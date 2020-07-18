新冠肺炎｜西貢居民效法大澳鄉委拒外來客　呼籲留家抗疫

新冠肺炎第三波疫情再度升溫，今日（18日）新增64宗確診個案，累計個案增至1,778宗。不少市民早前趁周末郊遊「放風」，前往西貢的交通近月非常擠擁。有居民因疫情爆發，今日到西貢公路出入口拉起呼籲「留家抗疫」標語，勸喻遊人減少進入區內。 西貢區議員梁衍析表示，今日西貢郊遊的外來市民已減少三分之一，但部份泊車熱點仍然爆滿。她稱明白部份主要做遊客生意的商店進退兩難，但仍希望盡快回復正常生活。

幫手協助的區議員梁衍析表，疫情下不少市民選擇到西貢「放風」，大部份居民感可接受，但部份人可能認識西貢接郊外而沒有戴上口罩，以及嚴重影響交通，的確又擔心又造成不便。（西貢區議員梁衍析facebook圖片）

有西貢區議員及居民在西貢公路入拉起橫額，呼籲遊人不要入區。（西貢區議員梁衍析facebook圖片）

大澳居民近日憂慮外人在區人播毒，張貼「拒客」告示，呼籲遊客遠離棚屋。大澳鄉事委員會昨日也發出告示，呼籲非居民勿進入棚屋，為歷年來首次。有西貢居民於今日（18日）及明日（19日）早上，與區議員一同西貢公路出入口，拉起「西貢已逼（迫），多宗確診，回頭是岸，留家抗疫」標語，呼籲外來者三思是否前往西貢。

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區議員梁衍析表示，疫情下不少市民選擇到西貢「放風」，部份人可能認為西貢接郊外而沒有戴上口罩，以及嚴重影響交通，又擔心又造成不便，加上疫情嚴峻，希望減少人流。「佢哋見到大澳委都做到，都想做啲嘢，幫到人又幫到自己。」

此外，部份依靠遊客的店主反映，一方面的確希望遊客到來購物，增加收入，但限聚令加上疫情加劇，太多人流又有所擔心，進退兩難，「佢哋都會反映，旺又死唔旺又死！」就今日情況所見，到西貢遊玩的市民較早前復活節時減了三分之一，但較近市中心的泊車熱點仍然有大量車輛停泊，可見人流不少。「最緊要係行山人士要戴上口罩，因為有近行山熱點居住的反映，好多人其實經過佢哋門時無戴口，係最擔心。」