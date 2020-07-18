新冠肺炎．最新｜再增約60宗確診及初確診　或破沙士染疫人數

新冠肺炎第三波疫情持續爆發，本港昨日（17日）新增58宗確診個案，50宗屬本地個案，累計增至1,714宗，當局預告昨日有約20宗初步確診；若今日（18日）新增超過41宗確診個案，將超越2003年本港感染沙士患者1,755的總數。 消息指，今日再增約60宗確診及初步確診個案。今日屯門眼科中心三名職員初步確診；另外慈雲山慈安苑94歲男患者不治，疫情至今累計12人死亡。

【14:13】據了解，今日新增約60宗確診及初步確診宗數，即累計確診人數會由目前1,714宗，增至約1,770宗，有可能比2003年有1,755人感染沙士更多。

新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡 曾往慈雲山中心 本港累計12人病逝

【12:52】醫管局公布，再多一名患者死亡。死者是94歲老伯，與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；7月8日起發燒及嘔吐，由家人送到伊利沙伯醫院求診，7月9日確診，住院10天不治。

伊利沙伯醫院發言人今日公布，94歲患者（確診個案第1365號）於今日10時08分離世。病人本身有長期病患，於七月九日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診2019冠狀病毒病，被送到隔離病房接受治療。病人於七月十三日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。

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屯門眼科中心有3名文職人員初步確診，中心加強消毒清潔。（讀者提供）

【12:41】新界西醫院聯網發言人公布屯門眼科中心3名職員初步確診新型冠狀病毒。



屯門眼科中心一名女文員於7月16日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (7月17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。這名文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作。她近期最後一日上班是7月15日。

新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診 兩人昨日有上班



新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行2019冠狀病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診2019冠狀病毒病，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。

【12:34】據悉，屯門眼科中心1名職員確診及2名職員初步確診，醫管局高層正開會商議應對措施，所有眼科手術已暫停。消息指，確診者是眼科中心地下的文職人員。

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【08:00】本港第三波新冠肺炎疫情仍在爆發，公立醫院的隔離病房超過7成已被佔用。醫院管理局正積極部署啟用社區隔離設施，有需要時在數天內可以開始接收病人。醫管局消息人士透露，社區隔離設施的選址是柴灣鯉魚門公園度假村，該處有379個檢疫單位，正積極與衞生署磋商把檢疫人士轉到其他檢疫中心，當單位被清空後，醫管局有能力在72小時內啟用該設施，去接收正穩定康復，等待出院的病人。

按照目前的疫情發展，消息人士相信本月內已需啟用設施，若屆時仍有檢疫人士未遷出，鯉魚門公園度假村或需分成兩部分，分別讓確診患者及檢疫人士入住。

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▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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【04:15】政府今日凌晨公布，由本月25日起，任何乘搭民航機來港人士，如在抵港前14日曾在孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓或南非停留，必須在上機前出示72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸測試陰性證明書，以及在香港酒店預訂房間14日作檢疫的確認書。

航空公司需在飛機抵達香港之前，向衞生署提交相關證明文件，以確認每名乘客合符入境資格。違規航空公司營運人及乘客即屬犯罪，可被判罰最高5萬元及監禁6個月。

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【01:32】港府早前委託華大基因設立的華昇診斷中心及中國檢驗集團的中國檢驗有限公司，協助檢測高風險群組的樣本。有大埔居民發現有人正於太平工業園的樓層趕工，疑設立深喉唾液樣本檢測中心，儀器上印有華大基因字眼。區議員指該工廈有凍肉廠、食堂、迷你倉等，人來人往，憂增加傳播風險。

華大基因病毒檢測中心疑選址大埔工廈 區議員憂人流多增風險

【01:24】新型冠狀病毒肺炎疫情持續在本港蔓延，其中在疫情較嚴重的九龍東，繼續再增慈雲山居民確診，附近一帶的住宅包括九龍灣的麗晶花園、啟德德朗邨等亦有人確診。食肆方面，有患者曾到采頤花園的大快活，藍田啟田商場的譚仔三哥米線、荷里活廣場的抹茶館及聯盛宴等。同在黃大仙區的大成街市，亦有確診患者到訪。

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