新冠肺炎｜屯門眼科中心三感染　袁國勇：交收病歷日接觸200病人

新冠肺炎疫情再蔓延至公立醫院，毗鄰屯門新都商場的屯門眼科中心三名文職人員今日（18日）初步確診，其中兩人昨日有上班。中心已經進行大清洗，衞生署派員收集其他職員的深喉唾液樣本作檢測。 身兼政府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇，下午由新界西醫院聯網總監鄧耀鏗、醫院管理局總感染控制主任賴偉文等醫生陪同下視察屯門眼科中心環境，包括進入確診者工作的房間了解。

屯門眼科中心三名文職人員初步確診，袁國勇到現場調查流行病學關聯後見記者，他說三人均為女性，首先發病的是42歲女性，曾發高燒38.9度；另外兩人為30歲女性，完全無病徵；41歲女性，喉嚨痛流鼻水。

袁國勇說，三人與病人接觸時會有玻璃相隔，但職員需要接收病人的轉介信、錢、八達通，再處理登記程序，並把病歷、籌號發還給病人。

他指，職員每天或需接觸超過200病人，如果其中一人是隱性帶菌者，他們交給職員的物品可能有病毒，若職員無洗手，摸眼、進食，就可能非直接接觸下受感染，但確切感染途徑仍需更多調查。

他補充，三人在同一個辦公室，所有門要按密碼鎖，或者在茶水間除口罩喝水進食，但未必一起用膳。

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同層有洗腎中心 共為逾120人測試

袁國勇稱，已為該中心的35名接觸者做病毒檢測，當二人初步確診，是三名染疫職員之一，另外三人報告未出，其餘都屬陰性。

染病職員工作的同一層，為一間公私營合作的洗腎中心，袁國勇指，由於洗腎病人免疫力較差，屬高危病人，醫管局會為洗腎中心的86名病人及14名私家醫護人員做病毒檢測。

總共會做病毒檢測的有123人，而衞生署會把密切接觸者送到檢疫中心。他又指，三名確診職員的工作環境已消毒，中心的非緊急服務會暫停一兩日，而病人的病歷會先隔離十日，並考慮用其他方式消毒。

屯門眼科中心三名文職職員確診，中心緊急消毒。（讀者提供）

政府專家顧問及港大微生物學系講座教授袁國勇、新界西醫院聯網總監鄧耀鏗、醫院管理局總感染控制主任賴偉文、新界西聯網感染控制主任郭德麟及屯門醫院副行政總監尹耀宗於下午三時許到達眼科中心，隨即開始巡視工作，在確診文員工作的房間逗留約15分鐘。

新界西醫院聯網發言人今早表示，屯門眼科中心一名女文員於7月16日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應。她在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作，最後一日上班是7月15日。新界西醫院聯網安排其他職員進行病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診，二人昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。