍田啟田商場的譚仔三哥米線、荷里活廣場的抹茶館及聯盛宴等。同在黃大仙區的大成街市，亦有確診患者到訪。

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